Топ новостей 6 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России, стали известны имена погибших в Сирии российских медсестер, а суд вызвал на допрос по делу об убийстве Бориса Немцова Руслана Геремеева.

Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности страны. Отныне стратегической целью России является формирование системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве и предотвращение военных конфликтов, которые может спровоцировать применение информационных технологий. Документ указывает на использование спецслужбами некоторых стран IT для дестабилизации ситуации в мире и дискриминацию за рубежом российских СМИ.

Путин подписал Доктрину информационной безопасности. Акуратнее там, масштабы расширяются, а правозащитные организации вовлекаются pic.twitter.com/dXSasNRV6h — Pavel Chikov (@pchikov) 6 декабря 2016 г.

Биробиджанское издание опубликовало имена медсестер,погибших в Алеппо 5 декабря. Ими оказались Надежда Дураченко и Галина Михайлова, которые работали в местном военном госпитале. Им было около 40 лет, у погибших остались дети. Минобороны РФ назвало вчерашние события хладнокровным убийством, налет осудили и в Госдепе США. Между тем МИД РФ сообщил об отзыве США проекта договора с РФ по Сирии, который лишь на прошлой неделе передал Джон Керри.

Когда на чужой территории погибают военнослужащие, в этом виноват тот, кто их туда послал. Но почему-то обвиняют "западных правозащитников". — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) 6 декабря 2016 г.

Пока дочери нацлидеров танцуют акробатический рок-н-ролл, чьи-то дочери едут помирать за Асада в Сирию и таки помирают. За что? Зачем? — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 6 декабря 2016 г.

Вообще удивительно, что имена погибших в Сирии медсестер на второй день после трагедии сообщает не Минобороны, а городской сайт Биробиджана — Александр Коц (@sashakots) 6 декабря 2016 г.

Заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев будет вызван на допрос в Московский окружной военный суд по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Такое решение было принято после соответствующего ходатайства защиты. В суд также должен явиться на допрос племянник Геремеева Артур. Однако вызвать Рамзана Кадырова на допрос суд отказался. Кроме того, следствие признало исчезновение двух важных свидетелей по делу.

На суде по делу Немцова сейчас выступает адвокат Прохоров. Когда юрист заговорил про Кадырова, один из подсудимых на всякий случай встал — Открытая Россия (@openrussia_org) 6 декабря 2016 г.

Реальные организаторы убийства Немцова не появятся в суда даже как свидетели pic.twitter.com/83EGnAdXO9 — Alexey Navalny (@navalny) 6 декабря 2016 г.

Республиканский член коллегии выборщиков из Техаса, фельдшер скорой помощи Крис Супрун отказался отдавать свой голос за Дональда Трампа. Супрун пояснил, что отказался голосовать из-за давления общественности. Однако он не планирует голосовать и за Хиллари Клинтон, а, возможно, отдаст голос за Джона Кейсика.

Proud of our Champions of Change - folks who prove that, here in America, there's no more powerful role than that of citizen. pic.twitter.com/sfwMDgvW5v — President Obama (@POTUS) 5 декабря 2016 г.

В.Путин на заводе с рабочими. / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Дмитрий Песков отказался приравнивать рабочие поездки Владимира Путина к началу предвыборной кампании. «Господин Путин именно и отличается от других политиков тем, что занимается фактически на ежедневной основе тем, чем многие другие политики-популисты занимаются только в предвыборное время. Это выгодное отличие президента Путина от политиков-популистов», - заявил он, комментируя встречи президента с рабочими.

Следствие задержало директора спортивной школы «Сибиряк» Ирину Тарасову после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором погибли 12 человек. Между тем Генпрокуратура РФ предложила изменить правила перевозки детей в автобусах, сделав обязательным сопровождение машиной ГИБДД даже одного автобуса.

Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о ДТП в ХМАО https://t.co/bVHzVWcrq1 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 6 декабря 2016 г.

В Общественной палате предложили разрешить скорым и пожарным таранить хаотично припаркованные машины, мешающие подъехать к нужному подъезду. В ОП отметили, что причиненный ущерб должны будут оплачивать страховые компании, в конечном счете — владельцы неправильно припаркованных машин.

МЧС и "скорой" разрешат таранить машины во дворах pic.twitter.com/Ah1QJz9oeQ — #Ленивый SMMщик (@lazysmm) 6 декабря 2016 г.

В рамках Евразийского экономического союза стоимость беспошлинного ввоза интернет-покупок снизят сразу вдвое с 1 тысячи до 500 евро в месяц к 2018 году. Спустя год эта сумма не будет превышать 200 евро евро. Таможенный кодекс ЕАЭС начнет действовать в середине 2017 года.

Компания The Economist Intelligence Unit сравнили системы здравоохранения 25 стран мира. Российскую медицину они поставили в один ряд со странами третьего мира -Египтом, Нигерией, Индонезией, ЮАР, Бразилией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Эксперты утверждают, что власти РФ платят даже не за количество оказанных медицинских услуг, а за сам факт их оказания. В Минздраве сообщили, что не согласны с оценками авторов доклада. А в Кремле заявили, что правительство пока не выработало общее мнение о снижении темпов роста зарплат медиков, но вопрос обсуждается.

Российская модель здравоохранения сравнялась с нигерийской.



Чего можно ожидать от страны, в которой пытаются запретить презервативы? — #MDK (@mudakoff) 6 декабря 2016 г.

В Белоруссии начали блокировку системы анонимного доступа к сети Tor. Это произошло еще в начале текущего месяца. В начале декабря количество пользователей Tor в Белоруссии сократилось почти вдвое. При этом выросло количество тех, кто использует так называемые «мосты» — альтернативные каналы подключения через узлы, адреса которых не числятся в общедоступном перечне.