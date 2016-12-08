Эксперт: Решение об отказе от атомной энергетики поспешное

Конституционный суд ФРГ частично удовлетворил иск энергетических концернов Германии о компенсациях за отказ от атомной энергетики. Напомним, германское правительство приняло решение об ускоренном отказе от атомной энергетики, сославшись на последствия аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году. Тогда энергоконцерны E.ON, RWE и Vattenfall подали иски с требованием компенсаций.

Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс»:

После аварии в Фукусиме немецкое правительство приняло закон, запрещающий эксплуатацию АЭС в стране после 2022 года. Это решение очень дорого стоило как отрасли, так и жителям страны. В частности, E.ON – крупнейшая энергетическая компания в Германии в 2011 г. потеряла около 2,5 млрд евро EBITDA только из-за закона, а всего показатель снизился на 30%. Установленная мощность атомных электростанций компании, расположенных в Германии – 32% от всех немецких мощностей, принадлежавших E.ON в 2011 г. Капитализация компании с января по декабрь 2011 г. снизилась тоже на 32% и цена акций уже не восстановилась: сейчас бумаги E.ON торгуются на 71% ниже января 2011 г., то есть стоимость компании снизилась более чем на 30 млрд. евро. А E.ON – не единственный эксплуатант атомных станций, есть так же EnBW и RWE, тоже сильно подешевевшие.

Так что решение об отказе от атомной энергетики очевидно поспешное и вполне объяснимы попытки энергокомпаний получить компенсацию недозаработанной прибыли и осуществленных инвестиций в модернизацию и обеспечение надежности АЭС.

Заменили АЭС по итогу угольные станции – более дорогие и менее экологичные. В следующем году жители Германии ощутят на себе эффект троекратного роста цен на уголь, случившегося во второй половине 2016 г. Соответственно цена электроэнергии еще вырастет.