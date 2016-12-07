Сделку с ОПЕК о сокращении добычи нефти президент Владимир Путин лично обсуждал со всеми ведущими нефтяными компаниями страны, вопрос о компенсации не поднимался, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в долгосрочной перспективе нефтяники, безусловно, лишь выиграют от повышения цен на нефть.

«Президент лично имел с ними контакты, и решение принималось лично президентом на основе того консенсуса, который был достигнут с руководителями нефтяных компаний», — сказал Песков. В целом повышение цен на нефть в результате принимаемых мер по сокращению нефтедобычи принесет дополнительные доходы не только нефтяникам, но и федеральному бюджету, добавил пресс-секретарь президента.

2 декабря вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что в компании рассчитывают на «какие-то компенсационные меры», поскольку «замораживание добычи требует определенных затрат». Федун также ожидает появление специального регулирующего документа, в котором будут расписаны задачи для всех крупных производителей нефти.

Саму идею сокращения объемов нефтедобычи вице-президент «Лукойла» считает правильной и выгодной как для государства, так и для компаний: «Гораздо выгоднее продавать, условно говоря, 10 млн баррелей по цене 60 долларов, чем 13 млн или даже 15 млн баррелей по цене 40 долларов. Тем более что нефть это невозобновляемый ресурс, использовать его рационально и дорого это чрезвычайно важно».

Здание и логотип компании "Лукойл" /wikipedia.org

По прогнозам Федуна, нефтяные котировки достигнут уровня в 60 долларов за баррель уже к середине 2017 года и продолжат расти благодаря естественному сокращению, которому будет способствовать дефицит инвестиций. Федун не исключил, что в обозримом будущем под воздействием внешних шоков цена нефти может вернуться к 100 долларам за баррель, хотя для самих нефтяников «золотая цена» — 80 долларов за баррель.

30 ноября страны-члены ОПЕК, на которую приходится 33% мирового производства нефти, впервые за восемь лет договорились сократить суммарные объемы нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 32,5 млн барр/сутки. Договоренность вступит в силу с 1 января будущего года. Россия присоединилась к этому решению, заявив о готовности уменьшить добычу на 300 тысяч баррелей в течение первого полугодия 2017 года. Это второй раз после 1999 года, когда российские власти согласились снизить добычу вместе с ОПЕК

Позже агентство Reuters сообщило, что решающую роль в соглашении по сокращению добычи сыграл Владимир Путин, который выступил посредником между Ираном и Саудовской Аравией — двумя наиболее влиятельными участниками картеля. Источники агентства говорят, что Тегеран согласился на снижение объемов нефтедобычи после того, как Путин позвонил президенту Ирана Хасану Рухани.

Министр нефти Венесуэлы (входит в картель) Эулохио дель Пино в интервью ТАСС сообщил, что ОПЕК и Россия уже договорились о взаимоприемлемой формуле снижения объемов добычи сроком на полгода. Министр отметил, что вклад Москвы в достижение договоренностей по сокращению добычи «был фундаментальным».

Подписание документа по сокращению добычи странами, не входящими в ОПЕК, ожидается 10 декабря в Вене. Со стороны России в переговорах с картелем примет участие глава Минэнерго Александр Новак, который предварительно должен обсудить детали соглашения с представителями российских нефтедобывающих компаний. По словам Новака, сейчас в России добывается примерно 11,2 млн баррелей в стуки, значит сокращение составит 2,7%. Российские компании должны будут сократить добычу «в одинаковом проценте».

Министр энергетики России Александр Новак / Петр Кассин/Коммерсантъ

Сразу же после подписания соглашения будет создан комитет по контролю за сокращению нефти. В состав структуры войдут пять министров нефтедобывающих стран: три от стран ОПЕК и два от стран, не входящих в картель.

По оценкам Венесуэлы, соглашение о сокращении добычи нефти поможет рынку сбалансироваться через шесть-девять месяцев. «Мы ожидаем, что нефтяные котировки стабилизируются на уровне 60-70 долларов. Если эта задача будет реализована, то тогда мы проведем соответствующую модификацию с тем, чтобы сохранять этот ценовой диапазон», — добавил дель Пино.