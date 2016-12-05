В Гиперкубе Инновационного центра «Сколково» в прошедшую пятницу, 2 декабря, состоялся первый форум по сертификации «Сертифицируй ЭТО». В основном собрались предприниматели, которые точно знали, что их интересует: спикеры отвечали на конкретные практические вопросы, давали советы и оценивали ситуации, которые озвучивали участники форума.

Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково» Антон Пушков открыл форум вступительным словом и рассказал о том, как появилась идея его провести: «В «Сколково» полторы тысячи компаний-стартапов, это российские юридические лица, которые каждый год производят новую продукцию и услуги. Конечно, у них возникают вопросы по сертификации не только в России, но и за рубежом. И тема оказалась очень горячая и интересная, потому что рынок объективно сложный. С 1 ноября мы запустили онлайн-портал по сертификации. Там можно оставить заявку на любые услуги по сертификации и не только», — рассказал Пушков. Он с гордостью заметил, что поставщики услуг для этого проекта отбирались очень тщательно, и в результате были выбраны шесть компаний, с которыми уже началась активная работа. Разместив на сайте запрос на оказание услуг по сертификации, уже сейчас можно получить ответы от четырех-пяти компаний из шести, так как, возможно, не для всех запрос будет профильным.

Антон Пушков, управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково». Фото: Виталий Шустиков/sk.ru

«Это первый этап работы нашего центра, сейчас мы внимательно следим за тем, как работают эти шесть компаний, мы хотим, чтобы они обеспечивали должное качество, несмотря на то, что являются абсолютными лидерами рынка. В первом квартале 2017 года к нам подключаются иностранные поставщики услуг», — добавил Антон Пушков. Также, по его словам, в начале следующего года ожидается аккредитация в качестве партнеров «Сколково» еще четырех компаний по сертификации, таким образом со временем линейка поставщиков услуг будет расширяться и совершенствоваться.

Окно в Европу для товаров из России

Руководитель отдела международной сертификации компании СЕРКОНС, которая входит в число партнеров «Сколково» по сертификации, Ирина Федоренко выступила на форуме с мини-лекцией о том, как проходит процедура сертификации продукции для экспорта в Европу. Она рассказала о правилах, соблюдение которых позволит безболезненно пройти эту процедуру и получить возможность ставить на своих товарах заветную маркировку СЕ. Так, в первую очередь необходимо определить все применимые Директивы Европейского союза и гармонизированные стандарты. Всего таких Директив в Евросоюзе существует 30, они регламентируют общие требования к разным группам товаров, а в каждой из них предусмотрено до тысячи гармонизированных стандартов, это техническая спецификация для каждого товара.

Ирина Федоренко, компании СЕРКОНС. Фото: Виталий Шустиков/sk.ru

«Основные требования СЕ-маркировки — это безопасность, охрана окружающей среды, охрана здоровья и энергосбережение. Когда мы говорим о СЕ-маркировке, мы не говорим о качестве, только о безопасности», — пояснила Федоренко. По ее словам, российским производителям нередко приходится непросто уже с первым шагом, так как для этого необходимо достаточно глубоко изучить различные Директивы.

После этого проводится оценка соответствия продукции основным требованиям, описанным в этих документах, для чего требуется обратиться в специальный нотифицированный орган с комплектом документации о соответствии. Дальше, для определения соответствия продукция отправляется на испытания или же европейские эксперты приезжают с проверкой на производство.

Четвертый шаг — это подготовка так называемого Технического файла. Это комплект документов, в который входит декларация соответствия, документы о производителе, его наименование, адрес полномочного представителя, перечень стандартов ЕС, описание продукции на английском языке, инструкция по эксплуатации, протоколы и информация о проектировании. После того, как этот файл собран и подготовлен, нотифицированный орган может выпустить сертификат соответствия. Также можно и самостоятельно оформить декларацию соответствия, она не требует прохождения регистрации, но важно, чтобы с документами было все в порядке. После того, как все пункты этого списка были выполнены, сертификат (или декларация) оказались на руках, то наступает последний этап — нанесение на товар маркировки СЕ, с которой тоже могут возникнуть сложности: для того, чтобы избежать проблем и издержек, эксперт СЕРКОНС советует внимательно изучать требования к маркировке и учитывать все тонкости.

Несмотря на то, что алгоритм выглядит несложно и есть возможность получить грамотную поддержку и консультацию специалистов на любых этапах, все равно нередко возникают проблемы с сертификацией для вывода продукции на европейских рынок.

Микрогранты «Сколково» как система возмещения расходов

На форуме наибольший интерес и бурную дискуссию участников вызвало выступление Ирины Рачицкой. Она возглавляет направление информационных технологий Грантовой и экспертной службы «Сколково» и рассказала о том, как участники фонда могут возместить расходы на сертификацию с помощью микрогрантов.

Программы микрогрантов охватывают большое количество направлений и позволяют стартапам серьезно облегчить их финансовое бремя. Так, предприниматели могут вернуть средства или часть затрат на защиту интеллектуальной собственности, на прототипирование продукции и ее испытания, а также на участие в выставках и конференциях.

Ирина Рачицкая, Грантовая и экспертная служба «Сколково». Фото: Виталий Шустиков/sk.ru

«Эта программа стартовала в 2015 году и на текущий момент является самой востребованной программой финансирования со стороны «Сколково», поскольку она не требует составления большого количества документов, не требует защиты проекта на грантовом комитете, не требует внешней экспертизы. Это фактически предоставление документов, подтверждающих расходы, которые вы понесли, либо предоставление документов на расходы, которые вы планируете понести», — рассказала Рачицкая. По ее словам, в том случае, если заявитель соответствует всем условиям программы, то он в короткий срок получает деньги, обычно срок по выплате составляет около двух месяцев.

Приказ, который расширил действие программы и внедрил туда возможность авансирования или компенсации расходов на сертификационные испытания, вышел совсем недавно. «Туда (в программу микрогрантов — прим.ред) включили сертификационные испытания, сертификацию участника, сертификацию продукта участника, подготовку компании участника к сертификации, пошлины за сертификацию. То есть фактически это все те расходы, которые вы несете, если вам нужно вывести продукцию на рынок. При этом продукция или компания должны удовлетворять определенным условиям стандартов, то есть быть сертифицированной», — рассказала представитель Грантовой службы фонда.

Она также подчеркнула, что спрос на такую поддержку есть и очень большой, некоторые компании даже специально пришли в «Сколково» за статусом резидента, чтобы поучаствовать в программе микрогрантов, так как это самый легкий способ получения средств от фонда. «В 2016 году по этой программе мы выплатили 114 миллионов рублей, это достаточно динамично развивающаяся программа», — заметила Ирина Рачицкая.

Продолжение диалога на тему сертификации запланирован на весну 2017 года. Организаторы обмолвились, что в следующий раз обязательно будут затронуты темы сертификации для выхода на рынки США и Китая. Все видеоматериалы и презентации спикеров форума «Сертифицируй ЭТО» в скором времени будут размещены в открытом доступе на сайте нового онлайн-центра по сертификации.