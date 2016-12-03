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03 декабря 2016, 13:49
Владимир Путин культура Олег Сенцов цензура
Олег Елисеев

Цензура и милосердие

Евгений Миронов
Евгений Миронов
Пресс-служба Президента РФ

В пятницу, 2 декабря, президент России Владимир Путин провел заседание президентских советов по культуре и искусству  и по русскому языку. Заседание прошло на фоне общественной дискуссии о цензуре, в связи с отменой спектаклей и концертов по инициативе чиновников и «оскорбленных граждан», а также вмешательством прокремлевских активистов в работу театров и выставок.

Открывая заседание, президент отметил, что встреча двух комитетов организована не случайно, поскольку речь пойдет об укреплении единого культурного пространства страны, классической литературе и русском языке. «Многогранность русского языка, гуманистические ценности лучших образцов российской словесности дают возможность глубже осознавать все богатство отечественной культуры в целом, ее историческую значимость для страны и всего мира», — сказал Путин.

Президент рассказал, что содержательный и «умный» досуг становится все популярнее среди россиян. В этом году музеи посетили почти 120 миллионов человек, растет популярность театров и фестивалей. По словам Путина, регулярное посещение выставок и концертов классической музыки становится для россиян «насущной потребностью» и «правилом хорошего тона».

Государство, по его словам, намерено оказывать поддержку крупным проектам в области культуры, ведущим творческим коллективам и профильным учреждениям, пообещал президент.

Право первого слова на заседании получил актер, режиссер и худрук Государственного театра наций Евгений Миронов, которому накануне исполнилось 50 лет. Он сразу перешел к главной теме, заявив, что в провинции власти и прокремлевские активисты пытаются вмешиваться в творчество артистов. Миронова волнуют противоправные действия чиновников, которые запрещали к показу спектакли, ссылаясь на заявления общественных организаций. В качестве примера он привел отмену постановки «Иисус Христос — суперзвезда» в Омске. При этом действия активистов, которые позволяют себе врываться в театр во время спектаклей, разрушать экспозиции выставок, остаются безнаказанными.

«Современное искусство всегда провокационно. Но если закон не нарушен, любые оценки произведения должны звучать только в профессиональной, цивилизованной, уважительной атмосфере», — сказал режиссер, напомнив, что свобода творчества в России обеспечена законом.  

Путин поручил министру культуры Владимиру Мединскому разобраться в ситуации с запретом постановки «Иисус Христос — суперзвезда», подчеркнув, что считает принцип свободы творчества абсолютно незыблемым.

«Да, надо вот с этим разобраться. Понимаете, мы такие вещи должны все‑таки доводить всегда до логического завершения, потому что просто так с обеих сторон сказать: "Вы запретили", — а вторые говорят: "А мы к этому никакого отношения не имеем". Надо понять, что реально происходит. Только поняв реально, что происходит, можно сделать и выводы правильные, и принять соответствующее решение», — сказал Путин.

Слова о непонимании, что происходит были ответом на заявление министра культуры Владимира Мединского: "Я точно не запрещал. Министр культуры Омска, Виктор Прокопьевич, он бывший директор Омского драматического театра. Ему бы в голову не пришло запрещать. Сейчас выясняю."

Что касается активистов, то, по мнению президента, существует тонкая грань между «опасным эпатажем» и свободой творчества: «Эти активисты, я условно говорю, пришли в редакцию Charlie Hebdo и расстреляли людей. Вот вопрос: нужно ли было этим карикатуристам наносить оскорбления представителям ислама? Они воспринимают как оскорбление то, что было опубликовано. Другое дело, что, может быть, художники не хотели никого оскорбить, но они оскорбили».

Чтобы решить эту проблему президент предложил деятелям культуры выработать критерии, которые позволят определять, когда искусство выходит за рамки закона и оскорбляет чьи-то чувства.

В октябре художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, выступая на съезде Союза театральных деятелей России, призвал власти «внятно высказаться» по поводу закрытия некоторых спектаклей и выставок по требованию активистов, которых он назвал «группками оскорбленных людей». Ему ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сказав, что необходимо четко разделять постановки и произведения, которые ставятся или снимаются за государственные деньги, от искусства, которое финансируется из других источников. По мнению Пескова, если платит государство, оно вправе «обозначить ту или иную тему».

