Члены президиума генерального совета «Единой России» вчера познакомились с новым главой управления внутренней политики (УВП) администрации президента (АП) Андреем Яриным. Как пишут «Ведомости», чиновник присутствовал на заседании партийного органа в Госдуме. «Это первое знакомство с генеральным советом», — подтвердил изданию один из его членов.

Организаторы мероприятия усадили Ярина между Виктором Селиверстовым и Виктором Кидяевым. Первый, как ожидается, будет назначен заместителем секретаря генсовета по регионам, второй освободит эту должность. Кремлевский чиновник предпочел не делать публичных высказываний, во время заседания он слушал и делал пометки в блокноте. После окончания мероприятия Ярин поговорил в кулуарах с секретарем генсовета партии Сергеем Неверовым, главой фракции «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым и заместителем секретаря генсовета Андреем Исаевым.

Заседание генсовета было посвящено четырем новым партийным проектам, которые планируется запустить в начале 2017 года: «Наш двор», «Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Парки малых городов». По словам замсекретаря генсовета «Единой России» Ольги Баталиной, идея таких проектов сформировалась в ходе предвыборной кампании. В ходе своего послания федеральному собранию Владимир Путин пообещал, что в следующем году регионы получат 20 миллиардов рублей на благоустройство.

Ольга Баталина ЕР

«Сейчас проекты анализируются на предмет эффективности. Итоги этого анализа будут обсуждаться на одном из последующих заседаний президиума генсовета», — сказала Баталина. Ожидается, что проекты будут утверждены во время съезда, запланированного предварительно на февраль 2017 года. Для координации проектов в регионах будут созданы общественные советы.

Заседание фракции "Единой России" в Госдуме ЕР

Обсуждаемые проекты «Единой России» перекликаются с посланием Путина, именно с этим связано присутствие Ярина на заседании генсовета, предположил в разговоре с «Ведомостями» один из его участников. Ранее сообщалось, что в рамках реформы кремлевской администрации к Ярину прикрепят кураторство региональной политики. Другой собеседник издания вспомнил, что глава УВП уже встречался с партийным активом, когда с единороссами знакомился первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества, директор института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин также считает, что посещение Ярина заседания генсовета «Единой России» является «знаковым моментом», связанным с посланием президента. По его словам, партийные проекты в разных регионах будут вплетены в единую, социальную, общественную и политическую систему.

Присутствие Ярина связано также с анализом деятельности и с постоянным контролем над осуществлением проектов, что должно привести к повышению эффективности выполнения приоритетных инициатив «Единой России», считает эксперт.

«Конечно, работа по выстраиванию единой системы, безусловно, необходима. То, что управление внутренне политики обращает внимание на эти задачи, я считаю, очень важным делом. Надо понимать, что здесь дело не в административном или политическом давлении, а, наоборот, задача лежит в плоскости синхронизации поиска наиболее эффективных путей сотрудничества всех политических сил и общественных организаций», — добавил Гагарин.