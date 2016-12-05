Последний рейс

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Во второй половине дня 4 декабря в 30 километрах от Ханты-Мансийска произошла страшная авария — автобус «Кароса», перевозивший детей, столкнулся с грузовиком «Скания» и тремя легковушками.
В автобусе находились 33 человека — 30 детей, водитель и двое сопровождающих. Дети 12-14 лет возвращались в Нефтеюганск с соревнований по акробатике, проходивших в Ханты-Мансийске. Все они занимались в нефтеюганском спортивном комплексе «Сибиряк». Там вскоре после ДТП прошли обыски — следователи выясняли, кто из руководства «Сибиряка» был ответственен за организацию поездки, пишет Znak.com.
Как сообщается на официальной странице штаба аварии «ВКонтакте», изъяты «документы, касающиеся организации поездки детей, приказы о командировании на соревнования в Ханты-Мансийск сотрудников спортивного комплекса и их должностные инструкции».
Также СМИ опубликовали список погибших.
В результате ДТП погибли 10 детей и двое сопровождающих. Еще 23 человека получили травмы. Они были госпитализированы в ОКБ Ханты-Мансийска. В настоящее время на лечении там остаются 19 пациентов — пятеро взрослых и 14 детей, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, прилетевшая в Ханты-Мансийск.
Пострадавшие находятся в реанимации и «имеют очень тяжелые травмы», добавила министр.
«У них черепно-мозговые повреждения, повреждены внутренние органы, скелетные травмы с осколочными переломами от лицевого скелета до рук и ног», — сказала Скворцова (цитата по ТАСС).
Вместе с министром в реанимацию окружной клинической больницы Ханты-Мансийска прибыли врачи Российской детской клинической больницы и Центра медицины катастроф.
Вскоре к ним присоединится еще одна бригада специалистов под руководством директора института нейрохирургии имени Бурденко.
«У нас налажен круглосуточный мониторинг, все делаем правильно. Команда врачей из Москвы остается. Скажите, какой специалист нужен, — и он будет», — отметила Скворцова (цитата по РИА Новости).
Медики накануне призвали местных жителей сдавать кровь для пострадавших в ДТП. Требовались доноры III и IV групп, сообщали в Окружной клинической больнице.
Сегодня банк крови ОКБ пополнен, сообщается в группе «Типичный Ханты-Мансийск» «ВКонтакте».
В Ханты-Мансийск приезжают родители погибших и пострадавших детей, их размещают в гостинице «Олимпийская», сообщает Ugra-news.ru.
Водители фуры и автобуса выжили, госпитализация им не потребовалась. Оба были допрошены в следственном отделе СКР, после чего задержаны. Следователи отмечают, что они «дали противоречивые показания относительно местонахождения транспортных средств в момент ДТП».
«Вместе с тем, установлено, что правила дорожного движения были грубо нарушены водителями автобуса и одного из грузовиков», — говорится в сообщении СКР.
Следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу. Также по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности задержан представитель индивидуального предпринимателя, организовавший перевозку.
По данным МВД, водитель автобуса — 47-летний житель Нефтеюганска — за последние два года семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Среди возможных причин аварии полицейские называют несоблюдение водителями бокового интервала, а также сложные метеусловия — сильный снег.
По словам источника «Интерфакса», при аварии удар грузовика пришелся на середину автобуса.
«На скользкой дороге водители не справились с управлением, грузовик ударился о срединную часть автобуса и разбил его на две части», — сказал собеседник агентства.
Один из очевидцев ДТП, по данным СМИ, писал: «Навстречу автобусу ехал трал, который перевозил "газушку" (большой гусеничный снегоболотоход ГАЗ — Полит.ру). "Газушка" немного съехала, но водитель трала не заметил и продолжал движение. Возможно, в результате плохой видимости водитель автобуса не заметил эту "газушку" и зацепил ее. Автобус развернуло поперек дороги. Навстречу мчалась фура».
В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Тюменской области 5 декабря объявлено днем траура.
В школах Нефтеюганска, где учились погибшие дети, сегодня проходят траурные мероприятия. Во всех школах Ханты-Мансийского округа запланированы классные часы, посвященные безопасности на дорогах.
В Ханты-Мансийском автономном округе после аварии утвердили новые требования к безопасности при перевозке групп школьников и студентов. В частности, несовершеннолетних теперь запрещено перевозить на рейсовых автобусах, а педагогическому составу проведут внеочередной инструктаж.