См. также:

Говоря о специфике подбора и оформления книг для людей с особыми потребностями, стоит затронуть и тему сложностей, с которыми они сталкиваются при чтении.

На сайте Индианского университета опубликована статья о трудностях, с которыми связан образовательный процесс для людей с аутизмом, написанная аутистом. Те, скажем, из аутистов, у кого затруднено распознавание визуальных объектов, легче усваивают печатный текст, если контраст между фоном и цветом шрифта сглажен: черные буквы напечатаны на светлой голубой, серой или зеленой бумаге. Не рекомендуется желтый цвет, который может резать глаза. При подборе литературы следует помнить также, что даже высокофункциональные аутисты воспринимают слова буквально: могут не понимать шуток, связанных с игрой слов, идиом, сарказма, даже уменьшительных имен. Чтобы дать людям с аутизмом доступ к более широкому кругу текстов, организация First project, поддерживаемая Европейским Союзом, создала инструмент Open Book, адаптирующий тексты для их удобства. Основной принцип, позволяющий сделать их пригодными для чтения – заменить длинные сложные предложения и слова короткими простыми предложениями и словами, небуквальные выражения – буквальными аналогами.

Дети с синдромом Дауна очень быстро теряют интерес к чтению, если оно становится слишком сложным или скучным. Книги для них ярко иллюстрируют, чтобы ребенок мог переключаться с текста на картинку, снабжают дополнениями вроде игровых карточек или оставляют возможность сделать книгу максимально персонализированной и «своей».

Значительные трудности в восприятии текста возникают у людей с дислексией, для которых текст порой представляет собой последовательность нечитаемых символов, смешивающихся между собой. Чтобы дать читателям с обычным восприятием представление о том, как может выглядеть книга для «особенных» людей, Wired опубликовал наглядный пример постоянно меняющегося текста.

Для дислексиков разработаны наиболее подробные рекомендации по оформлению и адаптации текстов, а при необходимости – даже по их подбору в зависимости от содержания. Поскольку большинство этих рекомендаций направлены на то, чтобы облегчить восприятие и упростить сам процесс чтения, их можно считать универсальными для читателей практически с любыми ментальными особенностями.

Инструкция для дислексиков, написанная автором с дислексией, предлагает несколько стратегий чтения, которое не будет превращаться в тяжелую и малорезультативную работу. Например, дислексикам рекомендуется попробовать прослушивать книги в аудиоформате, при этом подбирая аудиокниги, начитанные хорошими дикторами с богатым интонированием. Однако поскольку и восприятие речи может быть затруднено, дислексикам имеет смысл менять стратегии, чередуя или совмещая чтение и прослушивание. Доступ к подходящим аудиокнигам предоставляет британский благотворительный сервис Listening Books, ориентированный на людей с любыми заболеваниями, препятствующими самостоятельному чтению. Хотя за доступ к контенту предусмотрена плата – от 20 до 45 фунтов в год в зависимости от того, скачивает пользователь книги или слушает их онлайн, – сервис может предложить помощь пользователям, которым затруднительно платить. Listening Books патронирует известный актер Стивен Фрай. Аналогично работают другие похожие сервисы, такие как Calibre, Learning Ally – американская организация, предлагающая в основном доступ к образовательной литературе, Project Gutenberg, Librivox и другие.

Для работы с электронными текстами предлагаются способы адаптировать текст под потребности особых читателей. Так, на сайте организации Dyslexia Scotland опубликованы рекомендации по форматированию, предлагающие несколько подходящих шрифтов (начертание букв должно быть округлым и они не должны быть поставлены слишком близко; шрифты, имитирующие рукописный текст, тоже могут подойти), размер шрифта не меньше 12 кеглей. Также прописаны широкие расстояния между строками и широкие отступы, снижение контраста между цветом текста и цветом фона (для этого белый фон может быть заменен светлыми пастельными оттенками). Затруднительным для читателя с дислексией будет понимание текста, размещенного поверх иллюстрации.

