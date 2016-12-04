3 декабря 2016 года в Москве, на фестивале «Артдокфест», состоялось специальное событие – премьера документального фильма «Слишком свободный человек» о Борисе Немцове. Открывая вечер, президент фестиваля и режиссер Виталий Манский заметил, что «один чудак, работающий министром культуры, думал, что нас можно закрыть. Но, глядя в зал, я могу сказать: Пусть закрывает дальше, это нам на пользу».

«Я ощущаю свою вину, я точно знаю, что в этом зале я такой не один, и есть люди, которые со мной это чувство разделят, – отметил перед началом фильма автор сценария Михаил Фишман. – Не все, но многие из нас, недооценивали Бориса Ефимовича, когда он был жив, и только после того, как он погиб, мы начали понимать, какую колоссальную фигуру мы потеряли. Были какие-то догадки до, но только потом мы поняли, что честность, искренность и открытость, принципы и жизнелюбие делают великие вещи в политике. Причем, как мы увидим, в любое время».

Представление фильма "Самый свободный человек"

В свою очередь, режиссер фильма Вера Кричевская призналась, что «это был, пожалуй, самый тяжелый проект» из тех, что она делала. «Нам пришлось месяцев шесть, пока мы делали фильм, жить с этой несправедливостью [убийством Б. Немцова в Москве 28 февраля 2015 года], потому что с утра до вечера я занимались этими архивами, пыталась их собрать. Когда мы начали делать фильм, то мне пришло в голову, что самым главным рассказчиком должен стать сам Борис Немцов. И я из сотен разных радио- и телеинтервью пыталась скомпилировать его нарратив. И долгие месяцы провести с этим очень тяжело».

Авторы фильма выразили благодарность Борис и Дмитрию Зиминым за поддержку проекта и Андрею Макаревичу, ставшему композитором фильма. В этот день в зале были дети Немцова: Антон, Дина и Соня. «Когда я делала этот фильм, ребята, то я думала о вас. Потому что кто-то вам должен рассказать эту историю», – сказала Вера Кричевская.

Она посетовала, что им пришлось «резать по-живому», сокращая фильм до 2 часов, выкидывая важные эпизоды. «До того, как фильм вместился в 2 часа, он составлял 2 часа 40 минут, а до этого – 4 часа. [На основе имевшихся материалов] можно было бы сделать пятисерийный фильм. Нам пришлось убрать важнейшие куски! Невозможно такую жизнь, такую биографию уложить в такое короткое экранное время!».

Зрители в течение двух часов напряженно, порой смеясь и бросая реплики, следили за жизнью Бориса Ефимовича, слушая его собственные комментарии и интервью его родных, друзей и коллег: Раисы и Жанны Немцовых, Олега Сысуева и Ирины Хакамады, Алексея Навального и Ильи Яшина, Нины Зверевой и Сергея Ястржембского, Татьяны и Валентина Юмашевых, Григория Явлинского и Виктора Ющенко, Альфреда Коха, Евгения Киселева и других. Были показаны архивные кадры с Борисом Ельциным, Владимиром Путиным и Борисом Березовским. Отвечая на вопросы зрителей, авторы заявили, что Анатолий Чубайс был одним из тех, кто отказался дать интервью для фильма.

Завершая премьеру, встреченную зрителями овациями и вставанием, Виталий Манский сказал, что «картина избыточна очевидностью той трагедии, в которой мы присутствуем, которая стала частью нашей жизни, и, может быть, мы можем что-то изменить, если мы просто задумаемся над самими собой».

Продюсер фильма Евгений Гиндилис поблагодарил «Артдокфест» за «уникальную возможность показать этот фильм в центре Москвы в потрясающем зале на полторы тысячи мест и видеть, что все эти места заняты». Авторы выразили надежду, что фильм удастся показать в феврале 2017 года, на двухлетие гибели политика, в крупных и небольших городах страны, но если прокат перекроют, то они выложат фильм на сайте в Интернете в хорошем качестве.

В прошлом году на фестивале состоялся показ рабочей версии фильма Зоси Родкевич «Мой друг Борис Немцов». Как сообщил Виталий Манский, прокатное удостоверение фильму выдали на следующий день после годовщины убийства Бориса Ефимовича.

Напомним, что международный фестиваль документального кино «Артдокфест» проходит в России сразу в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 1 по 9 декабря 2016 года. Расписание каждого дня крайне насыщенно и наполнено показом конкурсных и внеконкурсных фильмов. 9 декабря состоится церемония закрытия с вручением «Лавровой ветви» авторам лучших произведений в области неигрового кино и телевидения.