ProScience Театр 19 декабря. Александр Мещеряков о горизонте планирования японцев

19 декабря в Центральном Доме журналиста состоится выступление известного японоведа, доктора исторических наук Александра Мещерякова. Тема вечера — «Природные катастрофы и формирование японского национального характера».

Накануне лекции мы поинтересовались у Александра Мещерякова, изменилось ли как-то его восприятие истории и культуры Японии по мере все большего погружения в ее изучение:

«Меня неизменно поражает горизонт планирования японцев. Когда я был в Японии в последний раз, моя знакомая объявила, что выходит замуж и переезжает в более просторную квартиру. Я спросил, намерена ли она эту квартиру приобрести. «Нет, — сказала она, — ведь мой муж является наследником дома в провинции, в котором сейчас живут его дедушка с бабушкой. Мы переедем туда, когда выйдем на пенсию». Остается добавить, что моей знакомой исполнилось 30 лет. Все это означает предсказуемость жизни. Японец не может сочинить такие строки, какие когда-то сочинил я: «За каждым углом – поцелуй или нож», — сказал Александр Мещеряков.

Выступление Александра Мещерякова состоится 19 декабря в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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