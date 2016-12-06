Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
6 декабря 2016, вторник, 18:17
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
06 декабря 2016, 17:12
газовая промышленность «Газпром» «Нафтогаз Украины» Россия Украина
Алексей Белогорьев

«"Газпром" и "Нафтогаз" вряд ли договорятся»

Вывеска компании "Нафтогаз"
Вывеска компании "Нафтогаз"
zn.ua

«Нафтогаз» готов возобновить закупку газа у России при определенных условиях, заявил глава компании Андрей Коболев. Это заявление было сделано в эфире телеканала 3S.TV. К условиям он отнес выгодную цену и наличие дополнительного соглашения.

«Мы готовы закупать у «Газпрома» газ, если «Газпром» сделает нам то предложение, которого мы от него ждем в части цены, условий поставки и, главное, подписания допсоглашения», – приводит сайт телеканала «112 Украина» слова Коболева.

По его словам, это вопрос не политический, а чисто экономический. «Политики в этом вопросе нету, это юриспруденция, это коммерция. Все, что есть из политики, – это решение премьер-министра Украины, которое обязывает нас покупать у «Газпрома» не более 50% газа на протяжении года», – цитирует его высказывание интернет-издание «Газета.ру».

Руководитель компании пояснил, что две предыдущие зимы «Нафтогаз» подписывал такие соглашения, которые позволяли отбирать газ в режиме предоплаты, а также регулировали вопрос цены и поставок только на контролируемые киевскими властями территории, не включая Донецкую и Луганскую области. По его словам, после урегулирования этих вопросов Украина готова вновь закупать газ у российского холдинга.

 
Рабочий "Газпрома" / gazprom.ru

Тем не менее, полагает Алексей Белогорьев, заместитель директора Института энергетики и финансов, «Газпром» и «Нафтогаз» вряд ли договорятся о поставках. В беседе с «Полит.ру» он уточнил, что ни та, ни другая компания, по сути, не заинтересованы в достижении такой договоренности – как в связи с прогнозом о мягкой зиме, так и в связи с небольшим объемом газа, который могла бы закупить Украина для страховки на случай холодной зимы.

«У «Газпрома» на Украине есть два основных интереса: поставки на внутренний рынок и обеспечение надежности транзита газа в страны Европы. Ранее эти два вопроса, в значительной мере благодаря позиции украинской стороны, были взаимосвязаны. Собственно, значительным достижением предыдущих лет для «Газпрома» стало разграничение этих вопросов. Сейчас они между собой никакой связи не имеют.

Что касается транзита газа, то сейчас никаких рисков в этой области не видно, хотя подземные газовые хранилищах Украины в этом году были заполнены где-то на 3 млрд кубометров меньше, чем это требуется технологически к началу отопительного сезона. То есть в них находится около 15 млрд кубометров вместо 18 млрд. Но при относительно теплой зиме, при таких зимах, как были в последние несколько лет, Украина вполне может продержаться без закупок российского газа – и без незаконного отбора газа из транзитного потока, чего всегда опасается «Газпром».

Что касается внутреннего рынка газа Украины, то «Газпром» в этом году, согласно статистике, не поставил туда ни одного кубометра газа. И это – самый большой провал компании на украинском рынке. Этот рынок был крупнейшим для нее в конце 2000-х – начала 2010-г годов; на пике, в 2007-2008 годах, туда поставлялось больше 60 млрд кубометров газа. Потеря такого огромного рынка с точки зрения объем поставок сильно ударит по любой компании, даже такой крупной, как «Газпром».

 «Газпром» не хочет признавать свою ответственность за это, хотя очевидно, что потеря рынка стала следствием не столько политических разногласий между странами, сколько следствием маркетинговой политики самого «Газпрома» – прежде всего, в части ценообразования. Цены, которые он предлагал для Украины, были с экономической точки зрения неоправданно высокими.

