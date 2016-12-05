Топ новостей 5 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Сирии погибла под обстрелом российская медсестра и был утрачен еще один истребитель с «Адмирала Кузнецова», в России расследуют причины ДТП в ХМАО, а мировые рынки отреагировали на референдум в Италии.

Минобороны России подтвердило гибель сотрудницы российского мобильного военного госпиталя в сирийском Алеппо. Ранее сегодня Associated Press со ссылкой на российского офицера сообщило о гибели медсестры из российского полевого госпиталя в Алеппо.

В Минобороны России официально подтвердили гибель второго истребителя с авианосца «Адмирал Кузнецов». Пресс-служба ведомства сообщила, что Су-33 выкатился за пределы палубы при посадке на корабль и упал в море. Пилот успел катапультироваться. В Кремле прокомментировали потерю второго истребителя за короткий срок. «Это очень напряженная, сложная и героическая работа. Речь идет в первую очередь о том, что пилот остался жив», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Если "Адмирал Кузнецов" будет продолжать гробить самолеты со скоростью 2 в месяц, то через год никакой сирийской группы ВКС РФ не останется! pic.twitter.com/dC438HDpwI — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 5 декабря 2016 г.

Минобороны России опровергло информацию о том, что упал второй самолёт с «Адмирала Кузнецова» — он не упал, а нырнул проведать первый. — Дядюшка Шу (@Shulz) 5 декабря 2016 г.

В сети появилось первое видео с Адмирала Кузнецова pic.twitter.com/BrjmgB8XcT — Жорік (@weitergeo) 5 декабря 2016 г.

Враг подумает, что у нас самолётов больше не осталось, вот тут мы и расчехлим "кукурузники". — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 5 декабря 2016 г.

Голосование о новом названии для крейсера "Адмирал Кузнецов": — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 5 декабря 2016 г.

Уголовное дело по факту ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту ДТП в ХМАО, в результате которого погибли и пострадали дети, для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК.

После обнародования итогов итальянского референдума по конституционной реформе курс евро в начале азиатских торгов 5 декабря опустился до минимума марта 2015 года —1,0505 доллара по сравнению с 1,0665 доллара на предыдущей сессии.

Нефтепереработка / pixabay.com

5 декабря в первой половине торгов на лондонской бирже ICE цена барреля нефти Brent с поставкой в феврале впервые с 24 июля 2015 года превысила 55 долларов. В момент публикации стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляла 55,05 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась до 52,20 доллара за баррель.

Президентские выборы в Узбекистане выиграл врио главы государства, премье-министр Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщил председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов. Выборы главы государства прошли в Узбекистане 4 декабря. Явка избирателей превысила 86%. 88,61% избирателей отдали свои голоса за Мирзиёева, свидетельствуют итоги обработки бюллетеней.

Алексей Навальный в суде. / Сергей Бровко

Ленинский суд Кирова отказался прекращать производство уголовного дела в отношении Алексея Навального о хищении средств «Кировлеса» по ходатайству защиты. Судья заявил, что считает невозможным принять решение до оглашения обвинительного заключения.

А вы говорите — в стране нет стабильности! pic.twitter.com/v8O4u5jiaS — Дядюшка Шу (@Shulz) 5 декабря 2016 г.

Директор департамента отраслевого финансирования Минфина Чеченской Республики Заур Дукаев заявил, что считает одобренный комитетом Госдумы по бюджету и налогам объем федеральных дотаций на 2017-2019 годы размером 40,4 млрд рублей недостаточным. Он подсчитал, что суммарный объем расходов Чечни в 2017 году должен составить 74 млрд рублей. Директор департамента сообщил, что будет добиваться компенсации расходов хотя бы в виде бюджетных кредитов.

Ничего нового. Прошло триста лет. И опять Русь платит дань. "Довставались с колен". https://t.co/q484DNSUk8 — Ходорковский Михаил (@mich261213) 5 декабря 2016 г.

Всем сокращай, а Чечне оставляй: Дотации из федерального бюджета Чечне на 2017 г. останутся на уровне 2016 г. и составят 40,4 млрд руб. pic.twitter.com/rFX7Dygsz4 — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 5 декабря 2016 г.

Кадыров: "Деньги Чечне даёт Аллах!"



А в других регионах в это время закрывают больницы и школы и спиливают батареи. https://t.co/UxDhL6d5h5 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 5 декабря 2016 г.

В Туве найден второй обломок космического грузовика «Прогресс», потерпевшего крушение 1 декабря. Еще один небольшой обломок найден во дворе одного из домов села Эйлиг-Хем. По своему внешнему виду и размеру фрагмент похож на нижнюю часть консервной банки. На фрагменте видны следы обугливания.

В месте падения обломков "Прогресса" в Туве вредных веществ не обнаружили



Молодцы тувинцы. В хозяйстве всё сгодится. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 5 декабря 2016 г.

За последние два года ВЦИОМ фиксирует стабильно высокий уровень счастья россиян — удовлетворены жизнью, по данным социологов центра, не менее 80% опрошенных. «Несмотря на различные обстоятельства и жизненные перипетии, 81% наших сограждан сегодня могут назвать себя счастливыми людьми. Этот процент высок во всех основных социально-демографических группах», — отмечает ВЦИОМ.