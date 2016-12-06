В воскресенье состоялись президентские выборы в Австрии. По итогам этих выборов независимый кандидат Александр Ван дер Беллен победил популиста Норберта Хофера, выдвинутого ультраправой Партией свободы.

The Economist пишет, что победа Ван дер Беллена над Хофером стала своего рода прорывом в ряду недавних поражений истеблишмента в Европе и США. Сейчас ван дер Беллен победил с более значительным отрывом, чем в мае, когда он обогнал своего соперника всего на 31 000 голосов. Результат майских выборов был аннулирован решением австрийского конституционного суда из-за осложнений, связанных с заочным голосованием.

Политическое противостояние между Ван дер Белленом и Хофером, отмечает автор, многими рассматривалось в той же парадигме «истеблишмент vs. популизм», что и британский референдум о членстве в ЕС и американские президентские выборы этого года. В свою очередь, австрийская Партия свободы рассчитывала, что эта тенденция дает ее кандидату хорошие шансы на победу. Однако в этот раз победил истеблишмент. Показательна, по мнению автора, высокая явка, которая говорит о том, что мобилизация избирателей была успешной.

Автор напоминает, что в Австрии пост президента – это по большей части церемониальная должность. Однако некоторые возможности у президента есть. Например, Хофер в случае победы мог бы использовать свое положение, чтобы давить на коалиционное правительство, которое сейчас переживает не лучшие времена.

Норберт Хофер / MailMedia.com

Главной темой кампании, отмечает автор, была полемика о членстве в ЕС. Ван дер Беллен и его сторонники предупреждали избирателей, что избрание Хофера может привести к выходу Австрии из европейского блока, хотя сам Хофер отрицал, что собирается инициировать отсоединение. Правда, в то же время Хофер оговаривал, что может устроить референдум о членстве, если ЕС будет настаивать на дальнейшей централизации власти.

Итоги выборов, комментирует автор, позволяют канцлеру Австрии Кристиану Керну выиграть некоторое время, чтобы правительство могло исправить свою плачевную репутацию. В значительной степени недовольство обусловлено миграционным кризисом, начавшимся в 2015 г., когда Австрия приняла более ста тысяч беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака. Это стало благодатной почвой для развития антиисламских настроений и ксенофобии, на которую опиралась Партия свободы.

Также популярности правительства не способствовала посредственная экономическая обстановка. В 2014 и 2015 гг. рост ВВП составлял менее 1%, а уровень безработицы в октябре этого года вырос до 5,9% - для Австрии это много. Кроме того, правительство сильно критикуют за падение стандартов образования. Если бы выборы состоялись сейчас, заключает автор, коалиция бы не набрала большинства голосов в парламенте. Сейчас у правительства появилось время на реабилитацию, но некоторые политики присматриваются к популистам, считая их значительной силой, на предмет создания потенциальной коалиции.

Вена. Австрия. Здание парламента. / pixabay.com

BBC пишет о результатах президентских выборов в Австрии как о временном облегчении для брюссельских политиков. Облегчение состоит в том, что победил кандидат, дружественный истеблишменту, с интернационалистскими взглядами и ориентированный на сохранение единого европейского блока. Однако этот результат не отменяет того, что в общественной жизни Австрии и по всему ЕС, а также и в США имеет место сильная поляризация. Торжество истеблишмента означает, что значительная часть общества, напротив, отчетливо недовольна результатами австрийских выборов.

Также BBC подчеркивает, что результаты австрийских выборов для многих стали неожиданностью. Согласно предварительным опросам, ожидалось почти равное распределение голосов между кандидатами, а по факту оказалось, что Ван дер Беллен победил с большим отрывом. В этом смысле австрийские выборы подтверждают тенденцию, которая уже прослеживалась на примере британского референдума и американских президентских выборов: избиратели сейчас ведут себя непредсказуемо.