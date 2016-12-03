Мы продолжаем знакомить читателей с материалами IV Общероссийского гражданского форума, объединившего силы представителей гражданского общества и экспертного сообщества страны. Мы публикуем тезисы импульс-доклада «Состояние общественного мнения в России в 2016 году (по опросам и фокус-группам Левада-центра)» руководитель отдела социокультурных исследований Левада-Центра Алексея Левинсона.

См. также:

Задача этого текста – на основании результатов социологического анализа указать, какие политические реакции вероятны в российском обществе в ближайшей перспективе. (Числовые значения округлены).

ПРОШЛОЕ

Что существенно из прошлого, что будет влиять на восприятие возможных предложений.

Фрустрирована коммунистическая перспектива. Скомпрометирован коммунистический интернационализм. При этом антикоммунизм не популярен Скомпрометирована, хотя не до конца, социалистическая идея в духе «пражской весны»; идеалы гуманного социализма (без этих ярлыков) сами по себе приемлемы и привлекательны Скомпрометирована идея «западной демократии» и «европейского пути», «европейского дома». Отрицательный пример нашей перестройки и украинского Майдана. Сохраняют определенную привлекательность атрибуты и дериваты демократии – выборность властей, ценность личности, права человека (без уточнения). Полностью скомпрометирована идея реформ в России. Остро критикуются (каждая на свой манер): Реформа здравоохранения («все стало платное», «медпомощь недоступна») Реформа образования («все платное», «хорошее образование недоступно», «дипломы продаются») Военная реформа («Сердюков-коррупционер разрушил армию». «Васильева…») Реформа милиции («Сменили только имя») Сохраняет высокую привлекательность «советский» идеал (без коммунистической компоненты) тот, который эксплуатирует официальная пропаганда. Сохраняется идеал «настоящего» капитализма как строя, где каждый сможет заработать, если будет работать, где ценится предпринимательство и честная конкуренция. Россиян привлекает опыт Швеции, Финляндии, особо – быстрый рост России конца 19 - начала 20в.

НАСТОЯЩЕЕ

Что из текущего оказывает наибольшее влияние на общественное сознание.

Наше состоявшееся возвращение на позиции великой державы есть главный предмет гордости (75%). Путин после Крыма приобрел в глазах массовой аудитории ореол победителя, «защитника». Его рейтинг был в зоне 60%+, стал 80%+. Более 50% поддерживают его переизбрание в 2018. Присоединение Крыма поддерживают с самого начала и до сих пор те же 80%. То, что это бьет по карману, решения не отменяет. Санкции (под этим понимаются и контрсанкции). Публика признает, что они отрицательно влияют на благосостояние. Но 65%-73% за продолжение нашей политики. Антиамериканские настроения были также на уровне 80%. Негативное отношение к Западной Европе было несколько ниже. Возможно, с победой Трампа и обновлением отношений с США антиамериканские настроения резко упадут. Можно ожидать, что теперь основной фокус негативизма будет на Германии. Наряду с этим есть готовность поддержать политику улучшения отношений с Западом 70% признают, что в России кризис. 40% признают, что за год материальное положение их семьи стало хуже.

БУДУЩЕЕ

Однако не следует ожидать (по крайней мере, в ближайшей перспективе), что ухудшение экономического положения поведет к росту протестных настроений.

Есть мнение, что через 2 года эти протесты начнутся. Но есть мнение, что бедное население будет еще более стремиться собраться вокруг символов власти.

Каково будущее путинской системы власти, в обществе ответа нет. Российское общество не готово (пока) к обсуждению этой перспективы. В случае настаивания на этом вопросе, отвечают, что Путин подберет себе преемника, «такого же, как он сам».

Идея замены Путина на представителя либеральных сил в широком обществе не возникает.

Если в ходе передачи власти или при иных обстоятельствах в обществе возникнет ощущение безвластия или ослабления государственной власти, это чревато развитием ситуации в двух направлениях:

А. появление множества гражданских инициатив, организаций и т.п. форм общественного самоуправления, прежде всего на низовых уровнях.

Б. появление фигур типа И. Стрелкова, попыток захвата власти на низовом и среднем уровне

ИТОГ:

Только предложения быстрого экономического роста, который ощутят все, могут получить в народе широкую и устойчивую поддержку.

При этом идеи «затянуть пояса» или пережить «быстрый шок» будут отвергаться.

Но идея, что хорошая жизнь должна быть результатом хорошей и честной работы, будет широко поддержана.

Нужны рабочие места, особенно – вне больших городов.