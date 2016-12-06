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06 декабря 2016, 12:31
«Наши»
Антон Быков

«Наши» ищут своих

Активисты движения "Наши". 2011
Активисты движения "Наши". 2011
Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Молодежное движение «Наши» объявило о возрождении и проведении съезда в субботу, 10 декабря. Целью обновленного проекта указывается поддержка Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Бывшие лидеры и официальные представители движения сомневаются, что речь идет о возрождении аутентичного проекта, а к организации съезда, по их мнению, причастны рядовые активисты, которые действуют по собственной инициативе.

Среди участников съезда заявлены чиновники, политические деятели и политтехнологи, ранее бывшие комиссарами и активистами движения. Время и место съезда держится в секрете «во избежание провокаций», аккредитацию можно получить только через личную переписку с администрацией восстановленной накануне группы движения в Facebook.

 
Восстановленная группа движения "Наши" в Facebook

Политолог Павел Данилин сообщил «Коммерсанту», что ему пришло приглашение на съезд «Наших», но ни место, ни время в приглашении также не указаны. По данным издания, авторы этой группы добавляются в друзья к бывшим комиссарам движения. «Они собирают телефоны и обещают позвонить и пригласить на съезд», — сказал газете один из бывших комиссаров.

На странице движения указано четыре пункта повестки грядущего съезда: выборы нового руководителя движения, принятие обновленного манифеста, разработка новой концепции поддержки курса Путина, а также участие в предстоящих муниципальных и региональных выборах.

«Мы видим, что кризис в стране закончился, и государство в лице Владимира Путина снова вернулось к мысли о развитии молодежи и молодежной политики. В послании к Федеральному собранию Владимир Путин уделил особое внимание проблемам молодежной политики, назвав молодое поколение "надежной опорой России". Вне всякого сомнения, развитию молодежных проектов в ближайшие 5 лет будет уделено самое пристальное внимание», — пишет «координатор съезда», имя которого не указано.

 
Владимир Путин с активистами движения "Наши". 2007
kremlin.ru

Отмечается также, что в 2017 году движение планирует провести ряд мероприятий в Москве и в других городах России. «У нас много интересных идей и форматов, поэтому съезд 10 декабря — это только начало», — говорится в сообщении. На вопрос корреспондента Ura.ru о том, обсуждалось ли возрождение «Наших» с Кремлем, администратор группы ответил: «Кремлевского движения без руки Кремля не бывает».

Алексей Петров, представившийся исполняющим обязанности пресс-секретаря обновленных «Наших», заявил «Коммерсанту», что идеологическая составляющая движения не потеряла своей актуальности, «а может, учитывая некоторые провалы в молодежной политике, стала более актуальной».  По его словам, движение «базируется на старом составе». Конспирацию в организации съезда он объяснил стремлением «сохранить интригу» и «избежать провокаций».

Бывший заместитель главы движения «Наши» и экс-глава Росмолодежи Сергей Белоконев заявил изданию, что анонсированный съезд — это «мелкое движение, не затрагивающее ядро изначальной команды». По словам Белоконева, в настоящее время он вместе с группой коллег по движению занимается бизнес-проектами и инвестиционными проектами, другие бывшие активисты увлечены теоретической политологией. «Команды, идущей от руководства стран, насколько я знаю, не поступало», — добавил Белоконев.

Бывшие пресс-секретари «Наших» Анастасия Федоренчик и Кристина Потупчик сомневаются, что речь идет о «возрождении» движения. По информации Федоренчик, «значимые лица» на съезд не приедут: «Ничего не будет. «Наши» закончились только потому, что формат уличного активизма умер».

Потупчик также уверена, что движение «Наши» закрыто и возрождаться не собирается. Ни ей, ни ее бывшим коллегам об организации съезда ничего не известно. «Чтобы ни у кого не случилось раньше времени сердечного приступа, поясню — что мертво, провести съезд не может. Если каким-то отдельным активистам движения захотелось встроиться в повестку и напомнить о своем существовании, для этого есть способы помимо создания псевдоивента на фэйсбуке», — пишет Потупчик.

Общественно-политическое движение «Наши» было создано в 2005 году путем преобразования актива молодежного движения «Идущие вместе». Официальным лидером движения являлся Василий Якеменко, но главным идеологом и куратором «Наших» был экс-заместитель главы администрации президента Вячеслав Сурков, отвечавший за внутреннюю политику.  Движение фактически было деактивировано в 2012 году после того, как место Суркова в кремлевской администрации занял нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин. Впоследствии на базе «Наших» была создана партия «Умная Россия», но 1 декабря ее ликвидировал Верховный суд за нарушение закона о политических партиях.

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