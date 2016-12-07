6 декабря 2016 года в Доме Пашкова состоялась очередная церемония вручения национальных литературных премий «Большая книга». Приз читательских симпатий распределился так: первое место получила «Лестница Якова» Людмилы Улицкой, второе – «Автохтоны» Марии Галиной и третье – «Авиатор» Евгения Водолазкина. Ее вручили лауреат главной премии прошлого года Гузель Яхина и лауреат второй премии 2007 года за биографию об Алексее Толстом, писатель Алексей Варламов.

Приз «За вклад в литературу» был вручен книжной ярмарке «Non/fiction», включая её экспертный совет. «Эта ярмарка по праву считается главным книжным событием года, демонстрирующим, что у литературы нет и не может быть границ», – отмечается на сайте премии.

Главную премию «Большой книги» присудили Леониду Юзефовичу за роман «Зимняя дорога», её ему вручили медиаменеджер Антон Златопольский и глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Леонид Абрамович получает эту премию уже во второй раз, в 2009 году «Большой книгой» был отмечен его роман «Журавли и карлики».

Вторую премию министр культуры РФ Владимир Мединский и директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак вручили Евгению Водолазкину. Третье место решением жюри досталось Людмиле Улицкой, ей премию вручили предприниматель Пётр Авен и директор Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН Всеволод Багно. Евгений Германович и Людмила Евгеньевна в этот вечер поднимались на сцену дважды.

На сайте «Большой книги» приведены результаты работы Счетной комиссии, и голоса членов жюри распределились следующим образом (от меньшего количества голосов к большему):

«Песни Драконов» автор Владимир Динец получено 357 баллов; «Рассказы о животных» автор Сергей Солоух получено 361 балл; «Травля» автор Александр Филипенко получено 374 балла; «Завидное чувство Веры Стениной» автор Анна Матвеева получено 414 баллов; «Автохтоны» автор Мария Галина получено 417 баллов; «Справа налево» автор Александр Иличевский получено 451 балл; «Крепость» автор Петр Алешковский получено 463 балла; «Ненастье» автор Александр Иванов получено 542 балла; «Лестница Якова» автор Людмила Улицкая получено 544 балла; «Авиатор» автор Евгений Водолазкин получено 556 баллов; «Зимняя дорога» автор Леонид Юзефович получено 629 баллов.

Борис Куприянов, издатель, один из создателей сайта gorky.media, отметил в своем «Фейсбуке», что церемония была замечательная как в прямом, так и переносном смысле. Он очень рад тому, что «главный приз получил Леонид Абрамович Юзефович за «Зимнюю дорогу». Справедливый выбор! Эта книга именно сейчас, в 2016 году необходима. Книга не о примирении, а о страсти, любви к родине и свободе, о благородстве. Даже когда люди бьются друг с другом ради чистых, пусть и эфемерных идей, их благородство и верность приводит к одному печальному результату: смерти от рук «практиков» безыдейных палачей».

Он так заметил, что не может «скрыть свою радость и волнение, что награду «За вклад в литературу» получила ярмарка Non/fiction. Самое важное событие в книжной жизни России. Это огромная заслуга Василия Владимировича Бычкова, Даниила Карлова, Юлии Благоразумовой, Виталия Когтева, Марии Федотовой, Анастасии Лемановой, Кирилла Малыгина, Константина Вороновского, Анны Левандовской и многих других работников Экспо-парка и ЦДХ, которые целый год готовят эту выставку! Счастлив и горд, что и я чуть-чуть имею отношение к этому празднику, как член (пусть и самый недавний) экспертного совета. Куда вхожу вместе с Наталией Перовой, Ириной Прохоровой, Ольгой Морозовой, Варварой Горностаевой, Александром Ивановым, Евгением Бунимовичем, Николой Охотиным, Михаилом Котоминым, Александром Гавриловым. Это приз наш общий!»

Среди недостатков церемонии Борис Куприянов посетовал на неподготовленность ведущих: «Ведущий не смог произнести правильно несколько фамилий лауреатов, а иностранное слово Non/fiction вообще не произнес. И заслуженный приз объявили, как бы и не Non/fiction, а человеку который получал его».

Кажется, это общая болезнь всех таких церемоний. На недавно прошедшей церемонии «Просветитель» Михаил Зыгарь и Тута Ларсен тоже чувствовали себя неловко, Михаил очень неловко шутил, а Тута даже призналась, что ничего не понимает в науке. Как в этот раз, так и на «Просветители» звучали голоса, что с ведением церемонии справился бы литературный критик Александр Гаврилов.

