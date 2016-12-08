Департамент науки и технологий Минобрнауки уволен в полном составе, сообщило утром 7 декабря интернет-издание Indicator.Ru со ссылкой на сразу два источника, близких к ведомству. Информация позже была опровергнута.

По сообщению издания, его источники затруднились сказать, что это означает, однако высказали предположение, что подобный шаг мог стать этапом предположительно планировавшегося разделения Минобрнауки на два отдельных ведомства: то, что будет заниматься образованием, и то, в чьем ведении будет наука. «Предполагалось, что в ближайшее время Минобрнауки должны разделить на два ведомства: по образованию и по науке соответственно, возможно, это начало процесса», – привело издание слова одного из источников.

Оно также сообщило, будто информация об увольнении Сергея Салихова, главы упомянутого Департамента, появилась еще 6 декабря. В то же время издание процитировало ответ представителя пресс-службы Минобрнауки Владимира Шулова о возможности такого увольнения: «Пока я никаких документов не видел». Пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов заявил, что такой информацией не располагает и что Салихов в настоящее время находится в командировке.

«Если что-то будет, все появится на сайте. Насколько мне известно, Салихов уехал в командировку на Кубу. Единственный человек, который может что-то сказать про это, это министр. Или же надо уточнять у Салихова», – объяснил он.

Спустя несколько часов Минобрнауки официально опровергло сообщение об увольнении сотрудников Департамента науки и технологий. «Никаких приказов об увольнении руководства департамента науки и технологий Минобрнауки России нет. Департамент работает в плановом режиме в соответствии с задачами, указанными в положении о департаменте», – привело информационное агентство РИА Новости ответ пресс-службы ведомства.

В социальных сетях информация вызвала интерес и многие пользователи отнеслись к ней с доверием, причем некоторые не обратили внимания на опровержение. «Новости из Минобрнауки», – отметил член Совета по науке при Минобрнауки, член Совета Общества научных работников Андрей Цатурян, приводя ссылку на новость об увольнениях. «Информация, которая заставляет задуматься и задать себе вопрос: к чему бы это? Реформа науки, которая продолжается уже несколько лет, не дала ожидаемых результатов?», – написал на своей странице в Facebook Шамиль Ганцев, член Общественной Палаты России. «Ну и новости...», – поразилась и член Общественной палаты России Марина Богословская, прочтя первоначальное сообщение о судьбе Департамента Минобра.

Вывеска "Министерство образования" / Антон Белицкий/Коммерсантъ

Часть аудитории отреагировала на сообщения с юмором или насмешкой. «Как сообщает с полей сражений Indicator, Департамент науки и технологий Минобрнауки уволен в полном составе. Так мир узнал что в Минобрнауки был Департамент науки и технологий», – пошутил Матвей Алексеев, директор по внешним коммуникациям в Rambler&Co. «Вот это я понимаю – реформа!», – иронизировал, давая ссылку на сообщения о якобы состоявшихся увольнения, Вячеслав Калинин, эксперт ОНФ, член правления Комитета по борьбе с коррупцией.

Другая часть аудитории восприняла информацию с полной серьезностью. «По моим сведениям, это: 1. По указанию президента. 2. Ведутся следственные действия. Связано с махинациями в АН», – уточнил Вячеслав Осетров, преподаватель философии Уральского государственного университета имени Горького. «Ахренеть», – был лаконичен Артур Будагов, руководитель CONSITEX ANALYTICS.

Гипотетическое разделение Минобра вызвало у ряда пользователей даже мысли о том, не стоит ли подвергнуть все ведомства даже более радикальному реформированию. «Совершенно не понимаю значимость такого количества и "качества" госведомств при отсутствии плановой экономики. Раз уж мы отдали всё в рыночную среду и, соответственно, должно всё гармонично уравновешиваться с помощью ценового механизма, зачем нам такой раздутый, гипертрофированный и гиперплазированный госаппарат?

Они (министерства, ведомства, ФОИВы и пр.) должны быть маленькими и компактными и без бюрократии, которая только а) увеличивает транзакционные издержки, б) создают идеальные условия для появления и развития налоговых раньте. И а) и б) тормозят нашу экономику, доводят её до абсурдов, извращают предпринимательские творческие способности людей», – высказал, например, мнение пользователь Ильнур Фархутдинов.

Другие пользователи соцсетей усмотрели в распространенной информации возможную намеренную утечку, хитрость некоторых чиновников. «Есть чиновники, которые не могут быть без информационных поводов. Они и карьеры делают после информационных поводов и потом постоянно на этом «сидят»», – прокомментировала оба сообщения, об увольнениях и опровержение, пользователь Наталья Чистякова-Ярославова.

Надо сказать, что тема отделения науки от образования обсуждалась в соцсетях и до сообщения о ликвидации Департамента Минобра. «Может, и правда отделят науку от образования? Увы, на этом пути могут быть и потери... Но есть во всем этом и что-то, "посильнее "Фауста" Гете", – а именно: надежда, что ФАНО превратится исключительно во вспомогательную структуру», – предполагала, например, Наталья Пушкарева, заведующая сектором этногендерных исследований в Институт этнологии и антропологии РАН, приводя ссылку на статью в «Аргументах недели» о планах произвести такое разделение.

«Судя по тому, что Васильева практически ничего не говорила про науку, было ясно, что хотят разделять. Очевидный плюс один – отсрочка "реформирования", а там "то ли шах, то ли падишах"...», – делала вывод Анна Ожиганова, научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.

К намерениям произвести такое разделение не все отнеслись одобрительно. «Это будет значить, что на науке в вузах можно поставить крест», – высказалась пользователь Елена Минёнок (Yelena Minyonok). «Главное опасение, что в вузах в таком случае возникнет две системы отчетности – научная и образовательная. А вот финансирование вряд ли вырастет пропорционально отчетности. Скорее всего, ученым укажут на фонды: идите в РНФ и РФФИ, но не забудьте выполнить ещё 700, нет, лучше 900 часов образовательной нагрузки», – был чуть менее категоричен, но также достаточно пессимистичен Андрей Володин, преподаватель истфака МГУ.

Совещание преподавателей на кафедре МГУ. /msu.ru

Единственным утешением для всех, кто ожидает неприятных последствий, пока стало только заявление самого руководителя Департамента науки и технологий, заместителя министра образования и науки России Сергея Салихова, что пока говорить о его увольнении и ликвидации департамента нет оснований. Салихов заверил журналистов, что это не так. «Это неправда. Такого приказа нет. Не знаю, на чем основаны эти слухи», – приводит информационное агентство ТАСС его слова.

Кстати сказать, о возможных переменах и сокращениях в Минобрнауки заговорили не в первый раз. К этой теме снова после того, как был отправлен в отставку заместитель министра образования и науки Алексей Лопатин, избранный в Российскую академию наук. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев. По официальной информации, Лопатин ушел с поста по собственному желанию, так как предпочел занятия наукой административной деятельности.

Добавим, что вечером 7 декабря глава Минобрнауки Ольга Васильева внезапно все же подтвердила ряд увольнений в ведомстве. «Салихов и три его заместителя на совещании в министерстве, где присутствовало около 15 человек, приняли решение уволиться и написали заявление по собственному желанию», – цитирует ТАСС высказывание министра.