При чтении художественной литературы помочь восприятию текста может графическая информация, например, подробные иллюстрации и карта местности, на которой происходит действие. Каждую главу желательно снабжать заголовком с описанием краткого содержания. Полезным будет также краткий глоссарий в конце книги, включающий список персонажей с указанием, когда каждый персонаж впервые появился, перечисление основных географических названий и значимых событий. Также хорошо подходят для дислексиков графические романы.

Если речь идет о нон-фикшн, для выделений внутри текста рекомендуется использовать цвет или заглавные буквы, избегая курсива или подчеркивания. Большие куски текста должны быть разбиты на параграфы или чередоваться с графической информацией, текста в любом случае не должно быть слишком много на одной странице.

Для ряда читателей с дислексией печатный формат предпочтительнее электронного, поскольку для погружения в текст им необходимо задействовать все чувства, включая осязание. Для наилучшего результата им рекомендуется отдавать предпочтение матовой бумаге, а не глянцевой.

Следование многим из перечисленных рекомендаций декларирует уже упоминавшееся издательство Barrington Stoke, добавляя к ним, что выбирает для своих изданий плотную бумагу, чтобы читателя не сбивали просвечивающие буквы, и при необходимости редактирует текст согласно рекомендациям лингвистов. «Мы верим, что ни один ребенок или взрослый не должен читать книги, написанные для аудитории гораздо младше. Мы подбираем наши истории в зависимости от реального возраста читателя, а не от его способности к чтению», – говорится на их сайте.

Поскольку дислексия накладывает также некоторые ограничения на способность читателя следить за сюжетом, для чтения рекомендуется выбирать книги, где сюжет достаточно линеен, действие происходит на небольшом отрезке времени, а основных персонажей немного и их характеры ярко прописаны, так что их нельзя перепутать друг с другом. Как хороший пример приводятся карикатурные герои Диккенса. С учетом этих особенностей появилась практика не только адаптировать, но и писать книги с учетом нужд дислексиков. Они публикуются, например, в серии Quick Reads, и уже анонсирован список книг, которые будут изданы в 2017 году. Книги публикуются в различных издательствах, и порой их авторами становятся популярные писатели или знаменитости. Выбор жанров также обширен: от криминальных антологий до любовных романов.

Как видно из уже сказанного, для людей с особыми ментальными потребностями в большинстве стран или регионов Европы функционируют организации, объединяющие участников с дисфункциями. Членство в таких организациях позволяет им вести более насыщенную жизнь и заручиться поддержкой людей, которые хорошо понимают их сложности и могут поделиться собственным опытом преодоления. Очень важно, что эти организации помогают участникам не только добиваться максимально возможного качества жизни или, допустим, понимать свои права, в том числе на оказание специализированной помощи. Не менее обширной сферой их деятельности становится социализация участников, поддержка в их самореализации и создание дружелюбной и понятной среды для всех присоединившихся. Одним из способов сделать это становится написание книг: аутистами для аутистов, дислексиками для дислексиков и так далее. С одной стороны, такая литература высокоинформативна для читателя, если касается общей проблемы, а с другой играет роль мотивирующего фактора, напоминая, что люди с ментальными нарушениями могут выступать в роли исследователей, писателей.

Конечно, ментальных дисфункций можно перечислить значительно больше, чем рассмотрено в этом обзоре. Мы затрагиваем лишь три из них, с одной стороны, относительно широко распространенных, а с другой – достаточно ограничивающих восприятие и способности к чтению, чтобы страдающим ими людям требовалась не только специфическая информация об их заболеваниях, но и особая подача материала. Симптоматика этих нарушений охватывает все основные затруднения при чтении и все основные способы их преодолеть, предложенные психологами, педагогами и лингвистами. Несмотря на специфичность отдельных методик, все они направлены на то, чтобы удержать интерес читателя и скомпенсировать испытываемый им дискомфорт. Что, в конечном итоге, и позволяет приобщаться к чтению – тем, кто раньше считал его недоступным для себя, а также сохранять чтение в качестве полезного и увлекательного времяпровождения для тех, кому оно уже знакомо.