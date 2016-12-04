Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 декабря 2016, воскресенье, 15:00
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
04 декабря 2016, 12:08
Борис Немцов документальное кино
Наталия Демина

«Слишком свободный человек» на «Артдокфесте»

Вера Кричевская, Виталий Манский, Михаил Фишман и Евгений Гиндилис представили фильм о Б. Немцове
Вера Кричевская, Виталий Манский, Михаил Фишман и Евгений Гиндилис представили фильм о Б. Немцове
Фото Н. Деминой

3 декабря 2016 года в Москве, на фестивале «Артдокфест», состоялось специальное событие – премьера документального фильма «Слишком свободный человек» о Борисе Немцове. Открывая вечер, президент фестиваля и режиссер Виталий Манский заметил, что «один чудак, работающий министром культуры, думал, что нас можно закрыть. Но, глядя в зал, я могу сказать: Пусть закрывает дальше, это нам на пользу».

«Я ощущаю свою вину, я точно знаю, что в этом зале я такой не один, и есть люди, которые со мной это чувство разделят, – отметил перед началом фильма автор сценария Михаил Фишман. – Не все, но многие из нас, недооценивали Бориса Ефимовича, когда он был жив, и только после того, как он погиб, мы начали понимать, какую колоссальную фигуру мы потеряли. Были какие-то догадки до, но только потом мы поняли, что честность, искренность и открытость, принципы и жизнелюбие делают великие вещи в политике. Причем, как мы увидим, в любое время».

Представление фильма "Самый свободный человек"

В свою очередь, режиссер фильма Вера Кричевская призналась, что «это был, пожалуй, самый тяжелый проект» из тех, что она делала. «Нам пришлось месяцев шесть, пока мы делали фильм, жить с этой несправедливостью [убийством Б. Немцова в Москве 28 февраля 2015 года], потому что с утра до вечера я занимались этими архивами, пыталась их собрать. Когда мы начали делать фильм, то мне пришло в голову, что самым главным рассказчиком должен стать сам Борис Немцов. И я из сотен разных радио- и телеинтервью пыталась скомпилировать его нарратив. И долгие месяцы провести с этим очень тяжело».

Авторы фильма выразили благодарность Борис и Дмитрию Зиминым за поддержку проекта и Андрею Макаревичу, ставшему композитором фильма. В этот день в зале были дети Немцова: Антон, Дина и Соня. «Когда я делала этот фильм, ребята, то я думала о вас. Потому что кто-то вам должен рассказать эту историю», – сказала Вера Кричевская.

Она посетовала, что им пришлось «резать по-живому», сокращая фильм до 2 часов, выкидывая важные эпизоды. «До того, как фильм вместился в 2 часа, он составлял 2 часа 40 минут, а до этого – 4 часа. [На основе имевшихся материалов] можно было бы сделать пятисерийный фильм. Нам пришлось убрать важнейшие куски! Невозможно такую жизнь, такую биографию уложить в такое короткое экранное время!».

Зрители в течение двух часов напряженно, порой смеясь и бросая реплики, следили за жизнью Бориса Ефимовича, слушая его собственные комментарии и интервью его родных, друзей и коллег: Раисы и Жанны Немцовых, Олега Сысуева и Ирины Хакамады, Алексея Навального и Ильи Яшина, Нины Зверевой и Сергея Ястржембского, Татьяны и Валентина Юмашевых, Григория Явлинского и Виктора Ющенко, Альфреда Коха, Евгения Киселева и других. Были показаны архивные кадры с Борисом Ельциным, Владимиром Путиным и Борисом Березовским. Отвечая на вопросы зрителей, авторы заявили, что Анатолий Чубайс был одним из тех, кто отказался дать интервью для фильма.

Завершая премьеру, встреченную зрителями овациями и вставанием, Виталий Манский сказал, что «картина избыточна очевидностью той трагедии, в которой мы присутствуем, которая стала частью нашей жизни, и, может быть, мы можем что-то изменить, если мы просто задумаемся над самими собой».

Продюсер фильма Евгений Гиндилис поблагодарил «Артдокфест» за «уникальную возможность показать этот фильм в центре Москвы в потрясающем зале на полторы тысячи мест и видеть, что все эти места заняты». Авторы выразили надежду, что фильм удастся показать в феврале 2017 года, на двухлетие гибели политика, в крупных и небольших городах страны, но если прокат перекроют, то они выложат фильм на сайте в Интернете в хорошем качестве.

В прошлом году на фестивале состоялся показ рабочей версии фильма Зоси Родкевич «Мой друг Борис Немцов». Как сообщил Виталий Манский, прокатное удостоверение фильму выдали на следующий день после годовщины убийства Бориса Ефимовича.

