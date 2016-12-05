4 декабря в Сантьяго-де-Куба состоялись похороны Фиделя Кастро, умершего 26 ноября. Попрощаться с лидером кубинской революции прибыли главы более чем двух десятков государств.

Политологи и журналисты размышляют о его роли, значении его деятельности и масштабе личности политика, высказывая мнения в СМИ и социальных сетях.

Аркадий Дубнов, политический аналитик и эксперт по Центральной Азии, вспоминал о Фиделе Кастро и собственном постепенном изменении восприятия его личности так:

«Кастро Кастре рознь, один ушел, другой остался

Да чего уж там, – 55 лет назад я его боготоворил! Для 12-летнего советского пионэра, как говаривала Фаина Раневская, Фидель был таким же кумиром, как Гагарин и первые советские космонавты, чьи черно-белые фото на однокопеечных почтовых открытках были предметом гордости и пределом мечтаний.

Patria o muerte! Venseremos! – «Родина или смерть!», «Мы победим!». Ну, как можно было не любить эти невероятной красоты призывы, особенно, если они звучат по-испански… Если бы я знал тогда слово «оргазм», то непременно бы использовал его, чтобы объяснить, что я испытывал, слушая речи Фиделя. Не исключаю, что кубинцы так и описывали свое состояние в этот момент ))

Обожание Фиделя стало подтаивать после «Пражской весны» 1968-го, когда мозги у части моих сверстников стали заметно прочищаться от любви, романтическая дурь оборачивалась мерзостью тоталитаризма. Между белым и черным цветами детства стали появляться промежуточные оттенки.

…Впервые я оказался на Кубе 10 лет назад, весной 2006 года. До болезни Фиделя и отстранения его от власти оставалось несколько месяцев, но усталость кубинцев от своего команданте была настолько очевидна, что ее не боялись скрывать в разговоре с иностранцем уже спустя полчаса после знакомства.

«Фидель и десять американских президентов», – назывался мой очерк в газете «Время новостей», где тогда работал. (Умерший вчера кубинский диктатор, находясь у власти с 1959 года, пережил в стране «главного врага» последовательно президентство – Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди, Линдона Джонсона, Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Джимми Картера, Дж.Буша-старшего, Билла Клинтона, Дж. Буша-младшего и Барака Обаму).

Вот несколько цитат оттуда:

«И после небольшой паузы Рамон осторожно добавляет: «Правда, команданте уже старый, после него обязательно будут перемены...» Понимаю, это похоже на высшую степень откровенности с иностранцем. Затянувшись сигаретой, умудренный жизнью 44-летний отец семейства раздумчиво продолжает: «Но кто знает, лучше будет тогда или хуже...» Все, что Рамон говорит дальше, звучит не менее искренне.

– Понимаете, если на смену Фиделю придет руководитель, который захочет сделать Кубу зависимой от кого-то, народ будет против, наши принципы нельзя менять, мы должны быть независимыми и хотим делать то, что считаем нужным.

– А что вы считаете нужным?

– Мы интернационалисты, мы должны помогать всем в мире, кто нуждается в помощи, 90% кубинцев так думает! -- запальчиво говорит Рамон.

Прощание с Фиделем Кастро.

Его, кажется, проняло. Мы усаживаемся в машину, и Рамон, одной рукой удерживая баранку руля, а второй энергично жестикулируя, вдохновенно продолжает:

– Я, как и большинство кубинцев, без промедления сдам кровь для тех, кто нуждается, у нас очереди выстраиваются для этого... И снова пойду воевать, если скажут!

– С Америкой?

Рамон отвечает спокойно и уверенно:

– В данный момент маловероятно, что Америка нападет на нас, она в Ираке завязла.

И тут же, неожиданно снова распаляясь:

– А если нападут, у них кораблей не хватит, чтобы вывезти все трупы. Вы должны знать, у нас на Кубе военная доктрина такая, что весь народ в минуту опасности встанет под ружье, наши дети учатся стрелять с пяти-шести лет из пневматического оружия по мишеням с 30-40 метров.

И Рамон выразительно, с удовольствием цитирует команданте: «Если гордый и мужественный народ плачет, несправедливость трепещет!»

