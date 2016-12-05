Российская авианосная группа потеряла в Сирии второй истребитель с крейсера «Адмирал Кузнецов». Во время посадки Су-33 выкатился за пределы палубы и упал в воду. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России. Пилот успел катапультироваться, и силами поисково-спасательной службы был поднят на борт, его здоровью ничего не угрожает.

«После выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер «"Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33», — говорится в сообщении Минобороны. Этот инцидент никак не повлиял на работу корабельной авианосной группы, полеты палубной авиации продолжаются в соответствии с задачами, добавили в военном ведомстве.

Первым о потере истребителя с «Адмирала Кузнецова» написал известный авиационный журналист Дэвид Ценциотти. В своем блоге The Aviationist он сообщил, что самолет упал в воду при втором заходе на посадку в благоприятных погодных условиях.

Тросы для торможения самолета на палубе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя аварию истребителя, отметил, что военные летчики выполняют тяжелую и героическую работу, но главное, что пилот остался жив.

Авианосная группа Северного флота менее чем за месяц потеряла два самолета в Средиземном море. 14 ноября потерпел крушение МиГ-29К, выполнявший тренировочный полет с «Адмирала Кузнецова». Перед посадкой истребителю пришлось уйти на второй круг из-за поломки аэрофинишера на палубе корабля. Пока устройство ремонтировали, у самолета закончилось топливо, в результате чего он рухнул в воду.

В общей сложности за время сирийской кампании российские вооруженные силы потеряли три самолета. В ноябре 2015 года в небе над сирийско-турецкой границей Су-24 был сбит истребителем ВВС Турции. Катапультировавшийся пилот Олег Пашков был убит боевиками над территорией сирийских туркменов.

Между тем, Вашингтон передал Москве новые предложения по урегулированию ситуации в сирийском Алеппо. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, эти предложения «идут в русле подходов, давно отстаивавшихся нашими экспертами на переговорах с американцами.

«Мы готовы немедленно направить наших военных экспертов, дипломатов в Женеву для того, чтобы вместе с американскими коллегами согласовать с учетом американских предложений такие совместные действия, которые обеспечат уход всех боевиков, без исключения, из Восточного Алеппо, обеспечат беспрепятственные гуманитарные поставки жителям города и которые обеспечат налаживание нормальной жизни в Восточном Алеппо», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с японским коллегой Фумио Кисидой.

Сергей Лавров и Фумио Кисида. Фото: МИД РФ

Ранее войскам сирийской правительственной армии удалось освободить от повстанцев почти половину Восточного Алеппо. Вооруженная оппозиция по-прежнему удерживает большую часть провинции Идлиб и некоторые области в других провинциях, однако наступление сирийской армии говорит о намерении Башара Асада поставить силовую точку в финале битвы за Алеппо, считают многие эксперты. Дамаск и Москва, вероятно, ставят себе задачей добиться полного освобождения Алеппо до того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность в январе следующего года, чтобы поставить его перед фактом поражения повстанческих групп.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки режим прекращения огня на территории Сирии был нарушен 36 раз, 17 фактов нарушения зафиксировано в провинции Алеппо. В то же время Associated Press сообщило, что при обстреле российского полевого госпиталя погибла медсестра. Об этом агентству заявил российский офицер, который сейчас находится в городе. По его словам, ранения получили двое российских врачей. Когда произошел обстрел, источник агентства не уточнил. Он утверждает, что огонь по госпиталю вели повстанцы.

Минобороны России уже подтвердило гибель сотрудницы российского мобильного военного госпиталя в сирийском Алеппо.

Военные медики Минобороны России прибыли в Алеппо накануне. Для оказания помощи местным жителям в районах восточной части города, которые взяли под контроль правительственные силы, был развернут полевой госпиталь.