Напомним, что международный фестиваль документального кино «Артдокфест» проходит в России сразу в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 1 по 9 декабря 2016 года. Расписание каждого дня крайне насыщенно и наполнено показом конкурсных и внеконкурсных фильмов. 9 декабря состоится церемония закрытия с вручением «Лавровой ветви» авторам лучших произведений в области неигрового кино и телевидения. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Генеральная ассамблея ООН
Четыре государства призвали собрать ГА ООН по Алеппо
Владимир Путин, президент РФ
Путин рассказал о провале попыток создать однополярный мир
Строительство телевышки на Украине
В Крыму допустили обрушение украинской телевышки
Владимир Путин
Путин отметил осознание Трампом уровня ответственности
На месте теракта в Волгограде
В Дагестане ликвидирован организатор терактов в Волгограде
14:49 «Шапекоэнсе» признали победителем Южноамериканского кубка
14:39 Четыре государства призвали собрать ГА ООН по Алеппо
14:11 СМИ рассказали о подготовке плана «серого» Brexit
13:47 Борис Гребенщиков написал Дадину в колонию
13:23 В Крыму допустили обрушение украинской телевышки

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Галина Балашова
Галина Балашова в макете КК «Союз»
4 декабря 1931 года родилась Галина Балашова, космический дизайнер
13:07 Путин рассказал о провале попыток создать однополярный мир
12:36 Путин отметил осознание Трампом уровня ответственности
12:23 На Кубе запретят называть улицы именем Фиделя Кастро
12:10 Президент Ирана предостерег Обаму от продления санкций
11:51 Экс-главу спецслужбы Абхазии задержали при попытке въехать в Россию
11:35 Саратовская область перешла на новое время
11:20 Десятки жителей Краснодара госпитализированы с отравлением
11:00 Эрдоган предложил Путину перейти на расчеты в национальных валютах
10:43 На месте крушения самолета в Индонезии нашли фрагменты тел
10:38 Экс-кандидат в президенты США отказалась требовать пересчета голосов
10:19 СМИ назвали еще одного претендента на пост госсекретаря США
10:05 Денис Лебедев уступил чемпионский пояс по версии IBF
09:47 Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися
09:40 В Дагестане ликвидирован организатор терактов в Волгограде
09:27 СМИ анонсировали сближение умеренной оппозиции в Сирии с «Аль-Каидой»
09:18 В Пентагоне выразили готовность к длительному соперничеству с Россией
09:08 СМИ рассказали о переговорах по переносу «Евровидения-2017» в Москву
08:57 При стрельбе на финско-российской границе убиты трое
03.12 21:03 Савченко обвинила Россию в намерении «дойти до Британии»
03.12 20:45 В Крыму прокомментировали арест золота скифов судом Киева
03.12 20:26 Появилось видео визита Грефа в Сбербанк в костюме инвалида
03.12 20:17 Пожар на вечеринке в Калифорнии привел к гибели девяти человек
03.12 19:57 В Махачкале убиты пять предполагаемых боевиков
03.12 19:45 Ураган сорвал крышу многоэтажки в Сочи
03.12 19:14 В районе Алеппо сбит самолет сирийских ВВС
03.12 19:02 Гонщик Виталий Петров вызвался заменить Нико Росберга
03.12 18:46 В Баку мужчина попытался подорваться у ТЦ
03.12 17:14 Группа калининградских школьников отравилась после экскурсии по Москве
03.12 16:57 Читатели «Полит.ру» выбрали человека недели
03.12 16:47 В Коми самолет с пассажирами застрял в сугробе
03.12 16:23 Около тысячи человек остались без газа из-за падения дерева в Сочи
03.12 15:59 В Крыму пообещали глушить украинские телеканалы
03.12 15:37 Лавров получил от Керри предложения по Алеппо
03.12 15:18 Лавров призвал Японию заключить мирный договор
03.12 15:01 Отмену христианской рок-оперы в Омске объяснили низкими продажами
03.12 14:39 В Индонезии рухнул самолет с полицейскими
03.12 14:18 В Вирджинии школьникам запретили читать «Приключения Гекльберри Финна»
03.12 14:06 Источник рассказал об исправности ракеты-носителя «Прогресса»
03.12 13:53 Взрыв на угольной шахте в Китае привел к гибели 21 человека
03.12 13:37 Московских арестантов будут перевозить на освященных автозаках
03.12 13:20 Медведев предложил платить долги по зарплате раньше налогов
03.12 12:56 В Норвегии нашли украденные ворота немецкого концлагеря
03.12 12:36 Роналду заподозрили в сокрытии 150 млн евро налогов
03.12 12:15 Белый дом и МИД Китая прокомментировали разговор Трампа с главой Тайваня
03.12 12:00 Фидель Кастро лидирует в опросе о человеке недели на «Полит.ру»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.