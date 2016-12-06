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06 декабря 2016, 18:01

Топ новостей 6 декабря

Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин.
Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России, стали известны имена погибших в Сирии российских медсестер, а суд вызвал на допрос по делу об убийстве Бориса Немцова Руслана Геремеева.

Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности РФ

Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности страны. Отныне стратегической целью России является формирование системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве и предотвращение военных конфликтов, которые может спровоцировать применение информационных технологий. Документ указывает на использование спецслужбами некоторых стран IT для дестабилизации ситуации в мире и дискриминацию за рубежом российских СМИ.

СМИ сообщили имена погибших в Алеппо медсестер

Биробиджанское издание опубликовало имена медсестер,погибших в Алеппо 5 декабря. Ими оказались Надежда Дураченко и Галина Михайлова, которые работали в местном военном госпитале. Им было около 40 лет, у погибших остались дети. Минобороны РФ назвало вчерашние события хладнокровным убийством, налет осудили и в Госдепе США. Между тем МИД РФ сообщил об отзыве США проекта договора с РФ по Сирии, который лишь на прошлой неделе передал Джон Керри.

Геремеев вызван в суд по делу об убийстве Немцова

Заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев будет вызван на допрос в Московский окружной военный суд по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Такое решение было принято после соответствующего ходатайства защиты. В суд также должен явиться на допрос племянник Геремеева Артур. Однако вызвать Рамзана Кадырова на допрос суд отказался. Кроме того, следствие признало исчезновение двух важных свидетелей по делу.

Выборщик из Техаса решил не отдавать свой голос за Трампа

Республиканский член коллегии выборщиков из Техаса, фельдшер скорой помощи Крис Супрун отказался отдавать свой голос за Дональда Трампа. Супрун пояснил, что отказался голосовать из-за давления общественности. Однако он не планирует голосовать и за Хиллари Клинтон, а, возможно, отдаст голос за Джона Кейсика.

 

Песков отказался называть встречи Путина с народом предвыборной кампанией

 
В.Путин на заводе с рабочими. / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ 

Дмитрий Песков отказался приравнивать рабочие поездки Владимира Путина к началу предвыборной кампании. «Господин Путин именно и отличается от других политиков тем, что занимается фактически на ежедневной основе тем, чем многие другие политики-популисты занимаются только в предвыборное время. Это выгодное отличие президента Путина от политиков-популистов», - заявил он, комментируя встречи президента с рабочими.

По делу о ДТП с детьми в ХМАО задержана директор спортшколы

Следствие задержало директора спортивной школы «Сибиряк» Ирину Тарасову после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором погибли 12 человек. Между тем Генпрокуратура РФ предложила изменить правила перевозки детей в автобусах, сделав обязательным сопровождение машиной ГИБДД даже одного автобуса.

ОП попросит разрешить скорой помощи таранить неправильно припаркованные машины

В Общественной палате предложили разрешить скорым и пожарным таранить хаотично припаркованные машины, мешающие подъехать к нужному подъезду. В ОП отметили, что причиненный ущерб должны будут оплачивать страховые компании, в конечном счете — владельцы неправильно припаркованных машин.

Стоимость беспошлинных интернет-покупок снизится до 200 евро

В рамках Евразийского экономического союза стоимость беспошлинного ввоза интернет-покупок снизят сразу вдвое с 1 тысячи до 500 евро в месяц к 2018 году. Спустя год эта сумма не будет превышать 200 евро евро. Таможенный кодекс ЕАЭС начнет действовать в середине 2017 года.

 

Независимые эксперты сравнили медицину в РФ со странами третьего мира

Компания The Economist Intelligence Unit сравнили системы здравоохранения 25 стран мира. Российскую медицину они поставили в один ряд со странами третьего мира -Египтом, Нигерией, Индонезией, ЮАР, Бразилией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Эксперты утверждают, что власти РФ платят даже не за количество оказанных медицинских услуг, а за сам факт их оказания. В Минздраве сообщили, что не согласны с оценками авторов доклада. А в Кремле заявили, что правительство пока не выработало общее мнение о снижении темпов роста зарплат медиков, но вопрос обсуждается.

Белорусские провайдеры начали блокировать Tor

В Белоруссии начали блокировку системы анонимного доступа к сети Tor. Это произошло еще в начале текущего месяца. В начале декабря количество пользователей Tor в Белоруссии сократилось почти вдвое. При этом выросло количество тех, кто использует так называемые «мосты» — альтернативные каналы подключения через узлы, адреса которых не числятся в общедоступном перечне.

 

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