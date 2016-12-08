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08 декабря 2016, 18:40
Алексей Навальный Владимир Путин выборы Михаил Ходорковский Элла Памфилова
Антон Быков

По техническим причинам

Плакат с агитацией, посвященной выборам Президента России.
Плакат с агитацией, посвященной выборам Президента России.
Сергей Михеев/Коммерсантъ

Очередные выборы президента России состоятся в марте 2018 года, досрочное голосование невозможно по техническим причинам, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. До конца года руководитель Центризбиркома планирует встретиться с Владимиром Путиным, чтобы передать ему пакет предложений по изменению избирательного законодательства. О каких конкретно изменениях идет речь, она не уточнила. Перенос выборов президента возможен в двух случаях: импичмент или соответствующие изменения в Конституцию и избирательное законодательство. Если первый вариант выглядит фантастическим, то второй вполне реален, учитывая, что на осенних выборах в Госдуму «Единая Россия» получила конституционное большинство.

«Я глубоко уверена, что выборы, как я понимаю и даже смею утверждать, состоятся в определенное законом время, то есть в марте 2018 года», — сказала Памфилова журналистам, отметив, что ей «надоело как попугаю» постоянно опровергать возможность досрочного голосования. Проведение досрочных выборов, по ее словам, невозможно «технически по разным причинам».

На вопрос о том, какие законодательные изменения планируется внести до проведения президентских выборов, Памфилова отметила, что об этом можно будет говорить только после ее встречи с Путиным, «когда будут обсуждены все те предложения, которые мы сейчас своим к единому знаменателю». По словам главы ЦИКа, речь идет, в том числе, о предложениях экспертного сообщества, Совета по правам человека, уполномоченных по правам человека и членов Центризбиркома.  

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что повестка Кремля не включает вопрос о переносе выборов: «Это абсолютная, скажем так, схоластика. Такого вопроса в повестке дня нет как такового, идет обычная работа, достаточно напряженная». Позже источники телеканала «Дождь» сообщили, что в Кремле действительно рассматривали идею проведения досрочных президентских выборов, но решили от нее отказаться после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

По словам собеседников телеканала, сценарий досрочных выборов рассматривался в свете возможной победы Хиллари Клинтон, которая резко критиковала политику российских властей и могла вмешаться во внутриполитическую ситуацию перед выборами. Другим аргументом Кремля была плохая экономическая ситуация, которая к 2018 году может стать еще хуже, что отрицательно скажется на рейтинге Путина.

 
Коробка игры "Бумажная Хиллари Клинтон" / flickr.com

Тема досрочных президентских выборов давно муссируется в СМИ. О выгодах досрочного голосования говорили многие известные чиновники и политики, например, бывший министр финансов Алексей Кудрин или уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Дискуссия о досрочных президентских выборах началась после того, как выборы депутатов Госдумы VII созыва были перенесены с декабря на сентябрь 2016 года.

Экономист Евгений Гонтмахер в своей колонке для газеты «Ведомости» тогда предположил, что за инициативой депутатов скрывается другая идея. «Возможно, мы стоим на грани объявления досрочных президентских выборов, которые могут пройти весной следующего года», — писал экономист. По его мнению, Путин «очевидно, будет участвовать» в досрочных выборах. В качестве причин, Гонтмахер указывал ухудшение социально-экономической ситуации в стране, а также возможность проведения перестановок в правительстве и нижней палате парламента.

Сам Путин пока не говорит определенно о своем участии в выборах президента. В сентябре он дал большое интервью агентству Bloomberg, в котором отметил, что его решение будет зависеть от реализации поставленных планов и задач. «Говорить об этом абсолютно преждевременно. Знаете, в современном, быстро меняющемся мире, говорить об этом просто вредно», — рассуждал Путин.

В ноябре тому же Bloomberg сразу пять осведомленных источников рассказали, что Путин все же будет баллотироваться на четвертый срок, а его избирательную кампанию возглавит первый заместитель главы кремлевской администрации Сергей Кириенко. По информации агентства, о своем участии в выборах Путин должен объявить в конце этого года.  

Послание Путина к федеральному собранию, озвученное 1 декабря, некоторые наблюдатели интерпретировали как начало предвыборной кампании. Le Monde подсчитало, что в ходе послания Путин 11 раз возвращался к планам на период с 2018 по 2025 год и почти не говорил о войне. Французские журналисты обратили внимание на его поручения к правительству о разработке предметного плана действий до 2025 года, который должен вывести страну из социально-экономического кризиса.

Российские журналисты, в свою очередь, заметили, что Путин стал чаще посещать промышленные предприятия. Они обратились за комментарием к пресс-секретарю президента, но Песков ответил, что этот факт не следует воспринимать как начало предвыборной кампании: «Господин Путин как раз и отличается тем, что на ежедневной основе занимается тем, чем занимаются политики-популисты в предвыборный период».

Бытует мнение, что в качестве «спарринг-партнера» Путину на президентских выборах Кремль рассматривает оппозиционного политика Алексея Навального. 16 ноября Верховный суд отменил приговор Навальному по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Адвокаты политика подтвердили, что теперь он может участвовать в выборах.

Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав», осужденным, совершившие тяжкие преступления, позволено баллотироваться лишь через девять лет после погашения судимости, при особо тяжком преступлении — через 15 лет. Два других приговора Навальному — о хищении средств компании «Ив Роше» и за клевету на депутата Алексея Лисовенко — не относятся к категории тяжких и не влияют на избирательные права, отмечали адвокаты.

«Я будут бороться с этой властью любыми доступными мне методами, включая выборы любого уровня», — говорил Навальный после отмены приговора. В то же время, он пока сомневается, что в Кремле приняли окончательное решение на его счет.

 
Председатель "Партия прогресса" А. Навальный в суде г. Кирова. / Сергей Бровко/Коммерсантъ

В понедельник Ленинский суд Кирова приступил к повторному рассмотрения дела «Кировлеса». Навальный не исключает, что судебными процессами его пытаются лишить избирательного права: «Если процесс пойдет, я опять буду лишен избирательного права на три года». Можно также предположить, что новый судебный процесс станет пробным камнем, который позволит Кремлю определить популярность Навального в обществе и, соответственно его шансы на то, чтобы из «спарринг-партнера» превратиться в чемпиона.  

Поиском альтернативного кандидата занимается также бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, который в сентябре запустит проект «Вместо Путина». Кандидата, который будет пользоваться поддержкой Ходорковского, предлагается выбрать путем интернет-голосования. Главная задача проекта — создать «кадровый резерв» из молодых политических и общественных деятелей, «за которых не будет стыдно перед избирателем ни сейчас, ни после их избрания». 

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