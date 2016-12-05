Итальянский референдум: преувеличенная тревога
В воскресенье в Италии прошел референдум о реформе сената. Инициатива исходила от премьер-министра Италии Маттео Ренци, который собирался уйти в отставку, если результат голосования окажется не в пользу его предложения. Результат оказался не в пользу, и теперь Ренци действительно собирается оставить свой пост. Многие комментаторы СМИ еще до референдума представляли перспективу поражения Ренци как «кошмарный сценарий». Другие комментаторы, впрочем, полагают, что паника преждевременна.
BBC пишет, что для Брюсселя исход итальянского референдума с последующей отставкой Ренци – это крайне неприятный сценарий. Ренци, объясняет автор, в последнее время был единственным в Европе лидером, у которого была некая концептуальная стратегия относительно будущего ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель сейчас слишком занята решением внутренних проблем, связанных с кризисом. Во Франции всё большее влияние набирают евроскептики, представляемые ультраправой партией «Национальный фронт».
Ренци пытался организовать реформу, с помощью которой он собирался стабилизировать политическую обстановку и дать импульс к росту экономики. В итоге, комментирует автор, он добился прямо обратного. Италии грозит банковский кризис, политический хаос и бурный рост популизма. Также этот поворот событий ставит под угрозу существование еврозоны и собственно ЕС. Италия – это третья по размерам евроэкономика. Сейчас ей предстоит трудный период. В дополнение к этому в 2017 г. грядут несколько важных голосований, исход которых трудно предсказать: во Франции, Германии, Нидерландах и, вероятно, собственно в Италии.
Ренци, объясняет BBC, хотел изменить неуклюжую итальянскую политическую систему: он собирался усилить центральное правительство и ослабить верхнюю палату парламента (сенат). Оппоненты этой инициативы – в том числе, в рядах его собственной партии – возражали, что такие изменения дадут премьер-министру слишком много власти. Избиратели с ними согласились. Однако этот референдум был не просто голосованием о конституционной реформе. Для многих это было также выражением общественного отношения к политическому истеблишменту. Фактически исход референдума стал победой популистского «Движения пяти звезд», которое последние годы набирало популярность на волне общественного недовольства руководством.
Financial Times рассуждает о том, кого считать главными пострадавшими по итогам итальянского референдума. Очевидно, что, прежде всего, это правительства стран ЕС и финансовые рынки, для которых поражение Ренци на референдуме повышает риски политической и финансовой нестабильности в одной из крупнейших евроэкономик. Также некоторые опасения вызывает судьба итальянских банков и ситуация с государственными финансами. Однако, по мнению автора, тревога по поводу политического будущего Италии сильно преувеличена.
Исход референдума, конечно, несколько омрачил для Брюсселя ликование по случаю победы в Австрии либерала над его ультраправым оппонентом. Однако опасность на самом деле вовсе не в том, что Италия провалится в политический хаос, и ее растерзают популисты, как сейчас нередко предрекают медийные комментаторы. Скорее всего, президент Италии Серджо Маттарелла просто назначит нового премьер-министра, который будет управлять страной до следующих парламентских выборов в начале 2018 г.
Этот назначенный премьер-министр будет человеком надежным, и его главной задачей станет подготовка нового избирательного закона на смену нынешней системе, в которой победившая партия получает дополнительные места и получает условия для того, чтобы правительство могло беспрепятственно править в течение положенного ему пятилетнего срока.
Вероятно, этот новый закон будет давать дополнительные места победившей коалиции, а не одной конкретной партии. Это нужно для того, чтобы у «Движения пяти звезд» было меньше шансов победить на выборах. В этом смысле поражение Ренци можно даже считать своего рода завуалированной победой истеблишмента над популистами.
По мнению автора, главная и непосредственная проблема сейчас – это ситуация в итальянском банковском секторе. В дополнение к этому рынки встревожены тем, что экономика Италии практически не проявляла признаков роста с момента вступления в еврозону в 1999 г. С учетом скорой отставки Ренци следующее правительство пробудет у власти всего чуть больше года, а это значит, что серьезных мер по исправлению ситуации никто в ближайшее время принимать не будет. Здесь возникает риск очередной экономической стагнации.