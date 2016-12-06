Инфляция цвета беж

Банк России планирует на регулярной основе публиковать материалы по экономической ситуации в регионах, в первую очередь о динамике роста цен, аналогичных «Бежевой книге» Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инициатива отвечает основной цели ЦБ на ближайшие годы — сдерживание инфляции в стране.

«В Банке России расширяется работа по региональному анализу: вырабатывается новая концепция, планируется углубленное обучение персонала в территориальных учреждениях ЦБ, разрабатывается и адаптируется инструментарий. По итогам этой работы планируется готовить и регулярно публиковать аналитические материалы, в том числе аналогичные "Бежевой книге"» — говорится в материале, опубликованном во вторник газетой «Известия».

Издание со ссылкой на пресс-службу Центробанка отмечает, что для российского финансового регулятора это будет первый подобный документ, который позволит анализировать вклад регионов в общую динамику цен в стране. В настоящее время статистику по региональной динамике потребительских цен в ежегодном формате публикует только Росстат. В свою очередь, ФРС публикует «Сводку комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах» на основании отчетных документов 12 региональных банков с 1983 года.

Бежевая книга ФРС federalreserve.gov

Никогда такого не было

«В России инфляция в регионах в целях регулирования до сих пор публично не анализировалась, при этом ее уровень оказывает существенное влияние на общестрановой показатель наряду с факторами экономического развития», — пишут «Известия».

Источник издания при этом он напомнил, что Банк России не имеет возможности влиять на инфляцию в каждом отдельном регионе, хотя контроль за инфляцией задекларирован властями как наиболее приоритетная задача на ближайшее будущее.

«ЦБ стремится снизить инфляцию до 4% и обеспечить ее сохранение на этом уровне в экономике в целом. … В то же время Банк России наблюдает динамику инфляции в отдельных регионах. Региональные различия в росте цен вызваны сложной комбинацией самых разных факторов — как устойчивых, так и переменных», — пояснил представитель пресс-службы регулятора.

Пикет "пустых кастрюль" в Ростове-на-Дону. Март 2016 kprf-don.ru

Крым и Московская область в лидерах по темпу инфляции

Газета пишет, что, по оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), самая высокая инфляция в 2015 году наблюдалась в Московской и Иркутской областях, в Еврейской автономной области и Крыму. При этом в Удмуртии Мордовии, Магаданской и Оренбургской областях средняя инфляция за прошедший год уже находится ниже целевого уровня ЦБ (4%).

Всего лишь в 16 из 85 субъектов Федерации текущая инфляция за последние три месяца держится на низком уровне. При этом в половине из них показатели инфляции нельзя назвать устойчивыми. Аналитики также отмечают, что осенью сдерживающий эффект в этих регионах мог иметь сезонный характер — сказывалась динамика продовольственных цен в результате хорошего урожая.

Ранее в Центральном банке одной из ключевых целей назвали достижение инфляции в 4% в 2017 году. В 2015-м этот показатель составил 12,9%, в 2016 году инфляция прогнозируется на уровне 5,5–6%. Эксперты неоднократно отмечали, что в процессе достижения своей цели регулятор может столкнуться с рядом рисков, в том числе с повышенной инфляцией в отдельно взятых регионах. Так, по данным Росстата, отклонение Крыма от средней инфляции в 12,9% в 2015 году составило 13,5 процентных пункта. Всего, по оценкам Центробанка, в прошлом году вклад таких регионов в общий рост цен составил 1 процентный пункт.

Билеты на проезд в автобусе. Красноярск, 2015 Bernhard Huber

При этом за последние пять лет инфляция стабильно выше средней по стране наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской области, субъектах Северо-Кавказского федерального округа и в Крыму. Несколько выше средней, по данным Росстата, она также на Урале, Камчатке и в Хабаровском крае.