С появлением электронных ридеров начал подниматься вопрос о роли бумажной книги в современном мире и целесообразности книгопечатания как такового. Вопрос этот постоянно актуализируется по мере того, как совершенствуются возможности электронной техники для чтения, однако всякий раз большинство экспертов высказываются за то, что книги в любом случае сохранятся и в бумажном виде.

В 2008-2010 годах наблюдался стремительный рост продаж электронных книг – на 1260% по данным NY Times. Падение рынка печатной литературы вызывало тревогу у издателей и продавцов; в феврале 2011 года о банкротстве объявила Borders Group – крупный международный ритейлер книжной и музыкальной продукции. По словам Лена Влахоса, бывшего исполнительного директора некоммерческой исследовательской организации Book Industry Study Group, общественное мнение склонялось к тому, что книгопечатание пойдет по пути электронной музыки.

Однако вскоре стало ясно, что предсказание не сбудется. После того, как электронные ридеры утратили свою новизну, маятник качнулся в другую сторону. Сегодня о востребованности бумажной книги говорит тот факт, что после затяжного падения продажи печатных изданий снова пошли в рост. Если ранее прогнозы экспертов обещали, что к 2015 году продажи электронных книг превзойдут продажи печатных, то уже в январе 2015 года Publishers Weekly заявил о заметном повышении продаж печатных книг, в сентябре того же года New York Times сообщал о возвращении серьезных инвестиций в книгоиздательское дело, переживающее новый подъем. В мае 2016-го в The Guardian тенденцию прокомментировал журналист и редактор, член Королевского литературного общества Саймон Дженкинс: «Продажи "Киндла" первоначально превзошли продажи книг в твердых обложках, но быстро упали с 2011 года. "Сони" прекратила выпуск ридеров. "Уотерстоун" в прошлом году остановил продажи "Киндла" за пределами Великобритании, предоставил полки бумажным книгам и увидел подъем продаж на 5%». В этой же статье он отмечает: несмотря на развитие технологий, потенциально способных перевести многие культурные явления в цифровой вид, сохраняются «живой» театр, «живой» спорт и даже «живая» музыка, несмотря на то, что в этой области можно говорить о торжестве цифровых технологий. То же в полной мере справедливо и для бумажной книги, чтение которой само по себе представляет собой уникальный опыт и которая может рассматриваться как отдельный объект искусства.

Сравнение бумажных и электронных книг проводилось и проводится по многим показателям. В частности, в современном мире книга начинает рассматриваться даже как возможный источник экологического ущерба. Такой анализ публикует Ethical Consumer, не приходя при этом к сколько-нибудь однозначным выводам и ограничиваясь в итоге рекомендациями заботиться о природе, какой бы способ чтения вы ни выбрали. Однако основными критериями сравнения остаются все-таки те, что связаны с эффективностью передачи и усвоения информации.

Одним из наиболее очевидных преимуществ бумажной книги перед электронной называется ее материальность, «весомость». Говорится и о том, что только бумажная книга в полной мере дает владельцу ощущение обладания некой интеллектуальной ценностью. Значимыми для процесса чтения становятся тактильные ощущения, которые человек получает при взаимодействии с бумажной книгой: ее вес, фактура переплета, сам процесс перелистывания страниц. Майкл Хайятт, председатель одного из крупнейших издательств в США Thomas Nelson, в статье о преимуществе бумажных книг перед электронными заявляет, что именно эти факторы оказали влияние на его «experience of reading» – опыт чтения. По его же словам, окончив читать бумажную книгу, читатель воспринимает это как значимый и отдельный этап, тогда как завершений книги электронной – всего лишь окончание одного из множества файлов.

В большинстве сравнительных обзоров как важный фактор отмечается то, что с бумажной книгой легче «взаимодействовать»: при чтении легко делать пометки на страницах, закладки, отмечать, как много уже прочитано, и возвращаться к отмеченным моментам. Несмотря на то, что многие из этих функций уже доступны и с помощью ридеров, некоторые пользователи считают пользование ими неудобным, непривычным или слишком затруднительным.

