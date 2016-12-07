Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник подчеркнула, что она намерена больше не допускать такого притока беженцев, как в прошлом году, пишет Washington Post. Также она заявила во время партийного съезда, что главная задача сейчас в том, чтобы не дать кризису ослабить Европу. Все эти заявления делаются в контексте того, что Меркель собирается выдвинуть свою кандидатуру на новый срок в качестве лидера своей партии.

О том, что Меркель хочет в четвертый раз стать канцлером Германии (выборы должны состояться в следующем сентябре), она сообщила в ноябре, отмечает автор. Вопрос был в том, насколько она будет пользоваться поддержкой своей партии, после того как ее популярность существенно снизилась. В прошлом году Германия приняла почти 900 000 беженцев. Многие из них въехали в страну, после того как Меркель решила впустить мигрантов, застрявших в Венгрии. С тех пор число прибывающих резко сократилось, однако к тому моменту стратегия миграционной открытости уже вызвала разногласия в рядах ее партии (Христианско-демократический союз, ХДС).

Тем не менее, Меркель легко переизбралась на пост председателя ХДС, сообщает Reuters. Из тысячи принявших участие в голосовании делегатов канцлера поддержали почти 90% однопартийцев.

С этим связан тот момент, что Меркель сейчас постоянно говорит о том, что такой ситуации, как было в 2015 г., больше не повторится. Она по-прежнему настаивает на том, что Германия и впредь будет принимать людей, которые действительно нуждаются в защите, однако параллельно с этим ее правительство уже начало переформулировать критерии оценки такой необходимости. В частности, был составлен список стран, которые были признаны «безопасными», то есть люди оттуда уже не могут получить убежище в Германии. Также стали строже правила получения убежища. Кроме того, Меркель договорилась с Турцией о сдерживании потока беженцев.

А.Меркель среди мигранов / YouTube.com

Опросы, проводимые в ожидании парламентских выборов 2017 г., сейчас показывают, что консерваторы лидируют, однако поддержка у них значительно слабее, чем то, что наблюдалось в 2013 г. Теперь у них есть новый конкурент в лице националистической партии «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland, AfD), которая как раз набрала популярность на волне недовольства миграционной политикой Меркель.

О трудностях предстоящих выборов Меркель говорила еще на том этапе, когда объявила о своем намерении снова стать канцлером. Об этом тогда писал Wall Street Journal. Она отметила, что нападки на мейнстримную политику имеют место как справа, так и слева. Прежде всего, речь идет о популистах, риторика которых нравится недовольным избирателям. Но при всем избирательском недовольстве Меркель по-прежнему остается самым популярным политиком из мейнстримных лидеров по всему ЕС.

Президент США Дональд Трамп /donaldjtrump.com

WSJ тогда же отметил, что избрание Дональда Трампа следующим президентом США привело к тому, что усилилось давление на Меркель, чтобы она в очередной раз выдвинулась на пост канцлера Германии. Для многих западных лидеров и комментаторов она представляется оплотом либерализма, который сейчас пошатнулся, а также настоящим лидером европейского блока, который оказался в шатком положении, после того как Британия решила от него отделиться.