Но это все было 2015 года; начиная с 2015 года «Газпром» сильно поменял свою политику в отношении украинского рынка, и те цены, которые он сейчас предлагает «Нафтогазу», более чем конкурентоспособны и экономически обоснованны. И они не завышены по отношению к ценам других поставщиков. И ниже, чем цены реверсного газа, который «Нафтогаз» может закупать в Европе.

«Нафтогаз» же заинтересован в том, чтобы минимизировать расходы на импорт газа. И поскольку объемы газа, который он закупает в Европе, привязаны к биржевым котировкам, на которые он не способен влиять (они являются объективными), единственный поставщик, с которым можно вести какие-то переговоры о демпинге, это «Газпром». И на это делается расчет. Другое дело, что «Газпрому» нет никакого экономического резона демпинговать на украинском рынке, особенно учитывая, что цены на газ в Европе сейчас очень низкие. Да и перспективы возвращения какой-то крупной ниши на украинском рынке очень зыбкие.

Очевидно, что Украине удалось очень резко сократить внутреннее потребление газа – до уровня 30-32 млрд кубометров с былых 70-80 млрд (это действительно очень серьезное сокращение, но оно продолжается уже не первый год), и зависимость в целом от импортного газа сильно упала. Поэтому у Украины сейчас есть большое пространство для маневра – и, в общем-то, за исключением периода пиковых холодов, если зима будет не очень холодная, она может обходиться без «Газпрома».

Если зима будет холодной, то в январе-феврале без газпромовского газа ей будет обходиться очень трудно, почти невозможно. Поэтому «Нафтогаз» хотел бы иметь какой-то контракт с «Газпромом» на случай такого форс-мажора. И это, пожалуй, единственное, в чем он сейчас заинтересован в отношениях с «Газпромом».

То есть у него два интереса: либо уговорить «Газпром» продавать ему газ по демпинговым ценам ниже европейских, либо заключить контракт на покрытие пикового спроса в январе-феврале. Во втором заинтересован и Европейский союз как участник российско-украинских переговоров последних нескольких лет, поскольку это гарантирует большую надежность транзита газа, то обстоятельство, что ни в коем случае не будет отбора газа из транзитного потока.

 
Газовая распределительная станция. /dontimes.com.ua

Удастся ли «Газпрому» и «Нафтогазу» договориться? Мне кажется, нет. Потому что ни у одной из сторон острой заинтересованности в этом нет. «Газпром», конечно, рассчитывает на восстановление определенного объема экспорта, но не думаю, что этот объем превышает 5,8 млрд кубометров, и это не те объемы, ради которых сейчас стоит серьезно бороться. То есть если брать заявление «Нафтогаза», то это все-таки пиар-ход. Поскольку ожидается относительно теплая зима, то «Нафтогаз» в этом не очень заинтересован, а для «Газпрома» это неактуально», – объяснил Алексей Белогорьев.

Напомним, переговоры о возобновлении поставок газа из России на Украину «Газпром» и «Нафтогаз» начали в ноябре. Пока никаких успехов в ходе этих переговоров достигнуто не было. Между тем Украина не закупает российский газ с 25 ноября 2015 года. Тогда закупки были прекращены из-за разногласий по цене и необходимости внесения предоплаты.

Добавим, что в конце лета 2016 года главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что, благодаря отказу от закупок российского газа, компания за два года сэкономила 400 млн долларов, передает информационное агентство РБК

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

На месте ДТП в ХМАО.
Против директора спортшколы возбуждено дело после ДТП в ХМАО
В Германии могут запретить паранджу.
Канцлер ФРГ предложила запретить в Германии ношение паранджи
Борис Немцов
Суд отказал защите в вызове Кадырова на допрос по делу об убийстве Немцова
Владимир Путин на встрече с рабочими завода «Этерно»
Песков отказался называть встречи Путина с народом предвыборной кампанией
Метеорит
Над Хакасией взорвался метеорит
17:54 Медведев заявил о скорой ратификации РФ соглашения по «Турецкому потоку»
17:51 Над Хакасией взорвался метеорит
17:33 В Раде предложили вернуть Украине статус ядерной державы
17:31 Порошенко заявил о сотнях танков РФ в Донбассе
17:21 Против директора спортшколы возбуждено дело после ДТП в ХМАО