На эти замечания отвечает редактор The Verge Дитер Бон, полагающий, что ряд моделей уже позволяет сблизить удобство пользования ридерами и бумажными книгами, и в дальнейшем разница между ними по этому параметру будет только сокращаться. Вопрос удобства или неудобства в данном случае объясняется привычкой, сформированной еще с детства, когда активное чтение сопровождалось конкретными физическими действиями: загибанием уголков, нанесением отметок карандашом и пр. Человек, для которого преимущественным инструментом чтения являлся бы ридер, сформировал бы другие привычки и с той же уверенностью следовал бы им, говорит Бон. Однако, несмотря на общепринятое мнение, что бумажная книга устарела, он рассматривает ее как высокотехнологичный продукт, предоставляющий возможности, недоступные для ридеров. К таковым он относит возможность чтения при любом источнике освещения, независимость от внешнего источника питания, объемный «интерфейс», немедленный доступ к случайной информации, отсутствие контроля за использованием в лице любых корпораций, устойчивость к повреждениям (за исключением физических), а также более удобное, чем в ридерах, расположение текста на страницах.

Бумажная книга по-прежнему сохраняет свои позиции в образовании. Студенты многих ведущих учебных заведений предпочитают пользоваться печатными экземплярами учебников, хотя они доступны в электронном виде. Geek Wire ссылается на опрос, проведенный Hewlett-Packard и показавший, что предпочтение бумажным версиям отдают 57%, а электронные учебники выбрал бы только 21% учащихся.

Это неудивительно, если ознакомиться с данными исследований эффективности чтения с бумажных и электронных носителей. Например, International Journal of Educational Research опубликовал данные исследования, проведенного в 2013 году норвежскими учеными, согласно которым прочитанный с бумажного носителя материал воспринимается быстрее и усваивается глубже, чем прочитанный с электронного носителя По мнению экспертов, электронные ридеры развивают навык поверхностного чтения и побуждают к быстрому пролистыванию страниц вместо вдумчивого погружения в текст. При этом теряется способность концентрироваться на прочитанном и процессе чтения.

Кроме того, сами по себе мобильные гаджеты дополнительно снижают эту концентрацию, поскольку позволяют параллельно чтению читать сообщения, проверять почту, получать уведомления в социальных сетях и пр. Как результат – постоянное переключение на постороннюю активность не позволяет полноценно усваивать и осмысливать информацию.

Некоторые исследователи рассматривают широкое распространение электронных книг как фактор, благодаря которому постепенно утрачивается навык вдумчивого чтения, обедняется восприятие и утрачивается смысл текста. Наоми Барон, лингвист и профессор Американского университета в Вашингтоне, приводит статистику: 92% опрошенных лучше воспринимают напечатанный текст. Она признает, что ридеры обладают рядом преимуществ, однако считает, что они гораздо лучше подходят для чтения легкой развлекательной литературы, чем серьезной. В предисловии к изданной Оксфордским издательством книге «Слова на экране. Судьба чтения в цифровом мире» она спрашивает: «…чтение с экрана удобно для многих небольших отрывков или для легких текстов, которые мы не намерены анализировать или перечитывать. Однако если чтение с экрана не подходит для многих длинных текстов или даже для коротких, которые требуют серьезного осмысления, что произойдет с чтением, если мы переключимся с печатного текста на экраны? Не будут ли попутно утеряны некоторые смыслы чтения (и, в этом случае, писательства)? И если так, то с какими последствиями для образования, культуры и нас самих?»

В то же время никто из экспертов не отрицает преимуществ, которые имеют электронные носители перед бумажными: компактность, мобильность, легкость доступа к практически неограниченному количеству текстов с одного устройства, широкие мультимедийные возможности. В конечном счете, справедливо замечание Дитера Бона: современное развитие электронных книг эквивалентно развитию печатных в тот момент, когда Гутенберг напечатал свою первую Библию, и если печатная книга подтвердила свою значимость в процессе тысячелетнего использования, то электронной этот путь только предстоит.