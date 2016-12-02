В четверг избранный президент США Дональд Трамп выступил с первой большой речью с момента избрания. Это дало СМИ новую пищу для спекуляций о том, что представляет собой Трамп и какой будет его политика.

Комментатор CNN сообщает, что эта речь укрепила его в мысли, что Трамп – человек неконвенциональный, импульсивный и спонтанный. Сразу после выборов он фактически исчез из общественного поля зрения и занялся формированием своей администрации, в то время как СМИ высказывали догадки и прогнозы о том, чего от него ждать. Теперь он наконец выступил публично, и это выступление пришлось на хорошо подготовленную домыслами и прогнозами почву.

Сооружение платформы для инаугурации 58-го президента США. Вашингтон, ноябрь 2016 Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies

Те, кто надеялся, что Трамп после выборов остепенится, продолжает автор, были горько разочарованы, потому что вел он себя точно таким же вызывающим образом, что и во время предвыборной гонки. В ходе выступления он, среди прочего, ругал «продажные» СМИ; критиковал губернатора штата Огайо (где он, собственно, выступал) Джона Кейсика, бывшего своего конкурента на праймериз, за то, что он отказался его поддерживать; и злорадствовал по поводу победы над своей оппоненткой от демократов Хиллари Клинтон.

Издание Washington Examiner соглашается с тем, что Трамп большую часть выступления радовался победе, но также отмечает, что он пообещал уничтожить «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) и провозгласил «либертарианскую внешнеполитическую стратегию», согласно которой руководство США не будет стремиться смещать режимы в других странах, а будет, наоборот, все средства вкладывать в развитие своей страны. При этом он выразил намерение укрепить американскую армию, чтобы она была гарантом мира.

NY Times в качестве одного из главных событий этого выступления выделяет тот момент, что Трамп назвал следующего министра обороны США, каковым должен стать генерал Джеймс Мэттис. В том же материале авторы обращают внимание на некоторые аспекты внешнеполитических симпатий Трампа. В частности, они подчеркивают, что Трамп побеседовал по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и по итогам этой беседы заявил, что впечатлен успехами страны под его руководством. Здесь авторы оговаривают, что с Казахстаном у Трампа есть связи по линии недвижимости. Также отмечается, что во время другого телефонного разговора Трамп выразил бурную симпатию к премьер-министру Пакистана и его народу.

Генерал Джеймс Мэттис "Бешеный Пёс". U.S. Naval War College

Издание Foreign Policy опубликовало материал под названием «Некоторые соображения о рождающейся хунте Трампа». Про «хунту» автор говорит, отталкиваясь от того, что Трамп последовательно пытается включать в свою администрацию отставных генералов. При этом он берет не любых генералов, а строго тех, которые не нравятся президенту США Бараку Обаме. Например, Мэттиса, а также Майкла Флинна и Дэвида Петреуса.

Автор предполагает, что Трамп преувеличивает радикальность их позиции по возможностям достижения целей военным путем, поэтому, собственно, и набирает их в таких количествах. Когда выяснится, что даже они не во всех случаях считают нужным применять силу, он может быть разочарован. Также специфика этих генералов в том, что они давно находятся в рядах правящей элиты и хорошо знакомы с конгрессом – намного лучше, чем сам Трамп. Это значит, что они фактически не будут прислушиваться к мнению Трампа, а будут, наоборот, действовать в соответствии со своими связями и интересами.