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08 декабря 2016, 14:04
госбюджет Госдума
Глеб Корепанов

Госбюджет. Перед финалом

Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров во время выступления на заседании Госдумы 7 декабря 2016
Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров во время выступления на заседании Госдумы 7 декабря 2016
ГД РФ

Госдума в среду приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. По сравнению с первым чтением никаких принципиальных изменений не произошло, параметры остались на том же уровне, часть расходов перераспределена на поддержку регионов, моногородов и малого бизнеса. Третье чтение законопроекта состоится в пятницу, 9 декабря.

Проект бюджета предполагает доходы в 2017 году в размере 13,49 трлн рублей, расходы — 16,24 трлн рублей. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2,75 трлн рублей. Как отмечает «Коммерсантъ», принятый депутатами проект в целом фиксирует конструкцию бюджета 2016 года. В приоритете остаются траты на оборону и социальные обязательства. Ожидается, что в 2018 и 2019 годах доходы немного увеличатся, а расходы сократятся, но дефицит сохранится.  

Самой крупной поправкой, принятой депутатами во втором чтении проекта бюджета, стало увеличение бюджетных кредитов регионам в 2017-2018 годах с 100 млрд до 200 млрд рублей ежегодно. Практически бесплатными кредитами (0,1% годовых) замещаются ранее взятые дорогие и короткие коммерческие долги регионов. Но даже после двукратного увеличения эта сумма не может сравниться с объемами, которые выделялись субъектам на эти цели в 2015 и 2016 годах — по 310 млрд рублей.

На развитие транспортной инфраструктуры Крыма и Севастополя выделено 9,2 млрд рублей, на сбалансировать бюджетов эти субъекты получать еще 18,6 млрд и 5,2 млрд рублей соответственно. Объем дотаций в пользу Чечни составит 16,4 млрд рублей.

 
Строительство моста через Керченский пролив. Ноябрь 2016
most.life

Поправками предусматривается выделение 10,5 млрд рублей для единовременной выплаты военным пенсионерам. На поддержку АПК будет выделено 10,6 млрд рублей, из которых 5 млрд — на докапитализацию Россельхозбанка. Еще 16,2 млрд рублей пойдет на субсидии банкам, выдавшим льготные кредиты аграриям на 2017 год.

«Механизм кредитования предполагает, что сельхозпроизводитель берет в банке кредит под 5%. Дальше вступают в силу взаимоотношения между федеральным органом власти и банком, в который перечисляются субсидии в размере 10% (ключевая ставка ЦБ на данный момент). Это нововведение позволит сэкономить аграриям силы и время, значительно упростит процесс получения кредита», — объяснил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Николай Панков.

 
Огород фермерского хозяйства в Иркутской области
andrey batalov / fermer.ru

Более 13 млрд рублей предусмотрено на поддержку малого бизнеса в 2017 году через пополнение уставного капитала корпорации МСП. На моногорода будет выделено дополнительно 6,5 млрд рублей. На закупку лекарств для лечения злокачественных образований в 2017 году выделяется 43,616 млрд рублей. На образование дополнительно направляется 26,56 млрд рублей, на здравоохранение — дополнительно 3,3 млрд.

Депутаты также одобрили поправку о дополнительном ежегодном выделении в течение трех лет по 300 млн рублей на региональные СМИ. РЖД в 2017 году сможет направить до 10 млрд рублей на строительство идущей в обход Украины железной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск.

Принята поправка, согласно которой ежегодно будет выделяться по 350 млн рублей на экспертно-аналитическую помощь депутатам. По 552,4 млн рублей будет выделено на исполнение нового закона об увеличении числа помощников депутатов с пяти до семи человек, сенаторы на те же цели будут получать по 230 млн рублей.

 
Пленарное заседание Госудмы по закону о бюджете. 7 декабря 2016
ГД РФ

Ожидается, что в следующем году Резервный фонд будет полностью исчерпан — средства фонда в размере 1,15 трлн рублей пойдут на покрытие дефицита федерального бюджета. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие бюджетного дефицита в 2017 году будет потрачено 668,2 млрд рублей, в 2018 году — 1,16 трлн, в 2019 году — 139,7 млрд.

На поддержание имеющегося уровня производственных мощностей ежегодно выделяется 3,5-3,9 трлн рублей. Такую оценку для «Известий» сделали в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), в связи с недавним исследованием Счетной палаты, которая подсчитала, что износ основных фондов в стране впервые превысил 50%. Выход за этот показатель недопустим, поэтому государство и компании изо всех сил пытаются его удержать.

Степень износа вырос практически по всем видам экономической деятельности: 56,3% — в добыче полезных ископаемых, 57,9% — в рыболовстве, 53,5% — в строительстве, 53% — в образовании, 59,1% — в транспорте и связи. Счетная палата предупреждает о том, что на физически и морально устаревшем оборудовании невозможно выпускать конкурентоспособную продукцию и продвигать ее на международных рынках.  Существенное снижение уровня износа будет стоить триллионы, которых нет ни в дефицитном бюджете, ни у бизнеса.

 
Малый рыболовный траулер "Бухоро", выпущенный в 1990 году
Росрыболовство 

«У нас сейчас очень высокий износ основных фондов в промышленности, особенно в добывающей. В обработке — пока еще ниже 50%. На таких основных фондах сложно поднять производительность труда. Не из-за того, что рабочие у нас хуже работать, чем в Европе, а именно из-за износа», — объяснил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, в сложившейся ситуации нет смысла говорить о повышении производительности труда, пока нет возможности осуществить модернизацию основных фондов. 

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