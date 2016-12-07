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07 декабря 2016, 10:45
археология Великобритания история христианство
Максим Руссо

Самые старые монахи Англии

Место раскопок
Место раскопок
South West Heritage Trust

Радиоуглеродный анализ показал, что скелеты, найденные ранее в средневековой часовне Бекери, относятся к V – началу VI века, и это делает их самыми древними свидетельствами монашеской жизни в Великобритании.

Обнаруженные археологами руины часовни Бекери (Beckery chapel) находятся в городе Гластонбери. Когда-то название Бекери носила самостоятельная деревня к юго-западу от города, но со временем она превратилась в один из городских районов. Гластонбери знаменит своим аббатством, считающимся древнейшим в Англии. Легенды связывают его основание с мифическим королем Британии Луцием, который во II веке отправил послание римскому папе Елевферию с просьбой обратить его в христианство. Об этом событии упоминает Беда Достопочтенный в «Церковной истории народа англов». Он пишет: «…Благочестивая просьба была удовлетворена, и так жители Британии крепко и нерушимо хранили дарованную им веру в мире и спокойствии до времен правления Диоклетиана» (перевод В. Эрлихмана).

Сведения о направленной папой Елевфтерием миссии в Англию Беда Достопочтенный обнаружил в книге Liber Pontificalis, описывающей деяния римских пап, начиная с апостола Петра и до XV века. Поскольку вести эту летопись начали только с VII века, описание первых веков христианства в ней весьма недостоверно. Исследователи полагают, что на самом деле Елевферий послал своих миссионеров не в Британию, а к царю Эдессы – эллинистического государства, располагавшегося в Месопотамии. Царский дворец в Эдесси назывался Бирта, или Брита.

Реальное же основание аббатства в Гластонбери относится лишь к 712 году, когда там была построена каменная церковь по велению короля Уэссекса Ине. В IX веке монастырь был разорен скандинавами. В X веке монастырь пережил новый расцвет благодаря святому Дунстану, епископу Кентерберийскому. Он был местным уроженцем и много лет занимал пост настоятеля монастыря, реформировав монашескую жизнь в Англии по бенедиктинскому уставу. После XII века монастырь стал крупным центром паломничества. С ним связаны легенды о короле Артуре, Иосифе Аримафейском и святом Граале. Он существовал до закрытия английских монастырей королем Генрихом VIII.

Раскопки в Бекери были проведены археологами еще в 1960-х годах. Тогда они обнаружили небольшое древнее кладбище с останками более пятидесяти человек. Поскольку все скелеты, кроме одного, принадлежали мужчинам, ученые предположили, что кладбище принадлежало существовавшей в Бекери монашеской общине. Женский скелет, по этой гипотезе, принадлежал умершей посетительнице монастыря, а два скелета подростков – послушникам.

Фото: South West Heritage Trust

Этим летом археологи вернулись в Бекери и провели новые раскопки. Они нашли еще два скелета, а также взяли костные пробы с семи останков. Радиоуглеродный анализ показал, что погребенные на монастырском кладбище люди умерли между 406 и 544 годами.

Руководитель раскопок доктор Ричард Браннинг (Richard Brunning) назвал полученный результат большим сюрпризом. Теперь оказывается, что монастырское кладбище в Бекери было не только древнее монастыря в соседнем Гластонбери, но и вообще оказывается самым древним известным науке монастырем на Британских островах.

Монашество пришло на острова из Франции после 400 года и постепенно распространилось по Ирландии, Уэльсу, Шотландии и Западной Англии. Жития британских святых рассказывают об основателях различных монастырей, но эти истории трудно точно датировать, так как записаны они, как правило, спустя несколько веков после смерти их героев. Здесь же ученые получили информацию, не прибегая к анализу средневековых текстов. Бранниг признается, что он и его коллеги не ожидали такого результата и предполагали, что монашеская община в Бекери появилась в конце саксонского периода (X – XI века).

Название окруженной болотами деревни Бекери исследователи производят от древнеанглийского «остров пасечника» или от древнеирландского «маленькая Ирландия». Это место прекрасно подходило для основания монастыря. Когда-то оно было небольшим островком твердой земли среди болот, где можно было легко отгородиться от светского мира и посвятить себя труду и молитве. Браннинг предполагает, что монастырь в Бекери прекратил свое существование из-за набегов викингов в IX веке и, в отличие от монастыря в Гластонбери, уже не возродился.

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