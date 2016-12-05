В Гиперкубе Инновационного центра «Сколково» 1 декабря прошел I Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». В нем приняли участие разработчики новых технологических решений для людей с ограниченными возможностями, предприниматели в области ассистивных технологий, а также представители государственной власти, экспертного сообщества, инвестиционных фондов и институтов развития.

Замглавы Минпромторга Гульназ Кадырова. Фото: Sk.ru

На церемонии открытия участников форума поприветствовала заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. «Во исполнение поручений по реализации послания президента Российской федерации мы вместе с вами, всем сообществом, которое за последние два года максимально консолидировалось, формируем облик современной отрасли производства товаров, реабилитационных изделий. И все это мы делаем в интересах более чем 60 миллионов граждан нашей страны. Область этих интересов включает сферы здравоохранения, образования, быт, трудовую деятельность, досуг, спорт, адаптивную физкультуру, возможность пользования без каких-либо ограничений транспортом и иной инфраструктурой», — сказала она, особенно подчеркнув, что цель этого форума — поднять развитие реабилитационной индустрии в России на уровень мировых стандартов.

Состояние индустрии: что дальше

Центральным событием форума стало пленарное заседание в формате панельной дискуссии на тему «Реабилитационная индустрия: сегодня и завтра». Ключевые эксперты отрасли обсудили вопросы развития промышленности в сфере реабилитационной индустрии и рынка ассистивных технологий и устройств.

Первый проректор, директор института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, рассуждая о текущем состоянии рынка, озвучил прогноз, по которому в ближайшие 10-15 лет объем российского рынка реабилитационной индустрии удвоится под давлением спроса. «Один из ключевых факторов этой динамики — это проникновение новых технологий на рынок. Можно легко ожидать повышения требований к себестоимости и качеству продукции в реабилитационной индустрии, усилению конкуренции в отрасли. Поэтому ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности производителей и самой продукции будет инновационная активность предприятий и переход к новым современным технологиям», — сказал Гохберг.

Согласно озвученным им оценкам, наиболее высокими темпами будут развиваться сегменты, связанные с продуктами и технологиями в сфере компенсации нарушения мобильности и зрения, а где речь идёт о нарушениях слуха и речи, наиболее динамичными станут самые высокотехнологичные сегменты, например, связанные с нейроинтерфейсами или с бионическими технологиями.

Вице-президент фонда «Сколково», исполнительный директор кластера биомедицинских технологий Кирилл Каем, выступая на заседании, заметил, что не все реабилитационные технологии относятся к биомедицинскому кластеру: многие из них разрабатываются в IT-кластере, как, например, ЭкзоАтлет, а некоторые возникают даже в энергетическом и ядерном кластерах.

«Во многом интерес к реабилитационной индустрии зависит от того, как сформирован рынок, а формирование рынка зависит от позиции плательщика. В случае реабилитации. плательщик — это общество. Когда я пришел в «Сколково» три года назад, в кластере было три проекта связанных с реабилитацией. А сейчас, количество стартапов, которые занимаются техническими средствами реабилитации, растет из года в год. «Сколково» стало не только центром финансовой поддержки, но и ключом зажигания, потому что мы собираем вокруг себя правильных людей, ориентированных на НИОКР. Они понимают, что это не институтская работа и не статья в научном журнале, а реальное воплощение научных идей в жизнь. Особенно приятно, что количество проектов, связанных с реабилитацией, которые получают поддержку, за последние годы выросло в несколько раз», — заключил Кирилл Каем.

В Гиперкубе Сколково проходит национальный форум «Надежда на технологии». Фото: Sk.ru

Наглядным примером успешного развития новых технологий в области реабилитационной индустрии стала презентация современной системы кохлеарной имплантации, которую в рамках заседания провел первый вице-президент датской компании William Demant Holding Питер Ладишинский. Он представил публике разработку фирмы Oticon Medical — Neuro. Этот миниатюрный, хорошо продуманный прибор позволяет обрести слух глухому человеку и помочь в социальной интеграции. Не так давно его производство было локализовано: в России проект реализуется на базе «Исток-Аудио» в подмосковном наукограде Фрязино, а его партнерами являются ФГБУ НКЦО ФМБА России, William Demant Holding и Oticon Medical.

Инновации для жизни

В рамках форума в Гиперкубе также прошла выставка технических средств реабилитации, ассистивных технологий и универсального дизайна. В частности, можно было ознакомиться, например, с неоднократно упоминавшимся спикерами форума проектом компании «Косима». Она является резидентом биомедицинского кластера «Сколково» и специализируется на разработке высокотехнологичных и доступных реабилитационных комплексов для пациентов после инсульта и травматической болезни спинного мозга. Цель таких комплексов — максимально эффективное восстановление двигательных функций у людей, страдающих неврологической патологией. Около года назад разработчикам удалось добиться успеха в электрической неинвазивной стимуляции спинного мозга, первые клинические испытания на людях прошли хорошо. Это дает надежду на то, что с помощью технологии «Косима» можно будет восстанавливать часть утраченных организмом функций.

