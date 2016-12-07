25 предновогодних экстремистов

Сотрудники ФСБ совместно с центром «Э» МВД России и бойцами спецназа провели крупную операцию в Москве и Подмосковье, в результате которой были задержаны «более 25 человек», подозреваемых в экстремизме. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

Источник РИА Новости при этом сообщил о 20 задержанных.

Предполагаемых экстремистов ловили по нескольким десяткам адресов. По данным собеседника ТАСС, помимо экстремистской деятельности их подозревают в пособничестве террористам и связях с российским ваххабистским подпольем.

При этом собеседник РИА Новости уточнил, что речь идет об одной организованной преступной группе.

Он добавил, что большинство задержанных являются выходцами из республик бывшего СССР.

Других подробностей пока не приводится. Росгвардия обнародовала оперативную съемку спецоперации.

Накануне прошло другое громкое задержание по делу об экстремизме. Оперативники центра «Э» МВД провели обыск в Доме болельщиков футбольной команды «Локомотив» в Москве. Четверо фанатов отправились вместе с полицейскими.

«Двое из них — лидеры неформальной группировки фанатов, носящей название "Викинги"», — сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что в рамках уголовного дела помимо Дома болельщиков обыски прошли и по другим адресам.

«Оперативники ищут материалы экстремистского характера, запрещенную литературу, символику, материалы. Кроме того, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к данным нарушениям», — отметил источник.

Дело об экстремизме против болельщиков «Локомотива» было возбуждено после матча «железнодорожников» с албанской командой «Скендербеу».

Болельщики "Локомотива" на матче со "Скендербеу" fclm.ru

Игра проходила 1 октября 2015 года на стадионе «Локомотива» в Черкизово. Как пишет «Советский спорт», стадион был заполнен на треть — посмотреть игру пришли 10 340 зрителей.

Во время поединка, который «армейцы» выиграли со счетом 2:0, несколько российских ультрас призывали с трибун «убить шиптаров», то есть албанцев. Речевка отсылает к Косовской войне 1998-1999 годов, когда из Косова бежали неалбанские народности — сербы, черногорцы и цыгане.

Во время матча на трибунах присутствовали всего около десяти албанцев. «Локомотив» сразу же выразил сожаление в связи со случившемся. «Мы полностью разделяем политику нулевой терпимости УЕФА в отношении любых форм дискриминации. Приносим извинения команде и болельщикам "Скендербеу" за произошедшее на нашем стадионе», — говорилось в релизе клуба.

Правоохранительные органы назначили лингвистическую экспертизу, которая через полтора месяца подтвердила, что кричалка болельщиков носила экстремистский характер.

К декабрю 2016 года подоспели и обыски.