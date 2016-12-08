СМИ обсуждают развитие событий вокруг Алеппо. Главная тема нынешних обсуждений – это то, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, после того как силы сирийского правительства при поддержке России вернули контроль над многими районами в восточной части города. Комментаторы рассуждают о том, каким может быть дальнейшее развитие событий. Также СМИ следят за переговорами о возможностях перемирия.

Многие аналитики утверждали, что борьба за Алеппо играет ключевую роль в течение сирийского конфликта, пишет AlJazeera. Автор согласен с тем, что решительная победа той или иной стороны в этом противостоянии важна уже потому, что стала бы выходом из продолжительного военного тупика и в этом смысле могла бы повлиять на то, каковы будут возможности политического решения. Разговоры о стратегическом значении Алеппо начались в середине 2016 г. Сейчас Алеппо практически полностью перешел под контроль правительственных сил Сирии, и это вызывает вопрос о том, что будет дальше.

Трансляция с видеокамер из города Алеппо. / mil.ru

Одной из причин поражения повстанцев в Алеппо, пишет автор, было международное безразличие к событиям в Сирии. Однако еще важнее то, что боевики в осажденной части Алеппо постепенно теряли поддержку своих региональных спонсоров и, следовательно, способность к сопротивлению. В итоге ослабление сирийской оппозиции устранило непосредственные военные угрозы сирийскому руководству. Кроме того, значение взятия Алеппо в том, что оно стало стратегическим образцом, который теперь будет применяться и в других захваченных оппозицией областях.

Таким образом, возникает перспектива формирования в Сирии нового порядка, при котором российские силы будут определять военную и политическую специфику конфликта. По мнению автора, этот порядок будет носить смешанный характер, то есть в нем восстановление разоренных территорий будет сочетаться с насилием.

Reuters пишет, что боевики в Алеппо начали в среду призывать к пятидневному перемирию, в течение которого они могли бы эвакуировать из города мирных жителей и раненых. При этом они не заявили о готовности покинуть занимаемые территории, как того требуют Дамаск и Москва. Собственно, сирийское правительство, поддерживаемое Россией, настаивает на том, что перемирие будет возможно только в том случае, если оппозиция прекратит сопротивление.

Алеппо. Сирия /nida48.com

Также Reuters вскользь упоминает о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джонна Керри в Гамбурге в среду. Автор оговаривает, что речь шла о попытках прекратить боевые действия в Алеппо и возможностях по предоставлению гуманитарной помощи.

Financial Times пишет, что в четверг в очередной раз забрезжила надежда на то, что Москва и Вашингтон договорятся о способах прекращения кровопролития в Алеппо. Автор оговаривает, что, по мнению некоторых наблюдателей, призыв повстанцев к перемирию – это завуалированное согласие отступить.