Трамп и его «хунта»
В четверг избранный президент США Дональд Трамп выступил с первой большой речью с момента избрания. Это дало СМИ новую пищу для спекуляций о том, что представляет собой Трамп и какой будет его политика.
Комментатор CNN сообщает, что эта речь укрепила его в мысли, что Трамп – человек неконвенциональный, импульсивный и спонтанный. Сразу после выборов он фактически исчез из общественного поля зрения и занялся формированием своей администрации, в то время как СМИ высказывали догадки и прогнозы о том, чего от него ждать. Теперь он наконец выступил публично, и это выступление пришлось на хорошо подготовленную домыслами и прогнозами почву.
Те, кто надеялся, что Трамп после выборов остепенится, продолжает автор, были горько разочарованы, потому что вел он себя точно таким же вызывающим образом, что и во время предвыборной гонки. В ходе выступления он, среди прочего, ругал «продажные» СМИ; критиковал губернатора штата Огайо (где он, собственно, выступал) Джона Кейсика, бывшего своего конкурента на праймериз, за то, что он отказался его поддерживать; и злорадствовал по поводу победы над своей оппоненткой от демократов Хиллари Клинтон.
Издание Washington Examiner соглашается с тем, что Трамп большую часть выступления радовался победе, но также отмечает, что он пообещал уничтожить «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) и провозгласил «либертарианскую внешнеполитическую стратегию», согласно которой руководство США не будет стремиться смещать режимы в других странах, а будет, наоборот, все средства вкладывать в развитие своей страны. При этом он выразил намерение укрепить американскую армию, чтобы она была гарантом мира.
NY Times в качестве одного из главных событий этого выступления выделяет тот момент, что Трамп назвал следующего министра обороны США, каковым должен стать генерал Джеймс Мэттис. В том же материале авторы обращают внимание на некоторые аспекты внешнеполитических симпатий Трампа. В частности, они подчеркивают, что Трамп побеседовал по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и по итогам этой беседы заявил, что впечатлен успехами страны под его руководством. Здесь авторы оговаривают, что с Казахстаном у Трампа есть связи по линии недвижимости. Также отмечается, что во время другого телефонного разговора Трамп выразил бурную симпатию к премьер-министру Пакистана и его народу.
Издание Foreign Policy опубликовало материал под названием «Некоторые соображения о рождающейся хунте Трампа». Про «хунту» автор говорит, отталкиваясь от того, что Трамп последовательно пытается включать в свою администрацию отставных генералов. При этом он берет не любых генералов, а строго тех, которые не нравятся президенту США Бараку Обаме. Например, Мэттиса, а также Майкла Флинна и Дэвида Петреуса.
Автор предполагает, что Трамп преувеличивает радикальность их позиции по возможностям достижения целей военным путем, поэтому, собственно, и набирает их в таких количествах. Когда выяснится, что даже они не во всех случаях считают нужным применять силу, он может быть разочарован. Также специфика этих генералов в том, что они давно находятся в рядах правящей элиты и хорошо знакомы с конгрессом – намного лучше, чем сам Трамп. Это значит, что они фактически не будут прислушиваться к мнению Трампа, а будут, наоборот, действовать в соответствии со своими связями и интересами.