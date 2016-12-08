Госбюджет. Перед финалом
Госдума в среду приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. По сравнению с первым чтением никаких принципиальных изменений не произошло, параметры остались на том же уровне, часть расходов перераспределена на поддержку регионов, моногородов и малого бизнеса. Третье чтение законопроекта состоится в пятницу, 9 декабря.
Проект бюджета предполагает доходы в 2017 году в размере 13,49 трлн рублей, расходы — 16,24 трлн рублей. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2,75 трлн рублей. Как отмечает «Коммерсантъ», принятый депутатами проект в целом фиксирует конструкцию бюджета 2016 года. В приоритете остаются траты на оборону и социальные обязательства. Ожидается, что в 2018 и 2019 годах доходы немного увеличатся, а расходы сократятся, но дефицит сохранится.
Самой крупной поправкой, принятой депутатами во втором чтении проекта бюджета, стало увеличение бюджетных кредитов регионам в 2017-2018 годах с 100 млрд до 200 млрд рублей ежегодно. Практически бесплатными кредитами (0,1% годовых) замещаются ранее взятые дорогие и короткие коммерческие долги регионов. Но даже после двукратного увеличения эта сумма не может сравниться с объемами, которые выделялись субъектам на эти цели в 2015 и 2016 годах — по 310 млрд рублей.
На развитие транспортной инфраструктуры Крыма и Севастополя выделено 9,2 млрд рублей, на сбалансировать бюджетов эти субъекты получать еще 18,6 млрд и 5,2 млрд рублей соответственно. Объем дотаций в пользу Чечни составит 16,4 млрд рублей.
Поправками предусматривается выделение 10,5 млрд рублей для единовременной выплаты военным пенсионерам. На поддержку АПК будет выделено 10,6 млрд рублей, из которых 5 млрд — на докапитализацию Россельхозбанка. Еще 16,2 млрд рублей пойдет на субсидии банкам, выдавшим льготные кредиты аграриям на 2017 год.
«Механизм кредитования предполагает, что сельхозпроизводитель берет в банке кредит под 5%. Дальше вступают в силу взаимоотношения между федеральным органом власти и банком, в который перечисляются субсидии в размере 10% (ключевая ставка ЦБ на данный момент). Это нововведение позволит сэкономить аграриям силы и время, значительно упростит процесс получения кредита», — объяснил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Николай Панков.
Более 13 млрд рублей предусмотрено на поддержку малого бизнеса в 2017 году через пополнение уставного капитала корпорации МСП. На моногорода будет выделено дополнительно 6,5 млрд рублей. На закупку лекарств для лечения злокачественных образований в 2017 году выделяется 43,616 млрд рублей. На образование дополнительно направляется 26,56 млрд рублей, на здравоохранение — дополнительно 3,3 млрд.
Депутаты также одобрили поправку о дополнительном ежегодном выделении в течение трех лет по 300 млн рублей на региональные СМИ. РЖД в 2017 году сможет направить до 10 млрд рублей на строительство идущей в обход Украины железной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск.
Принята поправка, согласно которой ежегодно будет выделяться по 350 млн рублей на экспертно-аналитическую помощь депутатам. По 552,4 млн рублей будет выделено на исполнение нового закона об увеличении числа помощников депутатов с пяти до семи человек, сенаторы на те же цели будут получать по 230 млн рублей.
Ожидается, что в следующем году Резервный фонд будет полностью исчерпан — средства фонда в размере 1,15 трлн рублей пойдут на покрытие дефицита федерального бюджета. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие бюджетного дефицита в 2017 году будет потрачено 668,2 млрд рублей, в 2018 году — 1,16 трлн, в 2019 году — 139,7 млрд.
На поддержание имеющегося уровня производственных мощностей ежегодно выделяется 3,5-3,9 трлн рублей. Такую оценку для «Известий» сделали в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), в связи с недавним исследованием Счетной палаты, которая подсчитала, что износ основных фондов в стране впервые превысил 50%. Выход за этот показатель недопустим, поэтому государство и компании изо всех сил пытаются его удержать.
Степень износа вырос практически по всем видам экономической деятельности: 56,3% — в добыче полезных ископаемых, 57,9% — в рыболовстве, 53,5% — в строительстве, 53% — в образовании, 59,1% — в транспорте и связи. Счетная палата предупреждает о том, что на физически и морально устаревшем оборудовании невозможно выпускать конкурентоспособную продукцию и продвигать ее на международных рынках. Существенное снижение уровня износа будет стоить триллионы, которых нет ни в дефицитном бюджете, ни у бизнеса.
«У нас сейчас очень высокий износ основных фондов в промышленности, особенно в добывающей. В обработке — пока еще ниже 50%. На таких основных фондах сложно поднять производительность труда. Не из-за того, что рабочие у нас хуже работать, чем в Европе, а именно из-за износа», — объяснил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, в сложившейся ситуации нет смысла говорить о повышении производительности труда, пока нет возможности осуществить модернизацию основных фондов.