И еще:

«На кафедральной площади Гаваны присаживаюсь за столик, чтобы выпить стаканчик прославленного Хемингуэем мохито. За соседним столиком кубинка с пятилетней дочерью наслаждаются мороженым. Разговорились, оказывается, Хуанита с дочерью уже француженки. Выйдя замуж за француза шесть лет назад, она раз в год старается приехать из Бордо, навестить здесь родителей, а еще не хочет, чтобы испанский оказался для дочери чужим.

– Вы у родителей остановились в Гаване?

– Нет, что вы, это нам неудобно, я уже отвыкла от здешнего образа жизни. Мы снимаем апартаменты.

– Возвращаться жить на Кубу не собираетесь?

– При Фиделе? Нет, никогда... У меня был шанс, я им воспользовалась и уехала.

– Но команданте в этом году стукнет 80...

– Я не верю в перемены, кубинцы такой народ – живут сегодняшним днем и стараются не думать о завтрашнем. Посмотрите, они все улыбаются... Так же будет и после Фиделя…»

И наконец, третий пассаж:

«Как-то в одном из провинциальных центров зашли в церковь, застав там местного приходского старосту. Нам повезло -- вокруг не было никого, и мы разговорились. Старик хоть, по его словам, и помоложе команданте, но хорошо помнит времена, что были до него. Он тоже ждет перемен, но уверен -- они будут к лучшему. На вопрос, откуда такой оптимизм, отвечает просто:

– Никогда раньше в церковь по праздникам не приходило столько молодежи -- с радостью и удовольствием. Я думаю, перестали бояться, а кроме того, им стало здесь интересно, это началось после визита на Кубу в 1999-м Папы Иоанна Павла Второго. Фидель надеялся сделать его своим союзником, стремясь увеличить симпатии к своей власти среди прихожан, а выходит, кажется, наоборот -- люди видят, что социализм не работает, и разочаровываются в нем. Я вижу, они устали от системы и ищут опору в другом.

Визит Папы Римского на Кубу

Старик улыбается беззубым ртом:

– Уверен, и я вместе с ними дождусь других времен, Фидель-то постарше меня будет, а я еще женщин люблю...»

Потом я приезжал на Кубу еще дважды, в 2008 и 2010 годах. У власти был уже Рауль Кастро, режим, кажется, стал чуть менее суровым, относительно спокойно можно было встретиться с кубинскими диссидентами. Статья, которую я написал по возвращении, заканчивалась так:

«80-летняя старушка, дальняя родственница моей квартирной хозяйки, с какой-то внезапной решимостью вдруг остановила меня у дверей и спросила по-английски: «Ведь правда, в России уже давно нет коммунистов у власти?» Я кивнул. «Ну, скажите тогда, когда было лучше -- при коммунистах или без них?» «Конечно, без них», -- пожал я плечами. «Я так и знала, -- всплеснула она сухенькими ручками, -- я ведь еще помню то время на Кубе, когда их тоже не было...»

Ожидать быстрых перемен на «острове Свободы» не стоит. 84-летний Рауль и его ближайшие родственники жестко контролирует жизнь кубинцев, органы безопасности и основные сферы экономики – все под Семьей.

Кубинцам их власть строго внушает много десятилетий, что Революция все еще продолжается, но она закончится, если вернувшиеся из США кубинские эмигранты, - «контрас», как их называет Гавана, – получат возможность возбуждать судебные иски, требуя вернуть отобранную революционерами собственность. Другими словами, страх гражданской войны – хорошее подспорье, чтобы Кастро и К еще долго могли морочить кубинцам голову и держать остров в своих руках».

«Фидель оказался блестящим ниспровергателем марксистско-ленинских догм того времени. Он показал, что можно не дожидаться «созревания объективных и субъективных условий» для революции, что сплоченное и решительное меньшинство может радикально изменить ситуацию в стране и вооруженным путем сбросить казавшийся незыблемым авторитарный режим. Неожиданная, невероятная победа кубинской революции на несколько десятилетий определила судьбу сотен латиноамериканских революционеров, пытавшихся, в основном неудачно, повторить кубинский опыт в своих странах.

