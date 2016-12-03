Состояние общественного мнения в России в 2016 году
Мы продолжаем знакомить читателей с материалами IV Общероссийского гражданского форума, объединившего силы представителей гражданского общества и экспертного сообщества страны. Мы публикуем тезисы импульс-доклада «Состояние общественного мнения в России в 2016 году (по опросам и фокус-группам Левада-центра)» руководитель отдела социокультурных исследований Левада-Центра Алексея Левинсона.
См. также:
- Александр Аузан. Выйти из колеи: человеческий капитал, институты, ценности
- Наталья Зубаревич. Роль регионов и городов в развитии страны
- Гражданский форум обсудил будущее и настоящее
Задача этого текста – на основании результатов социологического анализа указать, какие политические реакции вероятны в российском обществе в ближайшей перспективе. (Числовые значения округлены).
ПРОШЛОЕ
Что существенно из прошлого, что будет влиять на восприятие возможных предложений.
- Фрустрирована коммунистическая перспектива. Скомпрометирован коммунистический интернационализм.
- При этом антикоммунизм не популярен
- Скомпрометирована, хотя не до конца, социалистическая идея в духе «пражской весны»; идеалы гуманного социализма (без этих ярлыков) сами по себе приемлемы и привлекательны
- Скомпрометирована идея «западной демократии» и «европейского пути», «европейского дома». Отрицательный пример нашей перестройки и украинского Майдана.
- Сохраняют определенную привлекательность атрибуты и дериваты демократии – выборность властей, ценность личности, права человека (без уточнения).
- Полностью скомпрометирована идея реформ в России. Остро критикуются (каждая на свой манер):
- Реформа здравоохранения («все стало платное», «медпомощь недоступна»)
- Реформа образования («все платное», «хорошее образование недоступно», «дипломы продаются»)
- Военная реформа («Сердюков-коррупционер разрушил армию». «Васильева…»)
- Реформа милиции («Сменили только имя»)
- Сохраняет высокую привлекательность «советский» идеал (без коммунистической компоненты) тот, который эксплуатирует официальная пропаганда.
- Сохраняется идеал «настоящего» капитализма как строя, где каждый сможет заработать, если будет работать, где ценится предпринимательство и честная конкуренция.
- Россиян привлекает опыт Швеции, Финляндии, особо – быстрый рост России конца 19 - начала 20в.
НАСТОЯЩЕЕ
Что из текущего оказывает наибольшее влияние на общественное сознание.
- Наше состоявшееся возвращение на позиции великой державы есть главный предмет гордости (75%).
- Путин после Крыма приобрел в глазах массовой аудитории ореол победителя, «защитника». Его рейтинг был в зоне 60%+, стал 80%+.
- Более 50% поддерживают его переизбрание в 2018.
- Присоединение Крыма поддерживают с самого начала и до сих пор те же 80%. То, что это бьет по карману, решения не отменяет.
- Санкции (под этим понимаются и контрсанкции). Публика признает, что они отрицательно влияют на благосостояние. Но 65%-73% за продолжение нашей политики.
- Антиамериканские настроения были также на уровне 80%. Негативное отношение к Западной Европе было несколько ниже. Возможно, с победой Трампа и обновлением отношений с США антиамериканские настроения резко упадут. Можно ожидать, что теперь основной фокус негативизма будет на Германии.
- Наряду с этим есть готовность поддержать политику улучшения отношений с Западом
- 70% признают, что в России кризис. 40% признают, что за год материальное положение их семьи стало хуже.
БУДУЩЕЕ
Однако не следует ожидать (по крайней мере, в ближайшей перспективе), что ухудшение экономического положения поведет к росту протестных настроений.
Есть мнение, что через 2 года эти протесты начнутся. Но есть мнение, что бедное население будет еще более стремиться собраться вокруг символов власти.
Каково будущее путинской системы власти, в обществе ответа нет. Российское общество не готово (пока) к обсуждению этой перспективы. В случае настаивания на этом вопросе, отвечают, что Путин подберет себе преемника, «такого же, как он сам».
Идея замены Путина на представителя либеральных сил в широком обществе не возникает.
Если в ходе передачи власти или при иных обстоятельствах в обществе возникнет ощущение безвластия или ослабления государственной власти, это чревато развитием ситуации в двух направлениях:
А. появление множества гражданских инициатив, организаций и т.п. форм общественного самоуправления, прежде всего на низовых уровнях.
Б. появление фигур типа И. Стрелкова, попыток захвата власти на низовом и среднем уровне
ИТОГ:
Только предложения быстрого экономического роста, который ощутят все, могут получить в народе широкую и устойчивую поддержку.
При этом идеи «затянуть пояса» или пережить «быстрый шок» будут отвергаться.
Но идея, что хорошая жизнь должна быть результатом хорошей и честной работы, будет широко поддержана.
Нужны рабочие места, особенно – вне больших городов.