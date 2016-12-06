В понедельник Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН, которая требовала устроить семидневное перемирие в Алеппо, пишет Reuters. Россия аргументирует свой отказ поддержать резолюцию тем, что пауза даст повстанцам перегруппироваться. Это уже шестой случай, отмечает Reuters, когда Россия блокирует резолюцию ООн по Сирии, с тех пор как там в 2011 г. разразился конфликт. Для Китая это пятый случай. Также Reuters отмечает, что Россия собирается начать переговоры с Вашингтоном о выведении сил оппозиции из Алеппо.

NY Times обсуждает перспективы этих потенциальных переговоров. Метод предполагаемого выведения оппозиции из Алеппо, объясняет автор, состоит в том, что повстанцам будет предложено покинуть город. Те из них, кто останется, будут считаться террористами, и методы воздействия на них будут соответствующими.

США, комментирует автор, как и Россия, не любят боевиков, связанных с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ) и скрывающихся в восточной части Алеппо. Однако в отличие от России, США поддерживают другие группы боевиков, которые хотят свергнуть сирийского президента Башара Асада.

Прием Башара Асада в Кремле. / kremlin.ru

BBC пишет, ссылаясь на американских комментаторов, что российский отказ поддержать резолюцию о перемирии объясняется тем, что в случае прекращения огня сирийское правительство может потерять часть перезахваченных территорий. Сейчас под контролем сирийской армии, по всей видимости, находится около 70% территории, которая до недавнего времени была под контролем повстанцев.

AlJazeera пишет, что пока Россия и Китай блокировали резолюцию, сирийские правительственные силы в понедельник захватили новые части Алеппо. Резкий прорыв в ситуации с контролем над этим городом произошел три недели назад, напоминает автор: тогда сирийское правительство при поддержке России начало массированное наступление на захваченные боевиками области. Утрата контроля над Алеппо, подчеркивает автор, будет сильнейшим поражением повстанцев за пять лет гражданской войны.

Параллельно с новостными материалами AlJazeera также публикует материалы обобщающие. В частности, в воскресенье там появился материал о том, что соцсети играют против сирийских повстанцев. В последнее время Алеппо стал одной из массово обсуждаемых тем в американских соцсетях. Люди обсуждают шокирующие фотографии, видеозаписи и новости, выражают возмущение действиями сирийского правительства, однако в самом Алеппо от этого ничего не меняется. При этом аналогичным образом во время американской предвыборной гонки массово обсуждались новости про тогда еще республиканского кандидата Дональда Трампа. Люди тоже много возмущались, но в итоге, по всей видимости, такая популярность помогла Трампу победить.

Подбитый танк на окраине Алеппо. / YouTube.com

Автор задается вопросом о том, почему в одних случаях массовый ажиотаж вокруг медийных сюжетов способствует изменению ситуации, а в других – нет. Далее приводится мнение эксперта, который считает, что «соцсети помогают диктаторам, создавая массовую иллюзию власти и политического влияния». Следуя этой иллюзии, считает эксперт, сирийцы, которые надеялись «свергнуть старую диктатуру», загружали эти видео и публиковали критику власти. Многие были убеждены в том, что это позволит им победить Асада. На самом деле любой виртуальный протест всегда остается виртуальным, если за ним не стоит никакой политической силы. В Сирии настоящего влиятельного политического сопротивления Асаду фактически нет. Это значит, что выход этой темы в соцсети способен разве что к порождению неоправданных иллюзий, которые мешают воспринимать ситуацию ясно.