Сокращение дотаций Чечне и Крыму, курс доллара, продажа крупнейшего месторождения золота, увеличение «невыездного» порога задолженности и дискуссия о социально-экономическом развитии в экономической сводке «Полит.ру».

1. Дискуссия о социально-экономическом развитии России

Не позднее мая будущего года правительство должно подготовить стратегию экономического развития, которая позволит к 2019-2020 году выйти на темпы роста выше среднемировых. В разработке этого плана участвуют эксперты Столыпинского клуба под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова и Центр стратегических разработок во главе с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным. Обе группы имеют разный взгляд на будущее социально-экономическое развитие России и в следующем году они должны представить свои проекты устойчивого роста. По горячим следам послания газета «Известия» в сегодняшнем номере предоставила слово обеим экспертным группам.

Столыпинский клуб свои предложения пообещал подготовить к январю-февралю 2017 года. С точки зрения экспертов клуба, для достижения роста потребуется мягкая денежно-кредитная политика, а также возможность проводить долгосрочное и дешевое кредитование реального сектора. «Это означает снижение ключевой ставки Центробанка и облегчение банковского регулирования», — пишет Титов в своей колонке в «Известиях».

Борис Титов рассказывает об "Экономике Роста" ombudsmanbiz.ru

Омбудсмен также подчеркнул необходимость проведения налоговой реформы, которая смогла бы стимулировать экономическую активность: «Это подразумевает перенос тяжести фискальной нагрузки с процесса производства на процесс потребления». По мнению Титова, власти должны снижать корпоративные налоги, НДС и вводить прогрессивный НДФЛ с освобождением малоимущих от его уплаты. В тарифной политике следует ориентироваться, прежде всего, на производителей, а не на естественные монополии, вводя заморозку тарифов на один два года, считает омбудсмен.

Программа Столыпинского клуба также будет содержать комплекс мер по выведению малого бизнеса из тени: реформа контрольно-надзорных функций государства, легализация самозанятых, налоговые и надзорные каникулы для малых предприятий, институциональная реформа.

«Это программа, которая подразумевает изменения налоговой, тарифной, денежно-кредитной, административной политики, вывод МСП из тени и т.д. При этом нельзя менять одно, не меняя другого. Это должен быть именно комплекс решений. Всего в «Стратегии роста» 10 ключевых направлений преобразований», — пишет Титов.

По его прогнозам, при реализации стратегии Столыпинского клуба, удастся достичь роста количества высокопроизводительных мест с 14 млн до 25 млн, ежегодный темп прироста ВВП будет составлять 4-6%, рост инвестиций до 30%, рост несырьевого экспорта до 15% ВВП, произойдет сокращение доли государства в экономике с 70% до 30%.

Центр стратегических разработок (ЦСР), в свою очередь, в качестве одного из ключевых направлений своей стратегии предлагает совершенствование развития человеческого капитала. На IV Общероссийском гражданском форуме Кудрин высказывал мнение, что в ближайшие 20 лет преуспевающим и эффективным будет такое общество, которое мобилизует индивидуальность и способности человека.

Алексей Кудрин (второй справа) во время панельной дискуссии "В поисках новой модели социального государства" civil-forum.ru

«Центром политики, как отметил президент, становится человек. Именно поэтому столько внимания было уделено образованию, медицине, волонтерству и благотворительности. Для нас это означает переход к экономике знания. В результате основой капитала России должны стать не ее недра, а знания, трудовой потенциал и мотивированность граждан. Эту задачу будет решать наша экономическая стратегия», — сказала «Известиям» руководитель информационного департамента ЦСР Елена Долгих.

Ярослав Кузьминов ВШЭ

По данным издания, ЦСР использует расчеты из доклада ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова, который обсуждался на одном из закрытых заседаний рабочей экспертной группы. В этом докладе отмечается, что человеческий капитал является решающим ресурсом и главным продуктом экономики XXI века. Именно производство человеческого капитала создает максимальную добавленную стоимость и обеспечивает максимальный рост для страны.

Для своего развития, человеческий капитал требует сначала инвестиций (здоровье, образование, профессиональная квалификация), после чего человек полученные средства вкладывает в потребление, обеспечивает спрос и стимулирует экономический рост.

«Основная цель социальной политики 2015-2025 годов — осуществить поворот системы ее приоритетов. Если в последние 10 лет основные ресурсы общества направлялись на цели, не являющиеся инвестициями в ЧК, то сегодня необходимо совершить маневр ресурсами в первую очередь внутри самого социального сектора», — говорится в докладе.

2. Сокращение дотаций Чечне и Крыму



Федеральные дотации Чечне и Крыму в 2017 году сохранятся на почти нынешнем уровне, в то время как дотации остальным регионам вырастут на 15%, сообщает РБК со ссылкой на поправки правительства, подготовленные ко второму чтению бюджета. Чечня в следующем год получит дотации на 40,4 миллиарда рублей (41 млрд рублей — в 2016), дотации Крыму снизятся с 37,8 млрд рублей до 37,2 млрд рублей.

День народного единства в Крыму. 2016 glava.rk.gov.ru

31 октября Кадыров назвал неприемлемыми предложенные Минфином сокращения расходов из федерального бюджета на Чечню. Согласно исследованию РБК, с 2007 по 2015 год республика получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд рублей, средний ежегодный объем трансфертов составлял 60 млрд рублей. В прошлом году финансирование Чечни выросло на 8% (до 61,3 млрд рублей), когда по остальным регионам сократилось в среднем на 3%, напоминают «Ведомости». По словам Кадырова, при сокращении бюджета Чечни «республика не сможет развиваться», а региональным властям не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства.

Несмотря на сокращения, Чечня и Крым станут получателями одних из самых крупных федеральных дотаций в 2017 году, отмечает РБК. Общий объем дотаций из федерального бюджета региона России запланирован в размере 738,3 млрд рублей — примерно на 15% больше, чем ожидается по итогам 2016 года.

3. Курс доллара

Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 63,91 рубля.

4. Продажа крупнейшего месторождения золота

Премьер министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об аукционе на право разработки крупнейшего в России месторождения золота Сухой Лог с запасами почти двух тысяч тонн золота и более 1,5 тысячи серебра.



5. Увеличение «невыездного» порога задолженности

Депутаты планируют увеличить размер задолженности, при достижении которого должнику запрещается выезд из России. Сейчас ограничение на выезд устанавливается на полгода при задолженности от 10 тысяч рублей. В парламенте предлагают увеличить этот порог в несколько раз.