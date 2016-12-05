В воскресенье в Италии прошел референдум о реформе сената. Инициатива исходила от премьер-министра Италии Маттео Ренци, который собирался уйти в отставку, если результат голосования окажется не в пользу его предложения. Результат оказался не в пользу, и теперь Ренци действительно собирается оставить свой пост. Многие комментаторы СМИ еще до референдума представляли перспективу поражения Ренци как «кошмарный сценарий». Другие комментаторы, впрочем, полагают, что паника преждевременна.

Результаты референдума в Италии (по провинциям) Wikimedia Commons

BBC пишет, что для Брюсселя исход итальянского референдума с последующей отставкой Ренци – это крайне неприятный сценарий. Ренци, объясняет автор, в последнее время был единственным в Европе лидером, у которого была некая концептуальная стратегия относительно будущего ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель сейчас слишком занята решением внутренних проблем, связанных с кризисом. Во Франции всё большее влияние набирают евроскептики, представляемые ультраправой партией «Национальный фронт».

Ренци пытался организовать реформу, с помощью которой он собирался стабилизировать политическую обстановку и дать импульс к росту экономики. В итоге, комментирует автор, он добился прямо обратного. Италии грозит банковский кризис, политический хаос и бурный рост популизма. Также этот поворот событий ставит под угрозу существование еврозоны и собственно ЕС. Италия – это третья по размерам евроэкономика. Сейчас ей предстоит трудный период. В дополнение к этому в 2017 г. грядут несколько важных голосований, исход которых трудно предсказать: во Франции, Германии, Нидерландах и, вероятно, собственно в Италии.

Маттео Ренци на встрече с волонтерами Демократической партии. Июнь 2016 Francesco Pierantoni

Ренци, объясняет BBC, хотел изменить неуклюжую итальянскую политическую систему: он собирался усилить центральное правительство и ослабить верхнюю палату парламента (сенат). Оппоненты этой инициативы – в том числе, в рядах его собственной партии – возражали, что такие изменения дадут премьер-министру слишком много власти. Избиратели с ними согласились. Однако этот референдум был не просто голосованием о конституционной реформе. Для многих это было также выражением общественного отношения к политическому истеблишменту. Фактически исход референдума стал победой популистского «Движения пяти звезд», которое последние годы набирало популярность на волне общественного недовольства руководством.

Financial Times рассуждает о том, кого считать главными пострадавшими по итогам итальянского референдума. Очевидно, что, прежде всего, это правительства стран ЕС и финансовые рынки, для которых поражение Ренци на референдуме повышает риски политической и финансовой нестабильности в одной из крупнейших евроэкономик. Также некоторые опасения вызывает судьба итальянских банков и ситуация с государственными финансами. Однако, по мнению автора, тревога по поводу политического будущего Италии сильно преувеличена.

Неформальный саммит ЕС в Братиславе 16 сентября 2016 Rastislav Polak / EU2016 SK

Исход референдума, конечно, несколько омрачил для Брюсселя ликование по случаю победы в Австрии либерала над его ультраправым оппонентом. Однако опасность на самом деле вовсе не в том, что Италия провалится в политический хаос, и ее растерзают популисты, как сейчас нередко предрекают медийные комментаторы. Скорее всего, президент Италии Серджо Маттарелла просто назначит нового премьер-министра, который будет управлять страной до следующих парламентских выборов в начале 2018 г.

Этот назначенный премьер-министр будет человеком надежным, и его главной задачей станет подготовка нового избирательного закона на смену нынешней системе, в которой победившая партия получает дополнительные места и получает условия для того, чтобы правительство могло беспрепятственно править в течение положенного ему пятилетнего срока.

Митинг "Движения пяти звезд". 2015 Revol Web / Flickr

Вероятно, этот новый закон будет давать дополнительные места победившей коалиции, а не одной конкретной партии. Это нужно для того, чтобы у «Движения пяти звезд» было меньше шансов победить на выборах. В этом смысле поражение Ренци можно даже считать своего рода завуалированной победой истеблишмента над популистами.

По мнению автора, главная и непосредственная проблема сейчас – это ситуация в итальянском банковском секторе. В дополнение к этому рынки встревожены тем, что экономика Италии практически не проявляла признаков роста с момента вступления в еврозону в 1999 г. С учетом скорой отставки Ренци следующее правительство пробудет у власти всего чуть больше года, а это значит, что серьезных мер по исправлению ситуации никто в ближайшее время принимать не будет. Здесь возникает риск очередной экономической стагнации.