Любопытным экспонатом на выставке стал интеллектуальный домашний робот-помощник Лекси. Устройство рассчитано на людей с нарушением зрения, в нем есть встроенная камера, динамики, датчики движения и сенсоры. Лекси первым начинает диалог и позволяет узнать погоду, проверить почту или написать друзьям в социальной сети. Кроме того, с его помощью можно управлять техникой в доме, что тоже может облегчить самостоятельную жизнь человека, у которого нарушено зрение. Разработчики полагают, что скоро Лекси станет для таких людей незаменимым помощником.

Также важно отметить проект, который стал победителем конкурса «Качество Жизни» в этом году, это новосибирская компания «Катервиль», специализирующаяся на производстве автоматизированных инвалидных колясок, которые могут сделать владельца самостоятельным и независимым. Проще говоря, это коляски-вездеходы с электроприводом, колесными и гусеничными платформами, для которых любая среда будет доступной. На такой коляске можно преодолеть как обыкновенный бордюр, так и целую лестницу.

Поддержка отрасли: вложения и риски

Вопросу о том, как могут быть поддержаны проекты в области реабилитационной индустрии, было посвящено одно из заседаний параллельных сессий. Несмотря на то, что в России уже существуют разнообразные инструменты поддержки инноваций, не все из них и не всегда оказываются доступны для проектов в сфере реабилитационной индустрии. Если прежде это могло стать неразрешимой проблемой, то сейчас многие институты развития активно формируют специализированные механизмы поддержки таких проектов.

Так, к примеру, директор по развитию центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей» Виктор Глушков рассказал, что основной деятельностью его института является организация диалога между бизнесом, властью и молодыми учеными как раз с целью развития ассистивных технологий, реабилитационной индустрии, а также помощь молодым инноваторам в доработке проектов и их выводе на рынок. Также в «Технологиях возможностей» предусмотрены экспертные сессии и клубы в качестве вспомогательных инструментов. «Приходя к нам, проект получает всестороннюю поддержку по принципу службы одного окна», — сказал Глушков.

Финансовые институты тоже оказывают поддержку молодым компаниям и инноваторам. Как рассказал вице-президент ОАО «Газпромбанк» Олег Костин, его банк занимается финансированием различного уровня проектов. «Для нас проекты в сфере фармы, медицины, инновационной индустрии близки, и мы действительно хотим держать руку на пульсе, понимая, что это очень перспективное направление, с точки зрения реализации новых инвестиционных проектов», — сказал Костин. По его словам, крупные и средние банки не включены в финансирование подобных проектов по той причине, что при оценке таких проектов банки должны понимать, каким образом будет осуществлен возврат инвестиций.

«Система наших госзакупок непрозрачна, и нет гарантии, что если сегодня вы победите в одном тендере, то не проиграете завтра в другом. Соответственно, в этой части финансовая модель проекта подвержена серьезным рискам», — добавил Костин. Он видит необходимость в частичном пересмотре системы госзакупок и внесении изменений, которые позволили бы делать более внятные прогнозы по финансированию и возврату инвестиций. Совершенствование господдержки инвалидов и пожилых людей, адресная помощь тоже являются важными моментами, которыми необходимо заниматься, уверен Костин.

О поддержке предпринимателей рассказал и заместитель директора Фонда развития промышленности Михаил Макаров. Например, ФРП предоставляет кредитование на срок до 5 лет под уникальную в России ставку в 5% годовых в рублях на суммы от 50 до 500 миллионов рублей, при этом минимальная сумма займа была снижена, чтобы помочь большему количеству предприятий.

Руководитель Робоцентра Сколково Альберт Ефимов. Фото: Sk.ru

Руководитель Робототехнического центра «Сколково» Альберт Ефимов, модерировавший эту дискуссию, заметил, что в настоящее время отрасль только формируется, и поэтому она несет в себе определенные риски: «Любое вложение в отрасль, для которой нет устоявшихся стандартов, не говоря уже о правилах и игроках, требует риска, а рисковать никто не хочет. Это создает замкнутое кольцо, следствием которого становится непрозрачность. Мы со своей стороны это кольцо размыкаем, поддерживая высокорисковые небольшие проекты, такие как, ''Бионик Натали'' или ''ЭкзоАтлет''. Кстати, по моему мнению, проект ''ЭкзоАтлет'' получил самое маленькое финансирование в России по теме реабилитационного экзоскелета из всех имеющихся у нас экзоскелетов. При этом они первые вывели на рынок и успешно продают отечественный экзоскелет. А это говорит о том, что не только финансирование играет роль, но и место размещения компании – ''ЭкзоАтлет'' прочно прописался в ''Сколково''».

В рамках национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна также состоялось вручение премий Минпромторга. В номинации «Лучший социально ориентированный проект в сфере реабилитационных технологий и устройств в 2016 году» были награждены сколковские проекты: «Моторика» – создание высокотехнологичных средств реабилитации и методик в области протезирования верхних конечностей для детей до 16 лет, «Катэрвиль» – разработка и производство инвалидной коляски-трансформера с электроприводом.