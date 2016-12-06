«Нафтогаз» готов возобновить закупку газа у России при определенных условиях, заявил глава компании Андрей Коболев. Это заявление было сделано в эфире телеканала 3S.TV. К условиям он отнес выгодную цену и наличие дополнительного соглашения.

«Мы готовы закупать у «Газпрома» газ, если «Газпром» сделает нам то предложение, которого мы от него ждем в части цены, условий поставки и, главное, подписания допсоглашения», – приводит сайт телеканала «112 Украина» слова Коболева.

По его словам, это вопрос не политический, а чисто экономический. «Политики в этом вопросе нету, это юриспруденция, это коммерция. Все, что есть из политики, – это решение премьер-министра Украины, которое обязывает нас покупать у «Газпрома» не более 50% газа на протяжении года», – цитирует его высказывание интернет-издание «Газета.ру».

Руководитель компании пояснил, что две предыдущие зимы «Нафтогаз» подписывал такие соглашения, которые позволяли отбирать газ в режиме предоплаты, а также регулировали вопрос цены и поставок только на контролируемые киевскими властями территории, не включая Донецкую и Луганскую области. По его словам, после урегулирования этих вопросов Украина готова вновь закупать газ у российского холдинга.

Рабочий "Газпрома" / gazprom.ru

Тем не менее, полагает Алексей Белогорьев, заместитель директора Института энергетики и финансов, «Газпром» и «Нафтогаз» вряд ли договорятся о поставках. В беседе с «Полит.ру» он уточнил, что ни та, ни другая компания, по сути, не заинтересованы в достижении такой договоренности – как в связи с прогнозом о мягкой зиме, так и в связи с небольшим объемом газа, который могла бы закупить Украина для страховки на случай холодной зимы.

«У «Газпрома» на Украине есть два основных интереса: поставки на внутренний рынок и обеспечение надежности транзита газа в страны Европы. Ранее эти два вопроса, в значительной мере благодаря позиции украинской стороны, были взаимосвязаны. Собственно, значительным достижением предыдущих лет для «Газпрома» стало разграничение этих вопросов. Сейчас они между собой никакой связи не имеют.

Что касается транзита газа, то сейчас никаких рисков в этой области не видно, хотя подземные газовые хранилищах Украины в этом году были заполнены где-то на 3 млрд кубометров меньше, чем это требуется технологически к началу отопительного сезона. То есть в них находится около 15 млрд кубометров вместо 18 млрд. Но при относительно теплой зиме, при таких зимах, как были в последние несколько лет, Украина вполне может продержаться без закупок российского газа – и без незаконного отбора газа из транзитного потока, чего всегда опасается «Газпром».

Что касается внутреннего рынка газа Украины, то «Газпром» в этом году, согласно статистике, не поставил туда ни одного кубометра газа. И это – самый большой провал компании на украинском рынке. Этот рынок был крупнейшим для нее в конце 2000-х – начала 2010-г годов; на пике, в 2007-2008 годах, туда поставлялось больше 60 млрд кубометров газа. Потеря такого огромного рынка с точки зрения объем поставок сильно ударит по любой компании, даже такой крупной, как «Газпром».

«Газпром» не хочет признавать свою ответственность за это, хотя очевидно, что потеря рынка стала следствием не столько политических разногласий между странами, сколько следствием маркетинговой политики самого «Газпрома» – прежде всего, в части ценообразования. Цены, которые он предлагал для Украины, были с экономической точки зрения неоправданно высокими.

Но это все было 2015 года; начиная с 2015 года «Газпром» сильно поменял свою политику в отношении украинского рынка, и те цены, которые он сейчас предлагает «Нафтогазу», более чем конкурентоспособны и экономически обоснованны. И они не завышены по отношению к ценам других поставщиков. И ниже, чем цены реверсного газа, который «Нафтогаз» может закупать в Европе.

«Нафтогаз» же заинтересован в том, чтобы минимизировать расходы на импорт газа. И поскольку объемы газа, который он закупает в Европе, привязаны к биржевым котировкам, на которые он не способен влиять (они являются объективными), единственный поставщик, с которым можно вести какие-то переговоры о демпинге, это «Газпром». И на это делается расчет. Другое дело, что «Газпрому» нет никакого экономического резона демпинговать на украинском рынке, особенно учитывая, что цены на газ в Европе сейчас очень низкие. Да и перспективы возвращения какой-то крупной ниши на украинском рынке очень зыбкие.

Очевидно, что Украине удалось очень резко сократить внутреннее потребление газа – до уровня 30-32 млрд кубометров с былых 70-80 млрд (это действительно очень серьезное сокращение, но оно продолжается уже не первый год), и зависимость в целом от импортного газа сильно упала. Поэтому у Украины сейчас есть большое пространство для маневра – и, в общем-то, за исключением периода пиковых холодов, если зима будет не очень холодная, она может обходиться без «Газпрома».

Если зима будет холодной, то в январе-феврале без газпромовского газа ей будет обходиться очень трудно, почти невозможно. Поэтому «Нафтогаз» хотел бы иметь какой-то контракт с «Газпромом» на случай такого форс-мажора. И это, пожалуй, единственное, в чем он сейчас заинтересован в отношениях с «Газпромом».

То есть у него два интереса: либо уговорить «Газпром» продавать ему газ по демпинговым ценам ниже европейских, либо заключить контракт на покрытие пикового спроса в январе-феврале. Во втором заинтересован и Европейский союз как участник российско-украинских переговоров последних нескольких лет, поскольку это гарантирует большую надежность транзита газа, то обстоятельство, что ни в коем случае не будет отбора газа из транзитного потока.

Газовая распределительная станция. /dontimes.com.ua

Удастся ли «Газпрому» и «Нафтогазу» договориться? Мне кажется, нет. Потому что ни у одной из сторон острой заинтересованности в этом нет. «Газпром», конечно, рассчитывает на восстановление определенного объема экспорта, но не думаю, что этот объем превышает 5,8 млрд кубометров, и это не те объемы, ради которых сейчас стоит серьезно бороться. То есть если брать заявление «Нафтогаза», то это все-таки пиар-ход. Поскольку ожидается относительно теплая зима, то «Нафтогаз» в этом не очень заинтересован, а для «Газпрома» это неактуально», – объяснил Алексей Белогорьев.

Напомним, переговоры о возобновлении поставок газа из России на Украину «Газпром» и «Нафтогаз» начали в ноябре. Пока никаких успехов в ходе этих переговоров достигнуто не было. Между тем Украина не закупает российский газ с 25 ноября 2015 года. Тогда закупки были прекращены из-за разногласий по цене и необходимости внесения предоплаты.

Добавим, что в конце лета 2016 года главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что, благодаря отказу от закупок российского газа, компания за два года сэкономила 400 млн долларов, передает информационное агентство РБК.