Hasta Siempre, Comandante!

90-летний лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался 25 ноября после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. 26 ноября «отца кубинского народа» кремировали в соответствии с его волей. В стране был объявлен девятидневный траур: приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Урну с прахом в течение четырех дней возили по всей стране – чтобы проститься с Фиделем смогли как можно больше кубинцев, процессия преодолела более тысячи километров по 13 из 15 провинций государства.

Маршрут «Каравана свободы»

3 декабря траурный кортеж прибыл в Сантьяго-де-Куба по маршруту «Каравана свободы» – 2 января 1959 года кубинские революционеры совершили победный марш той же дорогой, только в другую сторону, из Сантьяго-де-Куба в Гавану. Автомобили встречали десятки тысяч человек.

В память о Фиделе на площади Антонио Масео прошел массовый митинг. Возглавил митинг председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро. Почтить память Фиделя собрались не только простые кубинцы и гости страны – прибыли на площадь и президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Боливии Эво Моралес, глава Никарагуа Даниэль Ортега. Приехали два бывших бразильских лидера, Луис Инасиу Лула да Силва и Дилма Руссефф. Прибыл легендарный футболист Диего Марадона.

После государственного гимна зазвучали прощальные речи. Выступили представители кубинских Вооруженных сил, Комитета защиты революции, Союза писателей и художников, Федерации кубинских женщин.

Рауль Кастро на митинге в память о Фиделе Кастро

Завершил митинг Рауль Кастро. Он напомнил: «Постоянное наставление Фиделя заключается в том, что человек способен превозмочь самые сложные обстоятельства, если сильна его воля побеждать, если он правильно оценивает каждую ситуацию и не отказывается от своих справедливых и благородных принципов» (цитата по ТАСС).

Несмотря на любовь кубинцев к покойному Фиделю, ни один объект на Кубе не будет назван его именем, подчеркнул Рауль Кастро: «Лидер революции отвергал любые проявления культа личности и был последователен в этом вопросе до последних часов своей жизни. Он выступал за то, чтобы после смерти его имя и фамилия не использовались в названиях институтов, площадей, парков, проспектов, улиц или других общественных мест, а также был против воздвижения памятников, бюстов, статуй и других подобных объектов в его честь».

Кладбище Санта-Ифигения в Сантьяго-де-Куба

Команданте похоронили на кладбище Санта-Ифигения в Сантьяго-де-Куба – рядом с поэтом-революционером Хосе Марти и одним из лидеров Десятилетней войны против испанских колонизаторов Карлосом Мануэлем де Сеспедесом.

Церемония прошла скромно. Национальное телевидение не вело прямую трансляцию. Приглашен был узкий круг лиц, как написали кубинские СМИ. Перед началом похорон был дан артиллерийский салют. Представителей СМИ пустили на место погребения команданте лишь после того, как с ним простились родные и близкие.