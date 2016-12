Герман Греф, Сбербанк и инвалиды

3 декабря с подачи Генассамблеи ООН отмечается Международный день инвалидов. Он призван заострить внимание на интеграции инвалидов в жизнь общества и на барьерах, с которыми они ежедневно сталкиваются. По данным ООН, более 1 миллиарда жителей Земли или 15% от общего населения имеют ту или иную форму инвалидности, из них 80% живут в развивающихся странах.

Накануне Дня инвалидов глава Сбербанка Герман Греф под фотокамеры примерил на себя костюм Gert. Эти костюмы были изобретены немецким дизайнером Вольфгангом Моллом и производятся в Великобритании, чтобы наглядно показать возрастные изменения организма. Gert так и расшифровывается: GERontolic Test suit (тестовый возрастной костюм).

Первоначально такие костюмы использовались для подготовки студентов-медиков, затем их стали приобретать также для исследований в сфере торговли и услуг.

Костюм весит около 20 килограммов и состоит из жилета, нарукавников и наколенников, перчаток, специальной обуви, очков и наушников. Каждый модуль отвечает за то или иное нарушение в работе организма: очки имитируют ухудшение зрения, наушники — потерю слуха, наколенники — плохую подвижность суставов.

Как сообщается на странице Сбербанка в Facebook, Греф «принял участие в необычном эксперименте: в отделении банка он получил консультацию по кредиту в специальном костюме, который имитировал ограничения подвижности и слабый слух.

Такие тесты помогают нам понять, как именно мы можем улучшить наши отделения и сервисы для всех, в том числе людей с особенностями и инвалидностью».

Вот как действует костюм на спортсменов.

А глава крупнейшего в стране банка разыграл в нем настоящий спектакль. Как сообщает РИА Новости, он получил в автомате талончик, после чего попросил сотрудницу оформить ему кредит.

Девушка спросила, на какие цели требуются деньги. На что Греф ответил, что на инвалидное кресло.

Новое кресло он оценил в 100 тысяч рублей. При этом о заработке глава банка сказал, что его доход 30 тысяч рублей в месяц.

Когда оформление заявки на кредит было закончено, Греф снял наушники и очки и поделился впечатлениями.

«Я сегодня был в очках, симулирующих глаукому. Крупные цифры я видел, но я совершенно не видел монитор — видел только светлое пятно. Видел только размытое очертание лица девушки, которая со мной разговаривала», — заявил он.

Он добавил, что сотрудникам, которые работают с инвалидами, обязательно нужно и самим проводить «какое-то время в этих костюмах, чтобы почувствовать на себе».

«Все это развивает эмпатию. Когда мы думаем, что представляем себе ощущения людей с ограниченными возможностями, — это совершенно не то, что реально ощущают они», — отметил глава Сбербанка.

«Мы сделаем целый ряд выводов из моего нахождения в этом костюме», — пообещал Греф.

«Я думаю, — продолжил он, — что мы также создадим специальные продукты для инвалидов под покупку специальных вещей, таких как коляска и так далее. Сегодня же дам задание, чтобы над этим поработали».

Вначале костюмы, недавно приобретенные Сбербанком, испытают в Москве, затем в Санкт-Петербурге.

В 2017 году Греф с их помощью планирует проверить адаптацию территориальных отделений Сбербанка.

В беседе с журналистами он отметил, что в России около 12 миллионов инвалидов и примерно 40 миллионов маломобильных людей.

«По экспертным оценкам, большая часть из них является клиентами Сбербанка», — добавил банкир.

Греф также сообщил, что в Сбербанке уже действует более 10 тысяч банкоматов, приспособленных для инвалидов и около 3 тысяч отделений.

Популярные российские пользователи Twitter обсудили и необычный костюм Грефа, и его инициативы.

