Начал работу первый в России приповерхностный пункт финальной изоляции радиоактивных отходов

Первый в России приповерхностный пункт финальной изоляции радиоактивных отходов (ППЗРО) 3-го и 4-го (низкоактивные и особо низкоактивные) классов запущен в эксплуатацию в ЗАТО Новоуральск Свердловской области. Загрузка первой партии радиоактивных отходов (РАО) 3-го класса общим объемом 47 кубометров, состоящей из 13 упаковок, проходила с 28 ноября по 2 декабря. Мероприятие прошло при участии представителей общественности Новоуральска, АО «УЭХК», а также журналистов, которые могли наблюдать весь цикл загрузки контейнеров. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.

Хранилище представляет собой подземный объект, соответствующий новым требованиями законодательства, а также международным стандартам МАГАТЭ, предназначенный для финального захоронения твердых радиоактивных отходов сроком до 300 лет. Железобетонная конструкция длиной 140 метров, шириной 24 метра шириной, и глубиной семь метров реализует принцип многобарьерности, сочетающий как природные, так и инженерные барьеры.

«Конструкция способна без повреждений выдерживать землетрясения мощностью до 6 баллов. Объект имеет пять барьеров безопасности. Во время загрузки и после консервации объекта будет вестись мониторинг его влияния на окружающую среду: будут проверяться атмосферный воздух, осадки, почва, растительность, проводится радиационный контроль на поверхности и в наблюдательных скважинах», - сказал начальник Новоуральского отделения филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» Вячеслав Александров.

Хранилище спроектировано на 15 тысяч кубических метров (брутто) РАО третьего и четвертого класса опасности. Объем годовой погрузки составляет 1 тыс. кубометров. Уникальность данного пункта финальной изоляции состоит в том, что он позволяет изолировать отходы на весь период их потенциальной опасности, в отличие от существующих в России временных хранилищ, где срок содержания отходов не превышает 30 лет. После полной загрузки хранилища на площадке будет реализован принцип «зеленой лужайки».

На сегодняшний день ФГУП «НО РАО» располагает действующей лицензией на захоронение отходов только АО «УЭХК». Если возникнет запрос на захоронение отходов других предприятий региона, то согласование возможно только при выполнении необходимых условий получения лицензии и успешного прохождения общественных слушаний.

«Это первый пункт финальной, то есть окончательной изоляции радиоактивных отходов. Он построен по самой современной технологии, имеет несколько барьеров безопасности и обеспечивает надежную изоляцию РАО от окружающей среды», - прокомментировал событие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. - Такие ПЗРО мы будем строить еще в нескольких регионах присутствия объектов атомной отрасли. Введение в эксплуатацию новых объектов - это важнейший шаг в большой программе по ликвидации «наследия», образовавшегося в ходе реализации советского Атомного проекта, повышении экологической безопасности в стране. Экологическая и радиационная безопасность – важнейший приоритет Росатома. Ввод в эксплуатацию этого современного и надежного ПЗРО – еще одно подтверждение того, что в обращении с РАО мы покончили с практикой «отложенных решений» и перешли на системную работу».

ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО) в настоящее время проводит работы по разработке проектной документации по реконструкции пункта. Основная цель реконструкции – создание новых очередей (карт) для финальной изоляции РАО. При реконструкции предусмотрено также создание объектов, направленных на повышение радиационной и экологической безопасности. В частности, предусмотрено создание локальных очистных сооружений, здания входного контроля упаковок РАО, санпропускника для персонала и др. Новые карты пункта финальной изоляции планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.