Взгляд Пескова на «госзаказ» осудил режиссер Андрей Звягинцев, подчеркнув, что государство тратит деньги налогоплательщиков, а художник не должен обслуживать чиновников. 

В ходе заседания состоялся еще один общественно значимый диалог состоялся с режиссером Александром Сокуровым. В его выступлении было немало тезисов. В частности он заявил о значимости отражения в кино современных политических дискуссий:  "Мы ничего не имеем сегодня в документальном кино о политическом процессе современной России, о политической борьбе современной России, мы ничего не имеем о внешнеполитической деятельности России, наших национальных фильмов, ни игровых, ни документальных фильмов. Поэтому мне кажется, что надо вообще обратить внимание на то, что мы очень часто гражданскую активность человека, искренность, открытое поведение молодого человека воспринимаем как политическое, антигосударственное поведение и преступление. Это недопустимо в России, это недопустимо в демократической стране, на мой взгляд".

Сокуров обратил внимание на опасность клерикализации государства, необходимость сохранения светского его характера: "Здесь говорилось несколько слов о законе об оскорблении прав верующих. А атеистов кто защитит? А люди, которые почему‑то – с ума сошли – уверены в том, что в науке есть свои права, – их кто защитит? Правильная тенденция сейчас – вернуть в школу астрономию, абсолютно правильно. И чем больше естественнонаучных направлений и интересов к России, мы вернёмся к этому, чем осторожнее будем с религией, чем подробнее и активнее мы будем защищать конституционные нормы, что у нас церковь отделена от государства, тем больше мы сохраним Россию. Россию разрушит не что‑то там, а Россию разрушит эта политизация религиозной деятельности, мы это все прекрасно знаем. ИГИЛ – это не только война, это ещё мощное новое религиозное мусульманское революционное движение. Многие это понимают, но почему‑то не учитывают".

Завершил свое выступление известный кинорежиссер решить проблему украинского кинорежиссера и писателя Олега Сенцова, осужденного за якобы имевшую место террористическую деятельность. Международные правозащитные организации считают процесс не имеющим отношения к правосудию. Александр Сокуров не затрагивая вопрос обоснованности обвинений, попросил о решении его вопросы в духе милосердия: "У меня есть сердечная просьба к Вам, Владимир Владимирович, как у гражданина России, как у режиссёра. Давайте решим проблему Олега Сенцова. 20 лет, украинский режиссёр, 20 лет лагерей, в северном лагере сидит парень. Мне стыдно, что мы до сих пор не можем решить эту проблему. Умоляю Вас, найдите решение этой проблемы. Это невозможно. Режиссёр, он должен со мной сражаться на кинофестивалях, если у него другая, в том числе политическая точка зрения, но не сидя в нашей арктической практически, на севере, тюрьме. Обидно и горько, что я вынужден об этом говорить <...>  Владимир Владимирович, по‑русски, по‑христиански милосердие выше справедливости. Умоляю Вас. Милосердие выше справедливости. Пожалуйста". 

Владимир Путин, ссылаясь на решение суда заявил, что Сенцов был осужден не за его творчество и не за позиции, а за террористическую деятельность. "По‑русски и по‑христиански мы действовать в этой ситуации не сможем без решения суда. Решение суда состоялось. Да, есть определённые правила и нормы, которыми можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия", - сказал Путин. Вероятно последнее можно понимать как указание на то, что при определенных условиях какое-то решение может быть принято (как это уже случилось с Надеждой Савченко и другими).

Отвечая Сокурову, Путин как бы легитимизировал различные позиции - в том числе по вопросу о статусе Крыма: "На позицию все имеют право, и никто за это его бы не осуждал". 

Завершил ответ по вопросу об Олеге Сенцове президент словами: "Но тем не менее спасибо, что Вы обратили на это внимание, знаю, что это вопрос чувствительный, буду иметь это в виду".

Напомним, что мировая и российская кинематографическая общественность неоднократно высказывалась против преследования кинорежиссера и писателя.

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