Принцип финансирования российского здравоохранения может вскоре измениться и, возможно, его следует изменить, пишут СМИ.

Медицина в России может перестать быть бесплатной уже скоро, в пределах двух десятков лет. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ, оценивая проект бюджетного прогноза России до 2034 года. Соответствующий отзыв на проект они направили в Министерство финансов.

По их мнению, доступность медпомощи в уменьшится, так что население может начать доплачивать государству за медуслуги, передает информационное агентство РБК. Причиной этому, по мнению аналитиков, может стать демографическая ситуация в стране: уже к 2034 году число пенсионеров вырастет на 5 млн человека, в то время как число трудоспособных граждан, по прогнозам, сократится на 4,4 млн.

Между тем граждане России и так уже много платят за медицинские услуги, и рассчитывать на то, что они станут платить еще больше, не следует. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Василий Власов, профессор НИУ ВШЭ, президент Общества доказательной медицины.

«Хорошо известно, что денег нет. Поэтому разговоры о том, что и как будет сокращаться в обеспечении социальной помощи и здравоохранения, не прекращаются ни на один день. Разговоры о том, что медицинская помощь должна стать платной, относятся к этой же категории. Беда заключается в том, что очень многие высказывающиеся на эту тему выдают свои собственные соображения за «стратегические решения партии и правительства».

Все-таки у нас медицинская помощь в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения оказывается бесплатно. Это довольно твердое утверждение нашего закона. Поскольку расход в этой области достаточно большой, то всяческие доброхоты периодически предлагают, как бы этот расход уменьшить и как и откуда эти деньги взять. И самым доступным источником денег в этой ситуации считают средства граждан. Действительно, они же могут есть меньше мяса – и тогда отдадут больше денег на систему здравоохранения!

Эти рецепты являются абсолютно негодными: наши граждане уже и так очень много платят из своего кармана за медицинские услуги. По самой оптимистичной оценке, треть денег на здравоохранение идет из кармана граждан. По более реалистичной – гражданами выплачивается почти половина денег. Дальше двигаться уже практически некуда.

Сейчас у нас идет процесс практически официального «выдавливания» людей в платные медицинские услуги, но все-таки не будем путать: платные услуги – это не то, что сейчас предлагают рассмотреть в качестве такой перспективы. Это понятный разговор, но такие разговоры, конечно же, являются разговорами о движении в неправильном направлении», – сказал Василий Власов.

Комментируя тезис о том, что система здравоохранения в России не ориентирована на результат, поскольку получает деньги от государства не за него, а за оказание услуг, как это происходит в странах третьего мира (к такому выводу пришли, по сообщению РБК, аналитики международной компании The Economist Intelligence Unit), эксперт выразил несогласие с таким обобщением.

«Мне кажется, это какой-то «испорченный телефон», что-то где-то поняли неправильно. Документы, которые выпускаются под лейблом The Economist, обычно имеют высокое качество. Но тут, думаю, речь идет о недоразумении.

В целом система здравоохранения в России уникальна; она построена на основе уникальной же советской системы здравоохранения и, по большому счету, мало от нее отличается. Но считать, что она – какая-то дикая и свойственная странам третьего мира, конечно же, неправильно.

Сельская больница / Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Утверждение, что российская система здравоохранения ориентируется на объем предоставленных услуг, а не на качество лечения, просто неверно. Неверно оно сразу по двум позициям. Первая – что система ориентирована на услуги. Нет, система на это не ориентирована. Система ориентирована на удовлетворения потребностей, и потребности людей заключаются в решении их проблем, связанных с болезнями и страданиями. Это главное в сфере деятельности системы здравоохранения.

И вторая позиция: оценивать работу по результатам совершенно неверно. Несмотря на то, что наше Министерство здравоохранения рапортует, например, о снижении смертности как о результате работы системы здравоохранения, это, конечно же, не так. И само же Министерство здравоохранения неоднократно напоминало гражданам об этом. Напоминало, что нельзя систему здравоохранения оценивать по таким результатам.

Главный результат работы системы здравоохранения – это оказание помощи гражданам в их болезнях. А что происходит дальше с исходами болезней, со смертностью, в значительной мере зависит от других обстоятельств. От благополучия в стране, оттого, как граждане питаются, в каких условиях живут, и так далее, и тому подобное. То есть систему здравоохранения оценивать по результатам можно только по некоторым отдельным позициям, но никак не в целом», – объяснил Василий Власов.

Что касается идеи Минфина снизить темпы роста зарплат врачам в 2017 году (по данным РБК, предлагается вместо повышения зарплаты на 10,6% в год ограничиться повышением ее на 5,4%), то, по мнению Власова, в самом появлении такой идеи нет ничего удивительного. Удивительным, на его взгляд, является лишь тот факт, что подобные инициативы нередко поддерживаются даже врачами – и числа тех, кто стал депутатом нижней палаты российского парламента.

«Уже не только Минфин – уже и наша Государственная Дума в лице своего профильного комитета поддержала эту идею. В этом нет ничего удивительного – как я уже сказал, все хотят сэкономить на здравоохранении. Здравоохранение у нас использует не так уж много денег – по сравнению с обороной. Но все-таки начальникам жалко тратить на него деньги.

Ну, и, естественно, в Государственной Думе сидят врачи – в Комитете по здравоохранению действительно много врачей. Они получают высокую зарплату как депутаты Государственной Думы – и у них, вероятно, существует впечатление, что на станции Оловянная или в Вязниках врачи тоже получают такие же большие деньги, и можно дальше им зарплату не повышать.

Сельский врач идет по бездорожью. / Александр Потапов/Коммерсантъ

Ну, это примерно такая же история, как с минимальной заработной платой, которая определяется на уровне ниже нашего (совершенно восхитительного, по-моему) порога выживания. Здесь остается только разводить руками и удивляться тому, как деформируется психика людей, которые из врачей превращаются в депутатов. Они начинают думать, как государственные люди: их главной заботой становится формальный бюджет и соответствие требованиям начальства. И вот так они идут навстречу требованиям начальства», – заключил Василий Власов.

Добавим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов: ни в правительстве, ни в Кремле решений о замедлении роста зарплат врачей не принималось. «Это предложение не формализовано, это предложение одного из ведомств. Такие предложения подлежат межведомственному согласованию: есть социальный блок, есть точка зрения курирующего вице-премьера. То есть, какая-либо консолидированная позиция правительства в данном случае не выработана и никак не озвучивалась», – приводит информационное агентство ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь при этом подчеркнул, как важно помнить про «ориентиры, четко обозначенные в майских указах». «Каких-либо решений об адаптации вот этих ориентиров и параметров не принималось. Напротив, президента акцентировал актуальность задач, стоящих в майских указах», – сказал он.