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Введенский
Александр Введенский
6 декабря 1904 года родился Александр Введенский, поэт-обэриут и детский писатель
17:11 Суд Кирова отказал прокуратуре в принудительном приводе Навального
17:01 Канцлер ФРГ предложила запретить в Германии ношение паранджи
16:51 Скончался актер из «Игры престолов»
16:38 Фигурантам дела о ДТП в ХМАО предъявлены обвинения
16:24 СМИ сообщили о желании Джоли стать генсеком ООН
16:15 Путин назвал идиотским решение Литвы не пустить судей КС на конференцию
16:02 Прокуратура признала пропажу двух свидетелей по делу Немцова
15:51 В Доме болельщиков «Локомотива» прошли обыски по делу об экстремизме
15:35 Правозащитник «Открытой России» подал в суд на ФСБ из-за командировки на войну с Грузией
15:15 Суд отказал защите в вызове Кадырова на допрос по делу об убийстве Немцова
15:14 Крымский Владимир Путин отказался менять фамилию за новый iPhone
15:03 Компания Comindware автоматизирует работу ООН
14:58 Плазма спасет от «желудочного гриппа»
14:54 По делу о ДТП с детьми в ХМАО задержана директор спортшколы
14:47 В Петербурге школьник скончался после урока физкультуры
14:32 Суд приостановил дело по жалобе Google против ФАС
14:29 Верховный суд Польши отказался выдать Полански властям США
14:17 Суд освободил счета IKEA от ареста
14:14 Белорусские провайдеры начали блокировать Tor
13:49 Песков заверил историков в безопасности новой доктрины информбезопасности
13:34 Геремеев вызван в суд по делу об убийстве Немцова
13:33 Убивший приемных родителей-итальянцев россиянин совершил суицид
13:27 Независимые эксперты сравнили медицину в РФ со странами третьего мира
13:25 Мутко рассказал о новой атаке на спорт РФ
13:18 Леди Гага рассказала о своем заболевании
13:06 Созданы нанопроволоки из ДНК и серебра
13:02 Песков отказался называть встречи Путина с народом предвыборной кампанией
12:46 Соцсети и YouTube объявили о создании реестра террористического контента
12:39 США отозвали предложения по ситуации в Алеппо для России
12:11 Бернар Казнёв назначен новым премьер-министром Франции
12:02 СМИ сообщили имена погибших в Алеппо медсестер
11:59 Глава минфина Украины опроверг необходимость переноса «Евровидения»
11:45 СМИ рассказали о погибших в Сирии медсестрах из России
11:44 Минэнерго подтвердило участие Новака во встрече ОПЕК в Вене
11:38 СМИ узнали о судебном одобрении соглашения Джоли и Питта по опеке над детьми
11:29 Forbes рассказал о богатейших видеоблогерах
11:23 Резидент «Сколково» привлек $2 млн инвестиций на софт для бурения
11:14 СМИ сообщили о приглашении малых партий обсудить в Думе проект госбюджета
11:13 Беглый депутат Рады обвинил Порошенко в коррупции и взяточничестве
10:46 Шерлок Холмс помог исследовать память
10:44 Должник по кредиту угрожал взорвать банк в центре Москвы
10:42 В Домодедово из-за ливневого снега не смогли сесть 20 самолетов
10:20 Сегей Кириенко одобрил перевод Дадина в другую колонию
10:09 СМИ узнали о планах перебросить часть авиакрыла «Адмирала Кузнецова» в Хмеймим
09:59 Путин и Рикман вошли в топ упоминаний в российском Twitter в 2016 году
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.