Борис Куприянов также не без иронии заметил, что министр культуры В. Мединский, вручавший приз Водолазкину, признался публично, что все цитаты, которые ему нравятся, он копирует и сохраняет к себе на гаджет. «Ну это так себе новость мы диссертацию его читали. Вообще ведет он себя как ефрейтор. Зачем, в таком случае, ездить на всякие ‘культурные мероприятия’, пусть на форумы реконструкторов – трансдрессеров ходит». (Министр со сцены пытался показать, как много у него цитат из «Лавра» Водолазкина, кажется, не догадываясь, что на этот раз премию вручают уже за другой роман).

Георгий Урушадзе, генеральный директор «Большой книги», раскрыл несколько секретов церемониальной кухни: «Во время выступления Марии Галиной c речью по случаю её награждения призом читательских симпатий, то есть ещё за несколько минут до выхода В.И. Толстого [Ред. - вручавшего приз], в Доме Пашкова случилось страшное. Механический голос в динамиках под аккомпанемент сирены произнёс: "Пожарная тревога. Экстренная эвакуация". Фраза повторялась. Включилась гигантская вытяжка, её было слышно даже в зале с громкой музыкой. Мы бегали по всем углам особняка в поисках источника пожара. Пожарная охрана, присутствующая рядом с нами весь день, куда-то пропала – видимо, поняла, где этот источник и рванула туда. …Я был в одной секунде от решения остановить церемонию и эвакуировать людей, когда механический голос смолк и вытяжка выключилась. Источник проблемы был у кетеринга, всё, как вы знаете, закончилось благополучно».

Александр Гаврилов заметил, что на пресс-конференции лауреатов спросили, хорошо ли получать премии. Леонид Юзефович ответил, что мол, «хорошо, хорошо». Людмила Улицкая заметила, что «а пусть их бы ещё и больше было», а Евгений Водолазкин выступил с целым концертным номером.

«Я в студенческие годы ездил в деревню на границе России, Украины и Белоруссии и записал там фольклорную песню. И помню её поныне:

А я пиду до конторы

Сяду я на лавку

Прыходы до мене милый

Напиши мне справку

Напиши мне таку справку

Но долгое время

Шоб я дило не робила

Получала премии.

Вот мы и получаем!»

Без сомнения, итоги премии «Большая книга» приняты общественностью с большей симпатией, чем недавнее решение жюри «Русского Букера». Награда «Крепости» Петра Алешковского была встречена такими противоречивыми откликами, что просто диву даешься. "Медуза" даже поместила у себя 5 цитат из «Крепости», чтобы продемонстрировать, какой Алешковский плохой писатель.

«Наша литературная тусовка так и не выучила простое правило – если ты недоволен решением, все помои выливаешь на жюри. Это его выбор, это ему отвечать», – отметил журналист и писатель Александр Архангельский в своем «Фейсбуке». – «А писатель – после победы – должен принять поздравления. Лучше он написал, хуже, оправдал ожидания, не оправдал – в этом смысле вопрос двадцать пятый. Время для памфлетов – ДО присуждения. Может быть, спустя какое-то время. А сразу после –допустимы только внятные, спокойные, уважительные разборы. Сколь угодно жесткие. Но уважительные. А не пять надерганных цитат. И не улюлюканье: ишь ты, кто полез в калашный ряд. Если, повторяю, гнев клокочет в сердце, вылей его на жюри. А у писателя свое сердце есть. И оно не железное.»

Напомним, что премия «Большая книга» была основана в 2005 году. Его учредителем выступил «Центр поддержки отечественной словестности». Общий призовой фонд премии превышает 6 миллионов рублей, приз за первое место составляет 3 миллиона рублей, второй – 1,5 млн рублей, третьей – 1 млн рублей. В ноябре было решено, что лауреаты этой премии, как и "Книгуру" не будут облагаться налогом.

В прошлом году «Большую книгу» получил роман «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, а в 2014 году – роман «Обитель» Захара Прилепина. В 2006 году главную премию получил Дмитрий Быков за биографию «Борис Пастернак», в 2007 году – Людмила Улицкая за «Дмитрий Штайн, переводчик», в 2008 – Владимир Маканин за «Асан», в 2009 – Леонид Юзефович за «Журавли и карлики», в 2010 – Павел Басинский за исследование «Лев Толстой. Бегство из рая», в 2011 – Михаил Шишкин за «Письмовник», в 2012 – Даниил Гранин за роман «Мой лейтенант…», в 2013 – Евгений Водолазкин за роман «Лавр».