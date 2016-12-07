Цикл лекций Якова Маршака о здоровье и счастье

В январе и феврале 2017 года в Центральном Доме журналиста пройдет цикл лекций врача-биохимика, нарколога, основателя Клиники по лечению наркомании и алкогольной зависимости (Россия, США), автора реабилитационной методики Якова Маршака.

В этом году врач-нарколог Яков Маршак, внук знаменитого советского писателя, отпраздновал свой 70-летний юбилей. Его паспортный возраст не вполне соответствует внешнему облику: он подтянут, строен и выглядит на десять лет моложе. Всю свою жизнь наследник знаменитой фамилии посвятил изучению способностей и возможностей тела и теперь изучает вопрос, волнующий без преувеличения все человечество: как продлить молодость?

Сегодня доктор Маршак — гуру в вопросах лечения наркомании и алкогольной зависимости, а также специалист по правильному питанию. О вреде неправильного питания Маршак задумался после долгих лет реабилитации нарко- и алкозависимых.

Маршак разработал успешную реабилитационную методику, в которой используется программа «12 шагов», а также методы холотропного дыхания и кундалини-йоги.

«Можно немножко удлинить жизнь, выглядеть молодым и чувствовать себя лучше», — говорит Маршак. Его лекции это находка для всех, кто хочет жить долго и счастливо.





Расписание лекций:



24 января в 19:00

Где, когда и почему возникла человеческая цивилизация

Изменение пищевого инстинкта стало причиной неолитической революции. Переход от естественного пищевого пристрастия к «патологическому» заставил человека времен неолита перестать искать пищу и заняться ее производством.

31 января в 19:00

Похудеть не трудно. А как удержать стройность?

Задача, решение которой лежит в области наркологии (методика, показавшая свою эффективность в Marshak Clinic в Малибу, США).

7 февраля в 19:00

Как и почему современный человек «вилкой и ложкой копает себе могилу»?

Пристрастие к высоко гликемической пище постепенно портит сердечно-сосудистую систему, органы верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, эндокринную систему, репродуктивные органы, вызывает депрессии, тоску и тревоги, патологические пристрастия, суицид.

28 февраля в 19:00

Как научиться жить долго и счастливо?

• Стимуляторное питание

• Специальная гимнастика

• Использование витаминов и добавок в соответствии с вашим генотипом

• Кулинарные рецепты стимуляторной пищи

• Дегустация многофункционального коктейля «Прана фуд» и конфет «Гранат и шоколад»



Мероприятия будут проходить в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Телефон для справок: +7 (495) 980-1893.

Билеты можно приобрести на сайте timepad.ru.

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