ProScience Театр 19 декабря. Александр Мещеряков о японской литературе

19 декабря в Центральном Доме журналиста состоится выступление известного японоведа, доктора исторических наук Александра Мещерякова. Тема вечера — «Природные катастрофы и формирование японского национального характера».

Александр Мещеряков не только блестящий японовед, но еще и талантливый переводчик и литератор. Мы поинтересовались, какой японской литературе он отдает предпочтение:

«Из тех литераторов, которых я перевел, мне больше всего нравятся Ёсида Канэёси («Записки на досуге») и Кавабата Ясунари («Рассказы на ладони»). Ёсида Канэёси мне мил потому, что изо всех сил помогал мне выжить. Ничего не скрывая, он научил меня, что играя в шашки, следует играть не на выигрыш, а просто каждым ходом отсрочивать проигрыш. Кавабата же своими рассказами дает мастер-класс – как на крошечном пятачке разворачивать чувства в сюжет. Кавабата очищает воздух от выхлопов, он становится прозрачен, звенящ и по-осеннему печален», — поделился ученый.

Выступление Александра Мещерякова состоится 19 декабря в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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