Фидель стал гениальным выразителем той социальной революции, которую разбудило его личное субъектное действие. Эта революция была порождена отчаянной несправедливостью, глубочайшим неравенством, разъедавшим кубинское общество, половина которого была обречена на неизбывную бедность, на ежедневное унижение и попрание человеческого достоинства, на то, чтобы всю жизнь оставаться жертвами произвола богатых и сильных. Стремление униженных к справедливости и равенству сделало кубинскую революцию непобедимой в первые, решающие годы ее существования. Это была освободительная революция – никем не инспирированная, не похожая ни на одну из своих предшественниц, потрясшая мир своей подлинностью. Кубинская революция стала глотком свободы и для социалистического мира, совпав по времени с хрущевской оттепелью. Дважды в начале 1960-х люди спонтанно, без всякой разнарядки массово выходили на улицы Москвы, встречая Юрия Гагарина в апреле 1961-го и Фиделя Кастро в апреле 1963 года.

Лидерство Фиделя было бесспорным, личное обаяние, дар слова – завораживающими. Он был способен многими часами держать в напряжении наэлектризованные толпы людей на площади Революции в Гаване. «Потрясающе! Настоящий Муссолини!» – без тени иронии сказал о нем итальянский писатель Альберто Моравиа, до конца жизни остававшийся антифашистом, сторонником Фиделя и революционной Кубы», – высказала мнение о лидере кубинской революции политолог Татьяна Ворожейкина. Отрывок из ее высказывания, напечатанного «Новой газетой», мы приводим с разрешения автора.

«По поводу Кастро не чувствую ни радости, ни скорби. На Кубе не был и питаюсь стереотипами. С одной стороны, я не дебил, чтобы утверждать, что время Кастро было самым счастливым в истории Кубы. С другой, если не считать Пуэрто-Рико и Багамы, то в этом регионе вообще мало кто процветает. Если брать ВВП на душу населения, то Багамы на 31-м месте в мире, Куба – на 76-м (на 2 места выше Доминиканской республики), Гаити – на 158-м. Куба рядом с Черногорией, Болгарией, Таиландом, Ботсваной. Откровенно говоря, я думал, что нынешняя Куба победнее. Хотя статистика – штука, конечно, условная.

Тем временем нашел в архиве фотографию, сделанную в музее Майами – лодка, на которой беженцы добирались с Кубы во Флориду. Смотришь и не понимаешь – как на этом вообще можно было проплыть 180 километров по волнам. Думаю, у добравшихся есть и право скорбить, и право праздновать. Пусть сами определяются», – заключил политолог Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика».

«О Фиделе говорят в основном одно: а диктатор Батиста, которого он сверг, был еще хуже. "Другие еще хуже" – это теперь наше всё, наш национальный девиз вместо "пролетариев всех стран".

Да, Батиста был хуже, пожалуй. Но вот в чем дело: в середине XX века в половине, если не большинстве стран Латинской Америки были диктатуры. Но задержалась до начала XXI века только Куба. И задержал ее Фидель», – так высказался Андрей Десницкий, библеист, переводчик, публицист, старный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

«Чем он точно был – это великим оратором. Я раз в жизни его слушал, причем он говорил по-испански, а я его понимал через последовательный английский перевод. И все равно я – единственный раз в жизни – ощущал именно эмоциональный эффект речи как таковой.

Он гнал какую-то бесконечную и довольно нудную по содержанию телегу про борьбу с империализмом. Но аудитория – около трех тысяч, более или менее левых в основном, активистов со всего мира – просто заходилась в экстазе. И эта обратная связь, конечно, тоже имела значение. Причем она ощущалась сильнее, чем на хорошем рок-концерте.

Не чувствовать энергию было невозможно, даже когда излагаемая телега становилась совсем смешной. Скажем, просто оргазмический пик восторга у публики случился, когда Кастро сообщил, что империалисты изобрели специальные газовые бомбы против антиглобалистов и вот он представляет всех присутствующих в противогазах...

И вот я думаю, что этим и был – вне Кубы, по крайней мере, про Кубу я мало знаю, – Фидель Кастро – фокусом этих смутных, но эмоционально насыщенных чаяний левого толка. Иначе невозможно понять, какой смысл можно было вкладывать в оксюморон остров свободы".

Речь не о Кубе вообще. Описываемая сцена имела место в Дурбане на злополучной конференции ООН против расизма 2001 года, точнее на НПО-форуме при ней. Для большинства людей там актуальны были совсем другие страны и темы, но Кастро символизировал нечто общее. Например, большинство восторженных слушателей радостно махали палестинскими флажочками, предусмотрительно розданными хорошо организованными палестинскими активистами.

