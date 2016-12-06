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15 декабря 2016 г. (Четверг) | 19:00
Михаил Никитин:
Зарождение жизни на Земле и других планетах
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
06 декабря 2016, 11:27
психиатрия психические заболевания публичные лекции фоторепортаж

Лекция Олега Хайретдинова о психических расстройствах. Фоторепортаж

Олег Хайретдинов
Олег Хайретдинов
Наташа Четверикова/Полит.ру

1 декабря 2016 в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» с лекцией «Психические расстройства у взрослых и детей» выступил врач-психиатр, детский и семейный психотерапевт, кандидат медицинских наук Олег Хайретдинов.

Читайте репортаж Максима Руссо «Психические расстройства и мифы вокруг них» и смотрите фоторепортаж Наташи Четвериковой.

Работа Олега Хайретдинова связана с психическими расстройствами у детей и подростков. В своей лекции он уделил внимание двум распространенным в наши дни детским диагнозам: расстройствам аутистического спектра и синдрому дефицита внимания и гиперактивности.

«Под детским аутизмом часто понимают разные вещи, в науке взгляды на аутизм прошли серьезную эволюцию, – говорит лектор. – Природа аутизма у детей различна, разные дети развиваются по-разному. Обычно аутизм обнаруживается между 1-2 годами, 2-4 случая на 10 тыс детей».

По словам Олега Хайретдинова, еще одно нарушение у детей – синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)– чаще всего бывает у мальчиков. Причем у девочек чаще встречается только дефицит внимания. У 60% людей СДВГ сохраняется во взрослом возрасте.

Зачастую родители детей с психическими нарушениями сильно страдают и, как правило, переживают несколько стадий, выделенных американским психологом Элизабет Кюблер-Росс: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

Нужно рассказывать о людях, сумевших преодолеть свое психическое нарушение, давая людям надежду, считает Олег Хайретдинов и приводит в пример, пожалуй, самую известную в мире женщину-аутиста Тэмпл Грандин, которая сейчас является профессором Колорадского университета и известным специалистом в области животноводства.

Существенная и очень важная часть лекции была посвящена проблеме социальной стигматизации людей с психическими расстройствами. Поскольку такие люди не похожи на среднего человека, в них часто видят угрозу для окружающих, воспринимают как носителей нежелательных качеств. Например, считают, что любой человек, страдающий расстройством психики, не способен контролировать свою агрессивность.

Явление социальной стигматизации, в том числе и в психиатрии, подробно описал американский социолог Эрвинг Гоффман. По словам Олега Хайретдинова, диагноз для таких людей превращается во вторую болезнь, которая может стать источником бóльших страданий.

Стигматизацию хотелось бы преодолеть, говорит Олег Хайретдинов. Для этого предлагается ряд способов, в том числе чисто лингвистические: ученые отказываются от терминов, проникших в обиходную речь и получивших негативные коннотации (психопатия, дебильность и другие), и заменяют их новыми. Ранее уже был переименован ряд других расстройств, например, вместо «раздвоение личности» стали использовать термин «диссоциативное расстройство личности». Но такого лингвистического подхода явно недостаточно, чтобы избавиться от стигматизации.

Существует несколько книг, написанных людьми с различными психическими расстройствами, которые помогают увидеть их жизнь изнутри. Среди самых известных авторов американка Темпл Грандин.С детства у нее в сильной степени проявлялись симптомы аутизма, она даже не разговаривала.Ее жизни посвящена глава в книге Оливера Сакса «Антрополог на Марсе», а также сама Тэмпл Грандин написала ряд книг об аутизме.

Знаменитым автором стал японский мальчик Наоки Хикасида, написавший книгу «Почему я прыгаю. Внутренний мир тринадцатилетнего мальчика с аутизмом». Книга построена в форме вопросов, которые часто возникают у окружающих по поводу людей с аутистическими расстройствами, и ответов, которые дает Наоки Хаикасида.

Часто причиной стигматизации оказывается недостаточная подготовка работников детских учреждений к встрече с детьми, у которых есть расстройства аутистического спектра, рассказывает Олег Хайретдинов. На самом деле, дети с аутизмом в силу характерного для них стереотипного поведения куда более предсказуемы, чем считается.

Существует много теорий, возлагающих на родителей ответственность за психические расстройства у их детей. Например, в 1948 году известный психиатр Фрида Фромм-Райхман ввела термин «шизофреногенная мать».Однако сейчас подобные теории не получили подтверждения, и ученые не рассматривают их всерьез.

Следующую лекцию в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру» в Тургеневской библиотеке 15 декабря прочтет биолог, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаил Никитин. Тема лекции – «Зарождение жизни на Земле и других планетах».

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