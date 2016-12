Топ новостей 6 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России, стали известны имена погибших в Сирии российских медсестер, а суд вызвал на допрос по делу об убийстве Бориса Немцова Руслана Геремеева.

Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности страны. Отныне стратегической целью России является формирование системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве и предотвращение военных конфликтов, которые может спровоцировать применение информационных технологий. Документ указывает на использование спецслужбами некоторых стран IT для дестабилизации ситуации в мире и дискриминацию за рубежом российских СМИ.

Биробиджанское издание опубликовало имена медсестер,погибших в Алеппо 5 декабря. Ими оказались Надежда Дураченко и Галина Михайлова, которые работали в местном военном госпитале. Им было около 40 лет, у погибших остались дети. Минобороны РФ назвало вчерашние события хладнокровным убийством, налет осудили и в Госдепе США. Между тем МИД РФ сообщил об отзыве США проекта договора с РФ по Сирии, который лишь на прошлой неделе передал Джон Керри.

Заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев будет вызван на допрос в Московский окружной военный суд по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Такое решение было принято после соответствующего ходатайства защиты. В суд также должен явиться на допрос племянник Геремеева Артур. Однако вызвать Рамзана Кадырова на допрос суд отказался. Кроме того, следствие признало исчезновение двух важных свидетелей по делу.

Республиканский член коллегии выборщиков из Техаса, фельдшер скорой помощи Крис Супрун отказался отдавать свой голос за Дональда Трампа. Супрун пояснил, что отказался голосовать из-за давления общественности. Однако он не планирует голосовать и за Хиллари Клинтон, а, возможно, отдаст голос за Джона Кейсика.