Я не готов сейчас пускаться в рассуждение, как лучше определить это общее. Но оно в эмоциональном плане было важнее частностей, оно было общим, и оно фокусировалось в нем (м.б. еще бы лучше в Че Геваре, но того предъявить публике уже было нельзя).

Мой интерес к происходящему иссяк в какой-то момент, и я стал пробираться на выход. При этом я обнаружил, что ухожу не я один. Т.е. люди там таки были разные, а оратор был не маг и волшебник. Но ведь, что характерно, помню я эту сцену до сих пор, при том, что никогда не интересовался той кубинской революцией и пропускал мимо ушей рассуждения о ней», – поделился впечатлениями о Кастро Александр Верховский, руководитель Информационно-аналитического центра «СОВА».

«О наследии Фиделя Кастро. Кем был Фидель? Диктатором или героем национально-освободительной борьбы? Тут мнения резко разделились. Если постараться быть об'ективным, то нельзя не увидеть, что хотя он и стал со временем диктатором, есть существенная разница между ним и другими диктаторами, особенно нашими, пост-cоветскими. В отличие от наших царьков, он пришел к власти на волне реальной анти-империалистической борьбы. Это не вчерашний номенклатурщик, а борец против коррупционного диктатора Батисты, марионетки одной из держав. Кем была Куба до Кастро? Банановой республикой, хабом проституции для обслуживания богатых клиентов из-за бугра.

Кем стала Куба при Кастро? Во-первых, она обрела достоинство, стала одним из лидеров Движения Неприсоединения. Была создана лучшая в Латинской Америке система здравоохранения, так что даже американцы облюбовали Кубу как страну медицинского туризма. Это лучше, чем экспортировать проституцию. Да, коммунистическая экономическая модель неэффективна, поэтому дефицит и скудный рацион потребления, знакомые нам по СССР, являются ее неизбежным следствием. Но в экономических бедах Кубы повинна также и экономическая блокада со стороны США и их сателлитов. Если бы не она, кубинцы жили бы лучше, скажем на уровне Чехословакии до-перестроечных времен. А это далеко не Африка.

Другой критерий отличия от других диктаторских режимов – это относительно невысокий уровень коррупции Кубы – она занимает 63 место по индексу восприятия коррупции. Она по крайней мере ниже, чем в других странах Центральной Америки и Карибского бассейна.

Но надо признать и факты нарушения прав человека. Это безусловно часть реальности сегодняшней Кубы. Но надеюсь она в конце концов встанет на путь демократии, сохранив при этом достижения времен Кастро», – отметил ассоциированный научный сотрудник лондонской Школы восточных и африканских исследований (SOAS), историк и социолог Алишер Илхамов.

«Куба до Кастро была вполне развитой страной, уровень жизни был выше, чем в Испании и Италии, туда пытались переселиться европейские эмигранты! Но это ничего, бывший врач Че Гевара, назначенный министром то ли финансов, то ли экономики, быстро привел ее к общему знаменателю: уже через полтора года на Кубе были введены продовольственные карточки», – не согласился с ним журналист Алексей Волосевич. «А проституции там сейчас в 10 раз больше, чем при Батисте. Настоящая Куба переехала во Флориду. до массовой кубинской эмиграции полупустой регион. Загляните в Майами – вот какой бы она сегодня была», – добавил он позже.

«По ряду критериев Куба, конечно, – страна со значительными ограничениями гражданских свобод, это невозможно отрицать. Но давайте сравним некоторые показатели со Штатами. В Штатах с 1976 г. было вынесено 1440 смертных приговоров, из них 42% черным, причем абсолютное большинство приговоров в южных штатах, где еще сильны расистские настроения. На Кубе за всю историю после Батисты было задокументировано (Amnesty International - самый надежный источник) 237 смертных приговоров, причем ни одного, начиная с 2003 г. Еще есть случаи внесудебных расправ, но и в США огромное количество убийств огнестрельным оружием, 13 тыс только в 2015 г. В том же году – 372 массовых расстрелов. Я еще не говорю про полицейское насилие. Причём тут власти? А при том, что это результат второй поправки, легализирующей владение оружием», – привел дополнительные аргументы в подтверждение своей позиции Алишер Ильхамов.