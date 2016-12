Топ новостей 7 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Time выбрал Дональда Трампа человеком года, в Сирии погиб российский офицер, а в Пакистане разбился пассажирский авиалайнер.

Подполковник российской армии Руслан Галицкий погиб в сирийском Алеппо. Он скончался спустя несколько дней от ранений, полученных при артобстреле повстанцами жилого квартала. Галицкий был одним из российских военных советников. Он представлен к «высокой государственной награде» посмертно.

В Сирии погиб полковник Руслан Галицкий, командир 5-й гвардейской танковой бригады, дислоцирующейся на станции Дивизионная в Улан-Удэ pic.twitter.com/mHxnF89KqT — Росбалт (@rosbaltru) 7 декабря 2016 г.

А ведь наш, российский полковник, погибший вчера в Алеппо, был уроженцем Украины. Вернее Украинской Советской Социалистической Республики. pic.twitter.com/xFgsV6sY3F — Прошлогодний Лимонад (@pglimonad) 7 декабря 2016 г.

Дональд Трамп стал человеком года по версии популярного американского журнала Time. Выбор в пользу Трампа объяснили тем, что он олицетворяет грядущие значительные перемены в Белом доме, которые, как считают одни, пойдут на пользу США, тогда как другие видят в них лишь разрушения.Кроме того, в распоряжении Трампа окажутся мощное оружие и экономические рычаги, способные менять жизни миллиардов.

TIME magazine calling Mr.Trump "President of The Divided States of America" VERY WRONG! — Malik Obama (@ObamaMalik) 7 декабря 2016 г.

The left: "Hillary should be person of the year."



*Trump wins



The left: "OMG! Don't you know Hitler and Stalin won that, too?!" — Mr. Durden (@rottencoreblog) 7 декабря 2016 г.

Дональд Трамп — человек года Time. Но на обложке должен быть не онhttps://t.co/VlcjjkQCoI pic.twitter.com/zez9vh7X4C — Шапито! (@shapi_to) 7 декабря 2016 г.

В Пакистане пропал с радаров и разбился самолет авиакомпании Pakistan International Airlines. На борту лайнера находились 47 человек — 42 пассажира и пятеро членов экипажа. Самолет следовал из Читрала в Исламабад, а упал в районе города Хавелиан. К месту крушения выехали экстренные службы и спасатели.

Team #Pakistan Defence is heartbroken at the flight #PK661 tragedy. Our hearts go out to the families of victims, both passengers & crew. — Pakistan Defence (@defencepk) 7 декабря 2016 г.

Барак Обама признал политические ошибки 2003 года причиной зарождения запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Он выразил надежду, что подобное не повторится. По словам Обамы, в Ираке с радикалами воюют не американские военные, а местные формирования, а уже им поставляют помощь оборудованием, советниками и спецназом.

США меняются. Франция,Италия меняются. И лишь Обама с упорством маньяка пытается напоследок максимально навредить России.Но его время прошло — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 декабря 2016 г.

Дмитрий Медведев подписал постановление, предусматриваюшее расширение списка запрещенных для госзакупок зарубежных медизделий. Теперь в списке вместо 46 позиций 128 наименований. В него вошли бинты, антисептики, салфетки, тампоны, защитные маски, глюкометры, костыли и ходунки, а также дефибрилляторы, томографы, грудные силиконовые импланты. В Кремле заявили, что не курируют этот вопрос.

Суд в Ирландии снял арест со счета Михаила Ходорковского, на котором находятся 100 млн евро. Доступ к счету был закрыт в 2011 году в рамках расследования отмывания преступных доходов. Бизнесмен подтвердил его разморозку.

Огорчу трольчатник: ирландский суд поддержал мою просьбу разморозить счет, "висевший" с 2011 года. Враньё про "отмывание" осталось враньем. — Ходорковский Михаил (@mich261213) 7 декабря 2016 г.

В Москве и Подмосковье силами ФСБ, МВД и Росгвардии задержали группу подозреваемых в экстремизме. Всего задержаны 20 человек. Все они являются членами одной группы и подозреваются в экстремистской деятельности, пособничеству террористам и связях с ваххабистским подпольем в России. Позднее стало известно о задержании еще 12 человек.

Кадры задержания граждан РФ в Черногории.

Россияне Эдуард Широков и Владимир Попов объявлены властями Черногории в розыск. Их подозревают в подготовке вооруженного государственного переворота. По линии Интерпола в розыск также объявлены трое граждан Сербии, один из которых является лидером организации сербских ультрас «Заветницы» и отбывал срок за убийство.

Виталий Милонов призвал Генпрокуратуру проверить «Медузу» на пропаганду экстремизма и терроризма после выхода материала Ильи Азара «Когда вернетесь, мы вас убьем» о судьбе сбежавших из Чечни местных жителей, которые пытаются укрыться в Европе от преследования кадыровцев. «Несмотря на все потуги, у Азара и его хозяина не получается раскачать лодку межнациональной конфронтации. В репортаже они взяли откровенных уголовников, которые врут, и выдали их за неких беженцев», — заявил Милонов.

Милонов все время просит кого-то проверить. Прям требует. Почему бы не проверить Милонова у нарколога и психиатра? — Кот Аравийский (@Zero_Shadows) 7 декабря 2016 г.

Минздрав начнет выдавать лицензии на практику народным целителям начиная с 2017 года после прохождения ими стажировки у традиционных врачей. Стажировки будут платными, их организуют в частных клиниках, и врачи будут нести ответственность за результат. Также Минздрав хочет законодательно приравнять некоторые методы народного целительства к традиционным.

Минздрав России разрешит народным целителям практиковать с 2017 года. Ждем.:) pic.twitter.com/IPOVHYi35G — Alexander (@avaza1972) 7 декабря 2016 г.