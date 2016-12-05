Топ новостей 5 декабря
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Сирии погибла под обстрелом российская медсестра и был утрачен еще один истребитель с «Адмирала Кузнецова», в России расследуют причины ДТП в ХМАО, а мировые рынки отреагировали на референдум в Италии.
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского медика
Минобороны России подтвердило гибель сотрудницы российского мобильного военного госпиталя в сирийском Алеппо. Ранее сегодня Associated Press со ссылкой на российского офицера сообщило о гибели медсестры из российского полевого госпиталя в Алеппо.
Песков прокомментировал потерю второго истребителя с «Адмирала Кузнецова»
В Минобороны России официально подтвердили гибель второго истребителя с авианосца «Адмирал Кузнецов». Пресс-служба ведомства сообщила, что Су-33 выкатился за пределы палубы при посадке на корабль и упал в море. Пилот успел катапультироваться. В Кремле прокомментировали потерю второго истребителя за короткий срок. «Это очень напряженная, сложная и героическая работа. Речь идет в первую очередь о том, что пилот остался жив», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Если "Адмирал Кузнецов" будет продолжать гробить самолеты со скоростью 2 в месяц, то через год никакой сирийской группы ВКС РФ не останется! pic.twitter.com/dC438HDpwI— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 5 декабря 2016 г.
Минобороны России опровергло информацию о том, что упал второй самолёт с «Адмирала Кузнецова» — он не упал, а нырнул проведать первый.— Дядюшка Шу (@Shulz) 5 декабря 2016 г.
В сети появилось первое видео с Адмирала Кузнецова pic.twitter.com/BrjmgB8XcT— Жорік (@weitergeo) 5 декабря 2016 г.
Враг подумает, что у нас самолётов больше не осталось, вот тут мы и расчехлим "кукурузники".— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 5 декабря 2016 г.
Голосование о новом названии для крейсера "Адмирал Кузнецов":— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 5 декабря 2016 г.
Дело о ДТП в Югре передано Главному следственному управлению СКР
Уголовное дело по факту ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту ДТП в ХМАО, в результате которого погибли и пострадали дети, для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК.
Евро рухнул из-за референдума в Италии
После обнародования итогов итальянского референдума по конституционной реформе курс евро в начале азиатских торгов 5 декабря опустился до минимума марта 2015 года —1,0505 доллара по сравнению с 1,0665 доллара на предыдущей сессии.
Цена барреля Brent впервые за полтора года превысила 55 долларов
5 декабря в первой половине торгов на лондонской бирже ICE цена барреля нефти Brent с поставкой в феврале впервые с 24 июля 2015 года превысила 55 долларов. В момент публикации стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляла 55,05 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась до 52,20 доллара за баррель.
Президентом Узбекистана избран Шавкат Мирзиёев
Президентские выборы в Узбекистане выиграл врио главы государства, премье-министр Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщил председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов. Выборы главы государства прошли в Узбекистане 4 декабря. Явка избирателей превысила 86%. 88,61% избирателей отдали свои голоса за Мирзиёева, свидетельствуют итоги обработки бюллетеней.
Суд отказал Навальному в прекращении дела «Кировлеса»
Ленинский суд Кирова отказался прекращать производство уголовного дела в отношении Алексея Навального о хищении средств «Кировлеса» по ходатайству защиты. Судья заявил, что считает невозможным принять решение до оглашения обвинительного заключения.
О том, как закончился первый день в "суде" https://t.co/PaxO2ZDoTW pic.twitter.com/QOHY1sy10Y— Alexey Navalny (@navalny) 5 декабря 2016 г.
А вы говорите — в стране нет стабильности! pic.twitter.com/v8O4u5jiaS— Дядюшка Шу (@Shulz) 5 декабря 2016 г.
Чечня пообещала добиваться увеличения бюджетных дотаций
Директор департамента отраслевого финансирования Минфина Чеченской Республики Заур Дукаев заявил, что считает одобренный комитетом Госдумы по бюджету и налогам объем федеральных дотаций на 2017-2019 годы размером 40,4 млрд рублей недостаточным. Он подсчитал, что суммарный объем расходов Чечни в 2017 году должен составить 74 млрд рублей. Директор департамента сообщил, что будет добиваться компенсации расходов хотя бы в виде бюджетных кредитов.
Ничего нового. Прошло триста лет. И опять Русь платит дань. "Довставались с колен". https://t.co/q484DNSUk8— Ходорковский Михаил (@mich261213) 5 декабря 2016 г.
Всем сокращай, а Чечне оставляй: Дотации из федерального бюджета Чечне на 2017 г. останутся на уровне 2016 г. и составят 40,4 млрд руб. pic.twitter.com/rFX7Dygsz4— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 5 декабря 2016 г.
Кадыров: "Деньги Чечне даёт Аллах!"— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 5 декабря 2016 г.
А в других регионах в это время закрывают больницы и школы и спиливают батареи. https://t.co/UxDhL6d5h5
Второй обломок «Прогресса» обнаружили во дворе дома
В Туве найден второй обломок космического грузовика «Прогресс», потерпевшего крушение 1 декабря. Еще один небольшой обломок найден во дворе одного из домов села Эйлиг-Хем. По своему внешнему виду и размеру фрагмент похож на нижнюю часть консервной банки. На фрагменте видны следы обугливания.
В месте падения обломков "Прогресса" в Туве вредных веществ не обнаружили— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 5 декабря 2016 г.
Молодцы тувинцы. В хозяйстве всё сгодится.
ВЦИОМ сообщил о 80% счастливых россиян
За последние два года ВЦИОМ фиксирует стабильно высокий уровень счастья россиян — удовлетворены жизнью, по данным социологов центра, не менее 80% опрошенных. «Несмотря на различные обстоятельства и жизненные перипетии, 81% наших сограждан сегодня могут назвать себя счастливыми людьми. Этот процент высок во всех основных социально-демографических группах», — отмечает ВЦИОМ.
81% россиянин сказали, что они счастливы— Сталингулаг (@StalinGulag) 5 декабря 2016 г.
И заплакали pic.twitter.com/ECMdpVVUUa