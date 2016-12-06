Президент Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России, она вступает в силу с 6 декабря. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Предыдущая доктрина от 2000 года утратила силу. Информационная сфера, согласно документу, это совокупность информации, объектов информатизации, информационных систем, интернет-сайтов, сетей связи, информационных технологий, а также субъектов, деятельность которых связана с формированием и обработкой информации.

В разделе «Национальные интересы России в информационной сфере» первым пунктом указаны обеспечение и защита конституционных прав и свобод гражданина, получающего и использующего информацию. Среди других национальных интересов упоминаются неприкосновенность частной жизни при использовании информационных технологий, обеспечение информационной поддержки демократических институтов, механизм взаимодействия государства и гражданского общества, а также применение информационных технологий в целях сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа России.

Одним из главных негативных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, указано наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную структуру в военных целях. Одновременно усиливается деятельность организаций, осуществляющих техническую разведку в отношении российских государственных органов, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, говорится в документе.

В.Путина посетил завод концерна "Алмаз-Антей" / kremlin.ru

«Возможности трансграничного оборота информации все чаще используется для достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб международной безопасности и стратегической стабильности», — констатируют авторы доктрины.

Отмечается также, что иностранные спецслужбы «информационно-психологически» воздействуют на другие государства в попытках «дестабилизировать внутриполитическую и социальную ситуацию в различных регионах мира». К этой деятельности, по мнению авторов доктрины, причастны религиозные, этнические, правозащитные и иные организации, в том числе общественные, а также отдельные группы граждан.

Российские средства массовой информации, при этом, зачастую подвергаются за рубежом откровенной дискриминации, а в иностранных СМИ наблюдается тенденция к увеличению количества материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики России, говорится в доктрине. В то же время «наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Авторы документа делают вывод, что отечественная промышленность находится в сильной зависимости от зарубежных информационных технологий, что делает социально-экономическое развитие страны зависимым от геополитических интересов других государств. При этом научные исследования по созданию перспективных информационных технологий недостаточно эффективны, внедрение отечественных разработок находится на низком уровне, а сфера информационной безопасности недостаточно обеспечена квалифицированными кадрами.

Стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения информационных технологий, обозначено в качестве одного из основных направлений обеспечения информационной безопасности в области обороны страны. Среди других целей упомянуты повышение конкурентоспособности российских IT-компаний, ликвидация зависимости от зарубежных информационных технологий и развитие национальной системы управления российским сегментом интернета. Планируется создавать и внедрять информационные технологии, «устойчивые к различным видам воздействия».

Компьютер. Рабочее мето администратора локальной сети. / pixabay.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что утвержденная доктрина направлена на противостояние попыткам давления на Россию путем манипулирования историческими фактами. Тем не менее, по его словам, историки и специалисты, имеющие альтернативное мнение по различным историческим фактам, могут не беспокоиться, поскольку утвержденная доктрина не представляет угрозы для их исследований.

«Нельзя отрицать, что мы сталкиваемся с действиями, можно сказать, целенаправленной линией, направленной на извращение исторических фактов, на передергивание, манипуляцию историческими фактами, с тем, чтобы оказать идеологическое давление на Россию. Это не секрет, этому надо противодействовать. Но это не исключает, безусловно, научно-исследовательского плюрализма и не может исключать», — добавил Песков.