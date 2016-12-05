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05 декабря 2016, 10:47
доллар США экономика
Анна Сакоян

Дорожающий доллар как глобальная угроза

Доллар с часами
Доллар с часами

The Economist опубликовал подробный материал о подорожании доллара и последствиях этого процесса. За три недели после избрания Дональда Трампа следующим президентом США доллар испытал рекордно резкий взлет относительно наиболее влиятельных мировых валют. Сейчас он на 40% превышает свои наиболее низкие показатели за 2011 г.

Кроме того, доллар вырос и относительно валют развивающихся экономик. Например, юань относительно доллара демонстрирует рекордно низкие показатели за период с 2008 г. Обеспокоенное китайское правительство в связи с этим уже начало вводить более строгие ограничения на захваты иностранных компаний китайскими. Индийская валюта упала относительно доллара до минимального за всю историю уровня. Валюты других стран Азии опустились до уровня финансового кризиса 1997-1998 гг.

Отчасти, объясняет автор, это естественный процесс: доллар последовательно укреплялся в течение нескольких лет. Но дополнительный импульс этой тенденции дали перспективы изменений в американской экономики, связанные с победой Трампа на президентских выборах. Трамп обещал сократить налоги и вложить больше государственных средств в восстановление разрушающейся американской инфраструктуры. Инвесторы это учли. Такой поворот событий, скорее всего, приведет к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет чаще поднимать процентную ставку, следуя за инфляцией. 

Можно предположить, что такое оживление в крупнейшей экономике мира – добрый знак. Однако здесь автор предлагает обратиться к прецеденту, который имел место во время первого срока бывшего президента США Рональда Рейгана. Это был период увеличения бюджетного дефицита и роста процентных ставок. И тогда тоже наблюдалось сильное подорожание доллара. Такая ситуация вызвала проблемы в мировой экономике.

Сейчас ситуация может оказаться еще более сложной. Это связано с тем, что, с одной стороны, американская экономика теперь составляет меньшую, чем прежде,  долю мировой экономики, а с другой стороны, на мировом денежно-кредитном рынке роль американской валюты как никогда велика. За счет этого дисбаланса сильный доллар опасен как для мировой экономики, так и для самих США.

Опасность для мировой экономики, по мнению автора, состоит в следующем. Чем богаче становятся развивающиеся экономики, тем больше им нужно финансирования, что создает спрос на доллар как на главную международную валюту. Пока доллар был относительно дешевым, все старались брать долларовые ссуды. В результате к началу прошлого года таких долгов накопилось почти на $10 триллионов, причем треть из них приходится именно на развивающиеся экономики.

Теперь, когда доллар растет, дорожают и эти долги. Помимо бизнес-кредитов, пока доллар был относительно дешевым, появилось и много частных долларовых кредитов. Специфика этих ссуд в том, что эти средства чаще не инвестируются, а попадают на банковские счета, и банки, в свою очередь, продолжают фактически давать их же в кредит.

Подорожание доллара запустило цикл в обратном направлении. Должники пытаются избавляться от кредитов, капитал начинает вымываться, цены на активы падают. Главными пострадавшими по итогам такой динамики оказываются Бразилия, Турция и Китай, где больше всего долларовых долгов.

 
Офисный работник

Для США угроза подорожания доллара состоит в том, что из-за этого сокращается экспорт, а импорт, наоборот, начинает расти. В эпоху Рейгана такая динамика привела к введению протекционистской политики. Сейчас тема бюджетного дефицита в США уже обрела сильный политический оттенок, чему не в последнюю очередь поспособствовала предвыборная риторика Трампа. Он, в частности, говорил, что система международной торговли сейчас сильно перекошена не в пользу США и обещал устранить эту несправедливость с помощью протекционизма. По мнению автора, если Трамп сдержит обещание (а обстоятельства к этому располагают), то для американской экономики это может иметь катастрофические последствия.

 
Американский рабочий обслуживающий скважину / wikipedia.org

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