Тема адаптации в общество людей с особыми ментальными потребностями в последние годы становится все более актуальной. В первую очередь это происходит потому, что число таких людей неуклонно возрастает – или, будет сказать вернее, с расширением возможностей медицины возрастает число людей, которым вовремя поставлен диагноз. Согласно публикации Wired, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний на август 2015 года в США страдал расстройствами аутического спектра один из 68 детей. Тем не менее, сейчас медицина предлагает все более совершенные методы адаптации, позволяющие значительному числу «особенных людей» вести полноценную жизнь и раскрывать свой интеллектуальный потенциал.

Нужно отметить, что специальной литературы для взрослых, имеющих отклонения в ментальной сфере, за редкими исключениями практически не выпускается – предполагается, что овладев навыками социализации и чтения как такового, они уже не нуждаются в отдельных книгах для себя. Существующая литература предназначена для родителей «особых детей» и педагогов, работающих с ними. Она очень разнообразна по тематике: помимо изданий, рассказывающих о методиках воспитания ребенка с особыми потребностями, выпускаются книги, посвященные опыту психологических переживаний, адаптации уже не детей, а родителей к жизни с членом семьи – аутистом, носителем синдрома Дауна и так далее.

Однако помимо этого, большое количество книг издается для самих «особых детей». Среди них много обучающих пособий, учитывающих особенности восприятия и адаптирующих учебные дисциплины для более удачного освоения. Многие дети, страдающие нарушениями восприятия, нуждаются не только в обучении, но и в развитии элементарных физических навыков. Так, например, выпускаются не только специальные учебники по математике для учащихся с синдромом Дауна, но и пособия по развитию у них мелкой моторики, аналогичные пособия для детей-дислексиков, имеющих проблемы с письмом. Для подростков с аутизмом и особенностями развития публикуются книги, объясняющие, как устроены отношения с людьми вообще и любовные в частности, поскольку для этой аудитории многие моменты могут быть неочевидны.

Издательство POPS Recourses предлагает специальные программы обучения чтению, рассчитанные на детей с расстройствами аутического спектра, синдромом Дауна, дислексией и пр. «Эта программа нацелена на построение самооценки детей по мере того, как они делают успехи, независимо от их уровня чтения <…> Схема чтения рассчитана на то, чтобы вызвать интерес у вашего ребенка и развлечь его. Когда чтение станет сопровождаться удовольствием и успехами, ваш ребенок захочет продолжать чтение», – говорится на сайте издательства. К их книгам прилагаются карточки со словами, рассчитанные на несколько развивающих игр (описаны в книгах). Иллюстрации, сопровождающие текст, тоже включены в игровую составляющую и дополнительно развивают внимание. Например, разработаны несколько серий книг, где на каждой иллюстрации предлагается найти определенный объект – красный слон в книгах серии «Красный слон», синий слон – в аналогичной серии и др. На сайте предложены для ознакомления электронные версии книг с пояснениями, как работает тот или иной элемент оформления. Помимо книг, POPS Recourses выпускает обучающие аудиодиски, помогающие детям научиться распознавать речь, начиняя с вычленения из общего потока звуков простых односложных слов.

Одной из неочевидных сторон жизни с особыми детьми становится воспитание их здоровых сиблингов. В статье в New York Times Рейчел Адамс, написавшая книгу об особенностях своего младшего сына с синдромом Дауна, делится размышлениями о жизни старшего, здорового ребенка, и о неравенстве братьев, поскольку внимание и забота родителей в таких семьях распределяются в пользу больных детей. Чтобы помочь детям справиться с этим неравенством, выпускаются книги, персонажи которых сталкиваются с рождением братьев и сестер с ментальными или физическими особенностями и вместе с родителями учатся взаимодействовать с ними.

Часть литературы, однако, обходится без дополнительных сюжетов, как, например, книга «Пристегните ремни» издательства Woodbine House, позиционируемая как первая книга, написанная специально для сиблингов детей с синдромом Дауна. Она издана как сборник вопросов и ответов, чтобы детям было проще найти нужную им информацию.

Преимущественно выпуском такой литературы занимаются специально созданные для этого компании, основанные родителями «особых детей» либо педагогами, поскольку именно они заинтересованы в адаптации своих близких, распространении своего позитивного или негативного опыта, в разработке новых пособий и способов работы с такими людьми. Соответственно, они занимаются не только издательской работой, но и написанием новых книг.

