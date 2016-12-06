4 декабря в Узбекистане прошли выборы президента. Они были признаны состоявшимися, так как явка превысила требующиеся для этого 33%. На момент закрытия избирательных участков она составила 87,83%, передает РИА Новости.

По словам руководителя миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, генерального секретаря ШОС Рашида Алимова, выборы соответствовали международным нормам.

Внеочередные выборы президента в Узбекистане были назначены потому, что 2 сентября умер глава государства Ислам Каримов. Его обязанности временно взял на себя премьер-министр Шавкат Мирзиёев. Он также принял участие в выборах в качестве кандидата от Движения предпринимателей и деловых людей и Либерально-демократической партии и с самого начала считался фаворитом.

Его соперниками на выборах стали: Хатамжон Кетмонов, представлявший Народно-демократическую партию Узбекистана (НДПУ); заместитель спикера нижней палаты парламента Сарвар Отамурадов, представлявший Демократическую партию «Миллий тикланиш», и Наримон Умаров, председателя исполкома Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость»).

Как напоминали СМИ, говоря о главных пунктах предвыборных программ кандидатов, Мирзиёев предложил борьбу с коррупцией, Кетмонов, которого прозвали «узбекским Трампом», – рабочие места, Умаров – верховенство закона, Отамуратов – разобраться с латиницей. В то же время пресса отмечала, что охват тем у Мирзиёева был значительно более широким, нежели у конкурентов.

Выборы в Узбекистане / uza.uz

В социальных сетях обсуждают ход и итоги выборов. Подавляющее большинство тех, кто интересовался вопросом, еще до дня голосования было уверено в победе Мирзиёева.

«В Узбекистане завтра выбирают первого постсоветского президента. Прежний, Каримов, достался в наследство от СССР. А новый первым секретарем уже не был, даже обкома…», – отметил за день до выборов на своей странице в Facebook Александр Баунов, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги и главный редактор интернет-портала Carnegie.ru, анонсируя статью эксперта по странам Средней Азии Аркадия Дубнова о выборах.

Сам Аркадий Дубнов, комментируя процесс голосования, позже написал: «Для тех, кто понимает и еще способен удивляться: на президентских выборах в Узбекистане избирателю сегодня разрешили делать видео. Это может кончиться тем, что начнут реально считать голоса. Немного волнуюсь». «Узбекские выборы – такие непредсказуемые.)) Интересно, кто же станет президентом? )))))», – пошутил частный предприниматель из Алма-Аты Арман Актауский.

О практически полной предсказуемости выборов в Узбекистане упоминал еще накануне для голосования и Даниил Кислов, главный редактор «Фергана.ру». «Сегодня в Узбекистане – так называемый "день тишины" перед выборами президента. И поэтому я ничего не скажу вам о том, что:

- эти выборы - чуть более эффектная театральная постановка, чем в прежние годы;

- на участки завтра придёт больше людей, чем находится в стране;

- никакой интриги нет, а результат известен с точностью в 91 процент», – написал он 3 декабря.

Пользователь Абдул Карим (Abdoul Karim) из Риги возразил на это, что врио президента действительно борется за голоса, и уже этот факт можно считать переменой к лучшему. «Как там было в песенке Остапа Бендера: "Вы оцените красоту игры". Собственно, можно и оценить.

Он нуждается в этих голосах по-настоящему и очень сильно, потому что понимает, что в этом гадюшнике они – самый верный и самый главный залог его легитимности. Эти голоса перекроют марлезонский балет с замещением должности ВРИО. Эти голоса позволят на равных общаться с коллегами по цеху. И он старается, открывает дороги, виртуальные приемные, запрещает семейное голосование, он хочет как можно больше реальных голосов.

И это, черт возьми, хорошо, это первый раз, когда кандидат в этой стране ведет себя ну хоть чуть-чуть как настоящий кандидат – борется за голоса. Это пойдет в актив нормального цивилизованного развития. Пусть это всего лишь и капля, но очень важная и правильная капля», – объяснил он.

«Что-то мне подсказывает, что в сегодняшнем Узбекистане реальная явка не должна быть более 60 процентов при честном голосовании. Интересно будет посмотреть, удержатся ли они от соблазна завысить эту цифру. А из голосующих, я не удивлюсь, если за ВРИО будет более 90%. И, скорее всего, это будет реальная цифра, тут вообще ни к чему химичить», – высказал мнение Азиф Нуритов (Aziz Nuritoff), в настоящее время проживающий в Лондоне.

«Тут много-много народу играет в игру "угадай проценты". Давайте и мы поиграем? Держу пари, Ш.М. наберет не меньше 91. Есть другие ставки?», – поинтересовался позже Даниил Кислов. В комментариях к этой записи (их число превысило 90) называли различные цифры от 63 до 98,7% голосов, но чаще всего – примерно 87-98%. По мнению участников «угадайки», именно такой процент голосов мог бы свидетельствовать и о демократичности выборов, и о высоком уровне поддержки населением кандидатуры экс-главы правительства.

В то же время журналист Алексей Волосевич из Ташкента отметил: «В Узбекистане снова неофициально запрещено проводить экзит-поллы.

Выборы в Узбекистане / uza.uz

Внеочередные президентские выборы в Узбекистане вновь проводятся без экзит-поллов, то есть традиционных опросов граждан, выходящих с избирательных участков, что позволило бы составить более-менее ясную картину итогов голосования. Причина фактического запрета – экзит-поллы показывают расхождение между официальными результатами выборов и приближенными к реальности. При этом законодательством страны проведение подобных опросов отнюдь не запрещено.»

«Узбекистан. Выборы президента. Фактически легитимизация. Лидер – Шавкат Мирзиеева. Или Мирзияев. Или Мирзиеёв. Российские СМИ еще не определились с транскрипцией. А уже пора. Шавкат Мирзиеев очень позитивно относится к России. Долгое время был премьер-министром при Исламе Каримове. Уверен, Россия поддержит нового президента, а Путин встретится с ним в ближайшее время.

Отношения между Россией и Узбекистаном очень хорошие. Но могут быть лучше. Что желательно изменить?

1. Узбекистан мог бы войти и активно работать в Евразийский экономический союз. Кстати, в Узбекистане сейчас высокие темпы экономического роста.

2. Узбекистан мог бы войти и активно работать в ОДКБ. Он туда раньше то входил, то замораживал, то выходил. ОДКБ нуждается в Узбекистане.

3. Большее развитие русского языка могло бы улучшить отношения и дать больше шансов миллионам молодых людей найти хорошую работу в России.

4. Желательно вернуть те памятники победе в великой отечественной войне, которые были сняты.

5. Нужно изменить учебники истории, где очернению подвергаются страницы общей истории. Они там описаны как колониальные. А на самом деле это было содействие развитию узбекского народа со стороны России. Особенно во времена СССР.

Чтобы понять, как жил бы узбекский народ без России, можно посмотреть на узбеков в Афганистане. Узбекистан друг России, и мы хотим дружить больше», – написал Сергей Марков, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной Палаты России.

Добавим, что днем 5 декабря ЦИК огласил итоги выборов. По его данным, на выборах победил Шавкат Мирзиёев. Как заявил в ходе брифинга председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов, и. о. президента Узбекистана Мирзиёев набрал 88,61%, передает телеканал RT.

Президент России Владимир Путин пригласил избранного президента Узбекистана посетить Россию с визитом. Как сообщается на сайте Кремля, приглашение было принято.