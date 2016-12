Работающая на юге Перу археологическая экспедиция Калифорнийского университета в Мерседе обнаружила древнейшие свидетельства употребления человеком картофеля. Жители древнего поселения ели картофель в период между 3400 и 2200 годами до нашей эры.

Дикие предки современного культурного картофеля, виды Solanum maglia и Solanum berthaultii, росли на западном побережье Южной Америки уже около 35 тысяч лет назад. В то время более высокие районы были покрыты ледниками. Примерно восемь тысяч лет назад климат изменился, ледники растаяли, а климат на побережье стал сухим, что привело к возникновению пустынь. Тогда местные обитатели поднялись выше в горы, где и обратили внимание на будущий картофель. Считается, что его начали использовать в пищу не менее восьми тысяч лет назад в горах на границе современных Перу и Боливии, но так как клубни плохо сохраняются, материальных свидетельств раннего этапа знакомства человека с картофелем найдено совсем немного.

На боливийском берегу озера Титикака при раскопках археологического памятника Чирипа были найдены клубни картофеля, относящиеся к 800 – 500 годам до нашей эры. Рекорд древности побили в 1982 году клубни из Уайнума (Huaynuma) в долине реки Касма в Перу. Они относились приблизительно к 2000 году до н. э. Наконец, находки картофеля из перуанского района Анкон были датированы примерно 2500 годом до н. э.

К моменту появления европейцев картофель был основным источником питания для населения горного плато Альтиплано. В государстве инков существовали разные сорта картофеля, различающиеся по срокам созревания и условиям, где они могли расти. Клубни часто сушили в холодном воздухе высокогорья, такой картофель называется чуньо (исп. chuño из кечуа ch'uñu). Для этого предназначался особый сорт, клубни которого в течение пяти дней выставляли под яркие солнечные лучи на холоде. Судя по археологическим данным, такой способ сохранения картофеля существовал как минимум с XIII века. Чуньо хранился очень долго, до нескольких лет. В XVI веке именно чуньо был основной пищей работников серебряных рудников Южной Америки, доставлявших огромный доход испанской короне.

Нынешние раскопки произведены в Хискаирумоко (исп. Jiskairumoko, аймара Jisk'a Iru Muqu), к западу от озера Титикака и в 54 километрах к юго-западу от перуанского города Пуно. Название Хискаирумоко состоит из трех слов языка аймара: jisk'a означает «маленький», iru – вид травы (Festuca orthophylla), muqu – узел на стебле тростника. Обнаружил признаки древнего поселения в Хискаирумоко археолог и антрополог Марк Альдендерфер (Mark S. Aldenderfer) в 1994 году, когда обследовал долину реки Илаве. С 1995 года в Хискаирумоко начались раскопки.

Хискаирумоко на карте Перу

Раскопки в Хискаирумоко (2002)

С тех пор там было найдено немало интересного. Например, в совместном погребении взрослого и несовершеннолетнего археологи нашли ожерелье из девяти цилиндрических золотых бусин. Уголь, находившийся в погребении, позволил датировать его 2155-1936 годами до н. э., что делает эти бусины самым древним золотым украшением в Южной и Северной Америке.

Ожерелье из Хискаирумоко

Исследования в Хискаирумоко позволили археологам проследить постепенное изменение типа жилища у местных обитателей. Сначала они обитали в землянках (примерно с 3200 года до н. э.), потом их дома стали частично выступать из земли, и, наконец, к 1400 году до н. э. начали строить дома, пол которых располагался выше уровня почвы. Подобный переход был известен в других уголках Земли, но для Южной Америки он был документирован именно в Хискаирумоко. Археологи нашли также 86 орудий из обсидиана. При помощи рентгенофлуресцентного анализа они смогли установить, где были добыты эти камни. Большая часть из них происходит из месторождения Чивай в перуанском регионе Арекипа, а остальные из месторождения Алка в том же регионе.

Статью, посвященную картофелю из Хискаирумоко, Марк Альдендерфер и его коллега, специалист по палеоботанике Клаудиа Румолд (Claudia Rumold) опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Как признает Клаудиа Румолд, ей значительно легче искать древние зерна пшеницы, кукурузы и других культур, размножаемых семенами, чем клубни картофеля, так как семена частично могут уцелеть даже после пожара, клубни же сгорают полностью. Но Румолд решила обратиться к микроботаническим свидетельствам – зернам крахмала, остающимся на каменных орудиях, которые использовались, чтобы перетирать пищу. По этим зернам сейчас возможно однозначно идентифицировать вид растения.

Ученые заранее знали, что Хискаирумоко находится в районе древнейшего выращивания картофеля, поэтому надеялись на успех. Обследовав 14 каменных жерновов, Румолд сумела обнаружить 141 микрозерно крахмала. После сопоставления с образцами крахмала различных растений, в том числе дикого и культурного картофеля, 50 зерен были признаны крахмалом культурного картофеля (Solanum tuberosum). Другие образцы принадлежали одному из видов фасоли.

Клаудиа Румолд отмечает, что моменты, когда населения начинает использовать те или иные растения, имеют ключевое значение для развития цивилизации. И использованный в данном исследовании метод анализа частиц крахмала, по ее мнению, имеет большие перспективы в восстановлении истории культурных растений в пространстве и времени.