Так, например, мотивируют свое обращение к теме работники того же Woodbine House: «Нас девять коллег, годами работающих вместе над публикацией книг. У большинства из нас есть личный опыт в том, что касается особенных нужд. Мы каждый день соприкасаемся с вопросами и темами, которые раскрываем в своих книгах, и мы имеем дело с эмоциями, которые неизбежно испытываешь, когда любишь кого-то с особенностями. Это, как мы думаем, позволяет нам через наши книги взаимодействовать с родителями и профессионалами».

Подобных издательств насчитывается немало, большинство из них ставят своей задачей не только выпуск книг, но и объединение родителей «особых детей» и педагогов, работающих с ними, помощь людям со специальными нуждами. На их сайтах созданы информационные разделы, где приводятся ссылки на ресурсы специализированных организаций, как, например, Autism Care или Down Syndrome Centre. Многие из них не ориентируются только на ментальные заболевания: вместе с книгами об аутизме или дислексии могут публиковаться издания, посвященные проблемам инвалидов-колясочников или больным диабетом.

Так, издательство Someone Special Books выпускает небольшие книги для «особенных детей», рассчитанные на возраст до 10 лет, однако уточняет, что они могут быть полезны и для взрослых, желающих побольше узнать о чужих особенностях. Практически для каждого заболевания, физического или ментального, которое оказывает влияние на жизнь больного, выпускается отдельная книга: книга о страдающих аутизмом, книга о людях с синдромом Дауна, книга о больных диабетом и т.д. Основная идея в том, чтобы, с одной стороны, рассказать ребенку о его особенностях и научить взаимодействовать с обществом с учетом этого, а с другой – дать окружающим его людям подробную информацию для взаимодействия с конкретным ребенком. Книги максимально персонализированы: на обложке печатается имя ребенка, для которого предназначен этот экземпляр, стандартные иллюстрации внутри можно заменить на фотографии заказчика, в текст добавить сведения о друзьях или увлечениях ребенка, а на задней обложке предусмотрено место для заметок родителей или преподавателей. Издательство рекомендует иметь по экземпляру такой книги дома, в школе и у родных, что, впрочем, уже очень похоже на элемент маркетинговой стратегии.

Исключение в этом ряду представляют собой книги для людей с дислексией, под этим названием в западной традиции объединяют все проблемы, связанные с овладением или восприятием письменной речи, включая нарушения внимания и моторики. В отличие от других расстройств, это не предполагает, что однажды овладев навыком чтениям, человек сможет легко справляться с текстами, соответствующими его интеллектуальному уровню. Книги, адаптированные для читателей с дислексией, публикуют и такие крупные издательства, как Sandstone Press или New Island Books, и такие маленькие, как Five Leaves Publications, причем речь идет в том числе о литературе, рассчитанной на взрослого читателя. Согласно списку, приведенному сайтом dyslexiaaction.org.uk, для дислексиков адаптируют учебные пособия и художественную литературу Collins, издающий в основном материалы для школ, Oxford University Press и Cambridge University Press. Все свои издания адаптирует для этой идеи Barrington Stoke, чьи основатели в свое время столкнулись с проблемой дислексии. Само издательство, разработавшее для своих изданий специальный шрифт и уделяющее много внимания подбору оттенков печатного текста и фонового цвета бумаги, называет свои книги «супер-читабельными»; есть сведения, что раньше оно публиковало и адаптированные книги для взрослых, хотя сейчас в его каталогах остается только детская литература.

Несмотря на актуальность и востребованность информации о людях с особыми потребностями, далеко не всем удается достичь успеха в издании и продвижении своих книг. Например, учитель Крис Ульмер, работающий с детьми с ментальными особенностями, намеревался издать серию книг, чтобы рассказать о них и о своем опыте, однако столкнулся с отказом всех издателей, к которым обращался. Это подтолкнуло его в 2016 году создать сайт Special Books by Special Kids, где публикуются короткие фильмы о детях с особенностями, пытаясь привлечь к просветительской деятельности как можно больше людей. На сегодняшний день число читателей группы Special Books by Special Kids в Фейсбуке приближается к 778 тысячам человек. Возможно, эта популярность – показатель того, что однажды книги Ульмера все-таки будут изданы.