Посадка с гаком

Человеческий фактор мог стать причиной потери истребителя Су-33 во время посадки на авианесущий крейсер Северного флота «Адмирал Кузнецов». Обрыв троса аэрофинишера произошел из-за ошибки пилотирования: специалисты склоняются к тому, что летчик превысил максимально допустимое отклонение по оси посадки, создав тем самым чрезмерную нагрузку на трос.

Изначально в средствах массовой информации бурно обсуждалось «низкое качество тросов аэрофинишеров», однако далеко не все интересующиеся вопросом эксперты рассматривали вариант ошибки военного летчика. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Главному штабу ВМФ, и топ-менеджера предприятия авиационной промышленности, комиссия по расследованию инцидента, выбрала основную версию случившегося, остановившись на человеческом факторе.

Специалисты, воссоздавшие картину происшествия на палубе авианосца, пришли к выводу, что пилот превысил максимально допустимое отклонение по оси посадки примерно на полметра от предельно допустимого. Штатное отклонение составляет 4,2 метра, а самолет ушел от оси на 4,7 метра. В связи с этим на тормозной трос легла слишком большая нагрузка, что и привело к его обрыву.

Схема установки аэрофинишера ЦНИИ СМ

Ранее комиссия также рассматривала версию о том, что это могло произойти из-за брака троса, однако такое предположение опровергли на Пролетарском заводе (часть Объединенной судостроительной корпорации), который по заказу военных производит аэрофинишеры (системы тросов для торможения самолета). Там утверждают, что трос прошел все необходимые испытания, в том числе и на разрыв. «Важно понимать последовательность: либо трос не выдержал нагрузки из-за ошибки, допущенной при приземлении, либо трос оборвался, что и привело к аварии. Но судя по параметрам самолета в момент приземления, даже полностью исправный трос такой нагрузки бы не выдержал — налицо ошибка пилотирования», — сказал близкий к расследованию источник.

Источник издания отмечают, что картина происшествия была воссоздана по результатам изучения материалов объективного контроля. Установлено, что 3 декабря истребитель 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка с бортовым номером 67 красный возвращался на борт крейсера после выполнения боевой задачи в Сирии. Во время посадки Су-33 зацепил крюком-гаком трос и начал снижать обороты двигателя. Когда самолет проделал путь примерно в 50 метров, трос оборвался, а истребитель продолжил движение. При этом включить форсаж и попытаться зайти на второй круг летчик уже не успевал, в связи с чем руководитель полетов дал ему команду немедленно катапультироваться.

Потеря Су-33 стала второй за месяц аварией на «Адмирале Кузнецове». 14 ноября в море недалеко от авианосца упал и затонул МиГ-29КР. Причиной случившегося, по имеющимся данным, стала выработка топлива — самолет исчерпал запасы горючего в ожидании ремонта поврежденного троса аэрофинишера. При этом из-за плохой координации действий истребитель не был вовремя отправлен на ближайший аэродром. в полетах участвовали три истребителя, один из которых совершил посадку на «Кузнецове», второй потерпел аварию, а третий приземлился на территории Сирии. Катапультировавшийся пилот упавшей машины был спасен из воды с помощью палубного вертолета.

СУ-33 на палубе "Адмирала Кузнецова" МО РФ

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что если неполадки с аэрофинишером устранить не удастся, авиакрыло крейсера переведут на сирийскую базу Хмеймим. По данным источников издания, в Генштабе ВС РФ обсуждаются планы, что на базу в Сирии будут переброшены порядка восьми машин Су-33 и два МИГ-29-К. «Именно оттуда они будут наносить удары на дальних подступах к провинциям Идлиб и Алеппо», — пояснил газете источник в Минобороны РФ. Он также отметил, что у палубной авиации «Адмирала Кузнецова» есть опыт приземления на аэродроме в Хмеймиме.