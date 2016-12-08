08 декабря 2016, 16:00
Лекция Сергея Кавтарадзе об архитектуре. Видео
«Полит.ру» публикует видеозапись выступления искусствоведа, лауреата премии «Просветитель» 2016 года, автора книги «Анатомия архитектуры» Сергея Кавтарадзе. Беседа на тему «Азбука зодчества. Как "читать" памятники архитектуры» состоялась 24 ноября в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в рамках цикла «Публичные лекции "Полит.ру"».
Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.
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