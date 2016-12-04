В воскресенье итальянцы итальянцы отправляются на избирательные участки, чтобы принять участие в общенациональном референдуме о реформе сената (верхней палаты парламента). Референдум был инициирован премьер-министром страны Маттео Ренци и выбор итальянцев может стать решающим не только для его главного внутриполитического проекта, но и для его дальнейшей политической карьеры. СМИ сегодняшнее голосование рассматривают в контексте противостояния популистских сил и политического истеблишмента. Вне зависимости от исхода плебисцита, сам факт его проведение ставят в один ряд с победой евроскептиков в Великобритании (Brexit) и избранием эксцентричного миллиардера Дональда Трампа следующим президентом США.

Итальянцы решают, следует ли одобрить радикальные изменения в конституции страны и в ее парламентской системе. Предлагаемые реформы, по словам Ренци и его сторонников, способны повысить политическую стабильность и сделать правительство более гибким для решения экономических проблем. «[Экономический] Рост Италии сейчас составляет 1%. Если итальянцы примут реформу, мы добьемся большего», — написал премьер в своем твиттере.

Италия обладает третьей по величине экономикой в Евросоюзе. Согласно последним данным, предоставленным бюро статистики Istat, во втором квартале рост ВВП составил 0,1%, в третьем квартале — 0,3%. Уровень безработицы снизился до 11,6% в октябре. После кризиса 2008 года, Италия, наряду с Грецией, Португалией и Испанией, имела наихудшие показатели по числу безработных в Европе.

Голосование будет продолжаться с 7 до 23 часов по местному времени (с 9 часов утра 4 декабря до 1 часа ночи 5 декабря по московскому времени). Конституционный референдум не предусматривает кворума, голосовать могут все совершеннолетние граждане, отмечает L’Espresso. Это значит, что результат голосования будет засчитан независимо от явки. Итальянцам предстоит ответить «да» или «нет» на вопрос об изменении конституции, принятой через два года после завершения Второй мировой войны. Главный закон послевоенной Италии упразднил монархию и закрепил республику.

Среди европейских государств Италия обладает уникальной парламентской системой. Палата депутатов (нижняя палата) и сенат (верхняя палата) имеют одинаковый вес в формировании законодательства, дублируют функции друг друга и имеют право выражать недоверие правительству. Разница лишь в том, что в сенате 315 депутатских кресел, а в палате депутатов — 630. Принципиальные инициативы могут перебрасываться из одной палаты в другую, что при необходимости служит эффективным инструментом для тех, кто желает затянуть принятие закона.

Реформа конституции должна изменить состав и роль сената. Ренци предлагает сократить число сенаторов до 100, отменить их выборность и комплектовать верхнюю палату представителями регионов — 74 главами региональных администраций, 21 мэром крупных городов и еще пять человек должен назначать президент республики. Предлагается также урезать полномочия сената, из полноценного законодательного органа он должен стать консультативным, в случае принятия инициативы Ренци при разработке законопроектов верхняя палата будет играть вторичную роль. Также предлагается лишить сенат права выносить вотум недоверия правительству.

В компетенции обеих палат останутся конституционные законы, законы о выборах в сенат и законы, которые влияют на устройство регионов, муниципалитетов и больших городов. По требованию трети сенаторов верхняя палата сможет вносить предложения об изменениях в законы, одобренные палатой депутатов, пишет L’Espresso.

Сторонники конституционной реформы говорят, что она позволит сэкономить до полумиллиарда евро в год, ускорить процесс принятия решений и в целом стабилизировать политический климат в стране. Стоит отметить, что 315 итальянских сенаторов являются одними из самых высокооплачиваемых парламентариев в ЕС. Предлагаемая реформа лишит 100 новых сенаторов парламентской зарплаты, вместо нее они будут получать компенсации, размер которых пока не определен.

Новые параметры функционирования парламента уже одобрены палатой депутатов и сенатом, для их вступления в силу требуется одобрение итальянских граждан.

Оппоненты утверждают, что реформа приведет к усилению личной власти главы правительства. Кампанию под лозунгом «Скажи нет» возглавили антииммигрантская Лига Севера и популистские движение «Пять звезд» бывшего комика Беппе Грилло. Бывший премьер Сильво Берлускони, который в прошлом хвалил фашистского диктатора Бенито Муссолини, заявил, что утверждение реформ может открыть дверь к новой диктатуре в Италии. В поддержку реформ выступили «Демократическая партия», «Народная территория», «Демократический центр» и «Граждане и инноваторы».

Ренци уже пообещал уйти в отставку, если на референдуме итальянцы ответят «Нет». Вслед за этим в стране может начаться очередной политический и экономический кризис, однако сгладить последствия в этом случае под силу президенту Серджо Маттарелле, который вправе не принять отставку Ренци. Рассматривается также вариант назначения технического премьера до выборов 2018 года.

«Голосование за реформу носит ярко выраженный персонифицированный характер. Маттео Ренци заявил, что в случае провала своих предложений уйдет в отставку. Таким образом, на предстоящем референдуме граждане Италии могут высказать «вотум недоверия» нынешнему правительству или, наоборот, дать карт-бланш на продолжение экономических (во многом непопулярных) реформ, которые начал кабинет Ренци. Ситуация усугубляется еще и тем, что Маттео Ренци пришел к власти в результате внутрипартийного переворота, минуя парламентские выборы», — пишет старший преподаватель МГИМО Елена Маслова в своей колонке на РБК.

Исследователь Института международных отношений в Риме Элеонора Поли также убеждена, что в итальянцы сегодня голосуют в первую очередь за или против Ренци: «Этот референдум крайне политизирован, граждане думают не столько о содержании реформ, сколько о самом Ренци. Против Ренци объединилась очень разношерстная компания: протестное "Движение пяти звезд", которое в настоящее время стало второй политической партией в Италии, системные партии, например Forza Italia Сильвио Берлускони, и даже маленькие группы в самой партии Ренци. Они считают, что его план разрушит итальянскую систему сдержек и противовесов. Сам же Ренци рассматривает этот референдум как инструмент для повышения легитимности своего правительства».

По мнению Поли, избиратели, которые придерживаются левых взглядов, могут проголосовать против реформ, поскольку они не хотят усиления централизации власти и снижения роли регионов. Правые избиратели, наоборот, могут поддержать реформы, поскольку они всегда выступают за снижение расходов правительства, а сокращение сенаторов снизит издержки «самой дорогой бюрократии ЕС».