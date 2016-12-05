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05 декабря 2016, 16:00
ислам
Ольга Зайцева

«Программы с ним были всегда интересными»

Гейдар Джемаль
Гейдар Джемаль
Фото с личной страницы в Facebook

Умер Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России. По последним данным, он умер после продолжительной болезни. Джемалю было 69 лет.

Информация о смерти общественного деятеля появилась на его странице в Facebook. Позже на своей странице в той же соцсети журналист Максим Шевченко подтвердил сообщение о смерти Джемаля.

Гейдар Джемаль был сопредседателем «Российского исламского наследия» и членом президиума этой организации. Он также входил в координационный совет Левого фронта России. Много выступал на радио и телевидении, с 1993 по 1996 года был ведущим телепередачи «Ныне» на Первом канале, вел программу «Все суры Корана» на канале «Культуре» и передачу «Тысяча и один день» на РТР.

В 1995 году он создал общественное движение «Исламский комитет», в 1999 году участвовал в выборах в Госдуму. Ряд СМИ называет его философом и теологом.

Родившийся в семье выходцев из Азербайджана, Гейдар Джемаль занимал происламскую и проазербайджанскую позицию и активно ее высказывал. Пользователи соцсетей вспоминают о нем по его выступлениям и личным впечатлениям.

«Умер Гейдар Джемаль. Человек острого ума, философ и политик, неизменный участник антипутинского движа во второй половине нулевых. Гейдар Джахидович был твердым приверженцем ислама и при этом убежденным сторонником левых идей. Парадоксальный, сложный, не чуждый конспирологии человек.

Мне как-то довелось провести дебаты между Джемалем и Крыловым. От националистов пришла шумная группа поддержки, Гейдар был совершенно один – но разделал Крылова под орех, это было просто избиение младенца.

В последние годы Джемаль вёл сайт poistine.org, где больше, чем тексты, публиковал видео со своими комментариями актуальных новостей – преимущественно связанных с исламской тематикой. Земля пухом, rip», – написал Денис Билунов, член Федерального координационного совета Партии 5 декабря.

В ответ на прозвучавшие в адрес Джемаля обвинения в антиармянских и антисемитских взглядах, Билунов отметил: «Лично у меня с Джемалем бывали довольно неприятные конфликты из-за, скажем так, некоторой специфики его видения мира. Тем не менее, для меня было важно написать этот пост. Что касается армянофобии и юдофобии Джемаля, то уж если Каспаров считал возможным иметь с ним дела (а Джемаль с Каспаровым), то, видимо, это было второстепенной характеристикой покойного».

«Как-то вся эта странная тусовка, которая собиралась вокруг Каспарова, постепенно уходит»,  – отреагировала на сообщение Юлия Галямина, учредитель организации «Наш Север», член ФКС Партии 5 декабря, преподаватель НИУ ВШЭ. «Лично я могу сказать, что это была совершенно необычная тусовка. Странная, с точки зрения привычного в России раздрая, тем, что очень разные люди, чуть ли не с противоположными точками зрения по широкому кругу вопросов, уживались в ней. Сходились все только по вопросу необходимости смены власти», – уточнила Елена Гурова, коммерческий директор ООО «Джайзер».

«Теперь из членов Южинского кружка остались только Дугин и Дудинский», – так прокомментировал сообщение о смерти Джемаля Николай Подосокорский, публицист, литературовед, блогер и критик. «Очень интересный и многогранный был человек. Царствия ему небесного», – ответила ему пользователь Раиса Скоробогатова. «Умный и несомненно личность....всегда было интересно его слушать», – согласился пользователь Игорь Белоковыльский из Кишенева.

«Умер Гейдар Джемаль. Мое с ним знакомство было шапочным, исключительно профессиональным, никаких личных отношений. Жаль, что он не дожил даже до 70 лет. Он был ярким мастером художественного и публицистического слова. Про других и этого не скажешь.

Больше ничего не буду говорить про покойного Гейдара Джахидовича, которого я в штуку, да не совсем в шутку называл Джихадовичем. Наверное, он рассчитывал на свой исламский рай, ну так пусть у него получится туда попасть, если это возможно», – отозвался на сообщение о смерти Джамаля Николай Троицкий.

«В далёком прошлом я был с немного знаком с Гейдаром Джахидовичем. В 1995 году возник избирательный блок "Восточный союз России", мы были в первой тройке федерального списка (но блок не набрал достаточного числа подписей). Один раз он пригласил меня в гости и подарил книгу, кажется имама Хомейни на русском и на арабском (соглядатаям из Центра Э сразу сообщаю, что книга эта потерялась много лет назад). Покойся в мире, брат по вере в Единого Бога...», – такими словами вспоминал о нем Александр Шведов, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского.

В целом мнения о Гейдаре Джемале высказывались полярные, от самых хвалебных со стороны единомышленников до самых негативных со стороны противников его взглядов. Последние обвиняли его в пропаганде не только антисемитизма, но и в целом расизма и нацизма и даже насаждении человеконенавистничества. В то же время его сторонники называли его наиболее последовательным защитником интересов Азербайджана и патриотом своей исторической родины. «Был большим патриотом своей исторической Родины, чем многие из тех, кто родился, прожил и нажил здесь. Очень жаль», – отметила пользователь Айнур Мамедова (Aynur Mamedova) из Баку.

При этом абсолютное большинство пользователей отмечали его ум, эрудированность и публицистический талант.

«Умер Гейдар Джемаль. Программы с ним были всегда интересными...», – поделился впечатлениями теле- и радиоведущий Николай Пивненко. «Очень печально, что ушёл из жизни такой замечательный человек! Великолепный журналист, смелый и открытый, непримиримый с несправедливостью. Благодаря интернету его мысли, надежды и правильное освещение событий всегда будет вызывать интерес и память о нем. Аллах рехмет элесин!»,  – написал частный предприниматель Леонид Риснянский, уроженец Баку.

«Очень жаль. Он был очень образованным человеком с острым умом, рассудительным и с большой душой», – выразил сожаление пользователь Виктор Андросенко. Сходное мнение высказал Валентин Куклин из Москвы: «Искренне соболезную родным и близким... Не был знаком с ним лично, но всегда внимательно слушал в разных телепередачах и очень уважал за блестящие ум и речь...» «Запомнятся его взвешенные комментарии, без истерик. Жаль. Соболезнования семье», – присоединился к ним пользователь Игорь Жебит (Igor Zhebit) из Москвы.

«Жаль. Яркий общественный деятель. Блестящий журналист. Любил слушать его комментарии. Очень жаль. Светлая ему память», – написал Владимир Захарченко,  генеральный директор организации Фонд решений из Владивостока. «Мои соболезнования . Гейдар Джемаль был ярким публицистом со взглядами которого можно было не соглашаться, но не уважать их было невозможно», – уверен пользователь Минасян из Королева, главный специалист по защите информации в ООО «Контур-Эксперт».

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