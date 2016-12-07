9 ноября 2016 г. в США состоялась первая часть президентских выборов – всеобщее голосование. Через сорок дней после этого события, то есть 19 декабря, должно состояться голосование выборщиков, которое обычно закрепляет президентский пост за тем, кто победил на всеобщем голосовании.

Спецификой этих выборов было то, что по итогам всеобщего голосования больше голосов набрала кандидат от демократов Хиллари Клинтон. При этом в большинстве штатов победил Дональд Трамп. Так как итог голосования выборщиков обычно соответствует преимуществу по числу штатов, победителем считается Трамп.

Первоначально противники Трампа начали говорить о том, что коллегия выборщиков – устаревший институт, из-за которого кандидат, набравший больше голосов, проигрывает. Однако теперь они сменили тон и начали говорить о том, что голосование выборщиков – это их последний шанс избавиться от президентства Трампа

Washington Post пишет, что избрание Трампа как нон-конформиста сейчас широко трактуется как символ бунта американской общественности против истеблишмента. В этом смысле главная привлекательность Трампа состоит в том, что он отказывается следовать правилам. Однако если продолжить эту линию всеобщего нарастающего нон-конформизма, считает автор, то она вполне может привести к бунту выборщиков, которые в день голосования вдруг откажутся отправлять Трампа в Белый дом.

Предвыборный митинг в США.

Теоретически, пишет автор, это возможно. То, что выборщики отдают голоса именно за того, кто победил в большинстве штатов на всеобщем голосовании, - это конвенция. В некоторых штатах их к этому ничто не обязывает, кроме репутационных опасений. В других штатах они законодательно обязаны проголосовать по правилам, однако в принципе и это изредка нарушается. Сейчас даже существует движение, инициированное в основном демократами, которое пытается убедить республиканских выборщиков отступить от правил и проголосовать не за Трампа. Они даже не настаивают на том, чтобы они проголосовали за Клинтон. Достаточно, чтобы они проголосовали за компромиссного республиканца – например, Митта Ромни или Джона Кейсика.

Сейчас за Трампа должны отдать голоса 306 выборщиков. Для закрепления в его президентской должности необходимо 270 голосов. Соответственно, если хотя бы 37 выборщиков согласятся проголосовать не за Трампа, то ему уже не хватит необходимых голосов. Таким образом, коллегия выборщиков представляется автору последним оплотом демократии на случай, если на всеобщем «толпа» проголосует за демагога, харизматичного автократора или кандидата, находящегося под иностранным влиянием. Выборщики, в свою очередь, - это уже не «толпа», а, наоборот, достойные люди, которые в случае неправильного выбора непросвещенных масс могут скорректировать ситуацию.

NY Times пишет, что пересчет голосов в спорных штатах едва ли даст преимущество Клинтон. В связи с этим многие начали возлагать надежды на голосование выборщиков как на возможность выгнать Трампа из Белого дома. Один выборщик-республиканец из Техаса в понедельник уже публично заявил, что он не будет голосовать за Трампа, который победил в его штате. Вместо него он решил голосовать за Кейсика, правда, сам Кейсик во вторник сказал, что ему эта тема неинтересна.

Республиканцы также поговаривают, что в их рядах есть и другие выборщики, которые непублично сговариваются между собой против Трампа. То, что выборщики в большинстве штатов обязаны голосовать за того кандидата, который победил в их штате, - скорее формальность, которая фактически никогда не применялась на практике, то есть у них остается возможность проголосовать в соответствии со своими убеждениями. Исторически, впрочем, 99% выборщиков голосуют за того, кто получил поддержку от большинства штатов.

Вид на Капитолий, здание Конгресса США.

Если по итогам голосования выборщиков ни Трамп, ни Клинтон не наберут необходимых 270 голосов, то решение о том, кто станет следующим президентом США, будет приниматься в конгрессе. Палата представителей конгресса будет выбирать из трех кандидатов, получивших большинство голосов на голосовании выборщиков, то есть из Трампа, Клинтон и кого-то третьего, кому достались голоса тех выборщиков, которые решили не голосовать за Трампа. У каждого штата будет по одному голосу. Но так как в палате представителей преобладают республиканцы, велика вероятность, что они все же поддержат Трампа.